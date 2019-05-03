Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:И всё это происходит при полном попустительстве модеров.
О! Вже модератори винуваті! Модератори винуваті, що тупа прокремлівська пропаганда вже не спрацьовує на цьому сайті. Насправді причини банальніші - ви просто програєте. Изощренней надо работать, товарищи.
Страждалець, тобі більше нічого робити? Працювати не пробував? Хоча би піцу розвозити чи шаурмою торгувати?
Купка ренегатів все строчить і строчить.
Мости не ремонтуються? Погано! Ремонтуються? Теж погано, тому що "відкати і розпил бюджету".
Горе-експерти: У української армії "немає протиповітряної оборони"? Зрада! Модернізували і оцифрували С-125 - знову зрада, тому що "грошей немірянно витратили" і тп. У української армії "мало протитанкових ракет"? Так американці дали нам "Джавеліни" лише "для парадів"! І взагалі "вони не літають", чи "то порожні футляри, без ракет"!
Просто моральні уро-ди і ренегати, які ненавидять свою державу. І працюють на русіш пропаганду. Можливо, за копійчину малу.
Проте їхати на ПМЖ в ОрДлО чи в Хабаровськ - вони не бажають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Молдавские депутаты требуют от премьера отчета о снятии Украиной санкций с завода в «ПМР»
Премьер-министр Молдовы Павел Филип должен объясниться по поводу факта написания им письма президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о снятии санкций с одного из крупнейших налогоплательщиков так называемой ПМР — «Молдавского металлургического завода». Так считает группа молдавских парламентариев. Об этом сообщает Радио Свобода.
«Какой юридический режим имеет «ММЗ», согласно законодательству Молдовы, что гарантирует вывод завода из-под санкций воюющей страны? Какова политика правительства в отношении экономических агентов из сепаратистского региона, который аккумулирует астрономические долги около $7 млрд в акционерном обществе, в котором правительство Молдова является миноритарным акционером, то есть решает не защищать интересы государства?» – спрашивают они в соответствующем запросе.
Глава крупнейшей оппозиционной партии Молдовы Андрей Нэстасе призывает евромейские институции высказаться по поводу подобного поведения Филипа.
Ранее сообщалось, что глава правительства Молдовы Павел Филип помог вывести из-под украинских санкций Молдавский металлургический завод (ММЗ), расположенный на территории непризнанного Приднестровья, для чего он якобы написал письмо Порошенко.