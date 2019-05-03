Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По словам Лагард, Украине чрезвычайно важно сохранить весомый прогресс, достигнутый в продвижении ключевых реформ в период президентства Порошенко, особенно по обеспечению независимости Центрального банка и поддержанию стабильности банковской системы...
В пресс-службе Порошенко сообщили, что в ходе разговора стороны обсудили дальнейшую судьбу Приватбанка. По мнению Лагард, денационализация Приватбанка может поставить под угрозу финансовую стабильность государства.
В контексте валютного рынка (где заработать валюту) Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию: мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов. Это для рабов мужского пола. Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками. И везде по 10 - 12 часов. За ихние поганые рейсхмарки.
Yuri_61 написав:В контексте валютного рынка (где заработать валюту) Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию: мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов. Это для рабов мужского пола. Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками. И везде по 10 - 12 часов. За ихние поганые рейсхмарки.
ЛАД написав:Вот просто интересно, почему Ирина удалила этот пост? В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское". Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ... Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает. Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?
Бросьте Вы. "Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов". Упаси бог спорить с ограниченными людьми. Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных. Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое. Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют. Пусть себе развлекаются и считают себя победителями. Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся. Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые. Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет. А метать бисер перед свиньями ...
ЛАД, насчёт нынешних "патриотов"- Шариковых писал я) за что меня и забанили. Очевидно, кто -то из модераторов узнал себя в данной ипостаси) Скоро узнаем. Не переживайте. Я рад, что Вы есть на этом форуме.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Yuri_61 написав:В контексте валютного рынка (где заработать валюту) Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию: мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов. Это для рабов мужского пола. Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками. И везде по 10 - 12 часов. За ихние поганые рейхсмарки.