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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2795279627972798 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 123 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 31 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 123 Додано: Суб 04 тра, 2019 08:38 19yuriy91 написав: Цигикал Цигикал



Еще один рекордсмен по получению званий, по стопам Гагарина. Рекорд Гелетея чуть-чуть не побил.

Надо срочно опять вводить звание Маршала, ребятам некуда больше расти, нет стимула для карьерного роста. Еще один рекордсмен по получению званий, по стопам Гагарина. Рекорд Гелетея чуть-чуть не побил.Надо срочно опять вводить звание Маршала, ребятам некуда больше расти, нет стимула для карьерного роста. freeze 4 Повідомлень: 11356 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3550 раз. Подякували: 5168 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 09:26

https://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-vernulas-k-ekonomicheskomu-rostu-posle-krizisa-mvf-316559_.html







По словам Лагард, Украине чрезвычайно важно сохранить весомый прогресс, достигнутый в продвижении ключевых реформ в период президентства Порошенко, особенно по обеспечению независимости Центрального банка и поддержанию стабильности банковской системы...



В пресс-службе Порошенко сообщили, что в ходе разговора стороны обсудили дальнейшую судьбу Приватбанка. По мнению Лагард, денационализация Приватбанка может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард поблагодарила президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество во время его президентства, во время которого Украина успешно вернулась к макростабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014–2015 годов"По словам Лагард, Украине чрезвычайно важно сохранить весомый прогресс, достигнутый в продвижении ключевых реформ в период президентства Порошенко, особенно по обеспечению независимости Центрального банка и поддержанию стабильности банковской системы...В пресс-службе Порошенко сообщили, что в ходе разговора стороны обсудили дальнейшую судьбу Приватбанка. По мнению Лагард, avax Повідомлень: 1340 З нами з: 16.09.09 Подякував: 40 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 09:44 Re: Політичні дискусії В контексте валютного рынка (где заработать валюту)

Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:

мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.

Это для рабов мужского пола.

Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.

И везде по 10 - 12 часов.

За ихние поганые рейсхмарки. Yuri_61

Повідомлень: 1371 З нами з: 30.09.15 Подякував: 169 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 09:49 Yuri_61 написав: В контексте валютного рынка (где заработать валюту)

Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:

мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.

Это для рабов мужского пола.

Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.

И везде по 10 - 12 часов.

За ихние поганые рейсхмарки. В контексте валютного рынка (где заработать валюту)Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.Это для рабов мужского пола.Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.И везде по 10 - 12 часов.За ихние поганые рейсхмарки.



вас туда палкой гонят? вас туда палкой гонят? 19yuriy91 Повідомлень: 1996 З нами з: 15.09.12 Подякував: 209 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 10:00 ЛАД написав: Вот просто интересно, почему Ирина удалила этот пост?

В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".

Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...

Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.

Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?



Бросьте Вы.

"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".

Упаси бог спорить с ограниченными людьми.

Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.

Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.

Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.

Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.

Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.

Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на

мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.

Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.

А метать бисер перед свиньями ...



Вот просто интересно, почему Ирина удалила этот пост?В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?Бросьте Вы."Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".Упаси бог спорить с ограниченными людьми.Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду намельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.А метать бисер перед свиньями ...

ЛАД, насчёт нынешних "патриотов"- Шариковых писал я) за что меня и забанили. Очевидно, кто -то из модераторов узнал себя в данной ипостаси) Скоро узнаем. Не переживайте. Я рад, что Вы есть на этом форуме. ЛАД, насчёт нынешних "патриотов"- Шариковых писал я) за что меня и забанили. Очевидно, кто -то из модераторов узнал себя в данной ипостаси) Скоро узнаем. Не переживайте. Я рад, что Вы есть на этом форуме. Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2320 З нами з: 21.09.13 Подякував: 724 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 10:02 19yuriy91 написав: Yuri_61 написав: В контексте валютного рынка (где заработать валюту)

Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:

мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.

Это для рабов мужского пола.

Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.

И везде по 10 - 12 часов.

За ихние поганые рейхсмарки. В контексте валютного рынка (где заработать валюту)Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.Это для рабов мужского пола.Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.И везде по 10 - 12 часов.За ихние поганые рейхсмарки.



вас туда палкой гонят? вас туда палкой гонят?



хочется заработать

надоело нищенствовать хочется заработатьнадоело нищенствовать Yuri_61

Повідомлень: 1371 З нами з: 30.09.15 Подякував: 169 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2795279627972798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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