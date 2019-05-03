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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2795279627972798

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 123
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 08:38

  19yuriy91 написав:Цигикал


Еще один рекордсмен по получению званий, по стопам Гагарина. Рекорд Гелетея чуть-чуть не побил.
Надо срочно опять вводить звание Маршала, ребятам некуда больше расти, нет стимула для карьерного роста.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:26

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард поблагодарила президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество во время его президентства, во время которого Украина успешно вернулась к макростабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014–2015 годов"
https://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-vernulas-k-ekonomicheskomu-rostu-posle-krizisa-mvf-316559_.html

Зображення

По словам Лагард, Украине чрезвычайно важно сохранить весомый прогресс, достигнутый в продвижении ключевых реформ в период президентства Порошенко, особенно по обеспечению независимости Центрального банка и поддержанию стабильности банковской системы...

В пресс-службе Порошенко сообщили, что в ходе разговора стороны обсудили дальнейшую судьбу Приватбанка. По мнению Лагард, денационализация Приватбанка может поставить под угрозу финансовую стабильность государства.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:44

Re: Політичні дискусії

В контексте валютного рынка (где заработать валюту)
Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:
мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.
Это для рабов мужского пола.
Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.
И везде по 10 - 12 часов.
За ихние поганые рейсхмарки.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:49

  Yuri_61 написав:В контексте валютного рынка (где заработать валюту)
Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:
мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.
Это для рабов мужского пола.
Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.
И везде по 10 - 12 часов.
За ихние поганые рейсхмарки.


вас туда палкой гонят? :shock:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:00

  ЛАД написав:Вот просто интересно, почему Ирина удалила этот пост?
В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".
Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...
Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.
Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?

Бросьте Вы.
"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".
Упаси бог спорить с ограниченными людьми.
Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.
Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.
Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.
Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.
Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.
Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на
мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.
Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.
А метать бисер перед свиньями ...


ЛАД, насчёт нынешних "патриотов"- Шариковых писал я) за что меня и забанили. Очевидно, кто -то из модераторов узнал себя в данной ипостаси) Скоро узнаем. Не переживайте. Я рад, что Вы есть на этом форуме.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:02

  19yuriy91 написав:
  Yuri_61 написав:В контексте валютного рынка (где заработать валюту)
Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:
мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.
Это для рабов мужского пола.
Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.
И везде по 10 - 12 часов.
За ихние поганые рейхсмарки.


вас туда палкой гонят? :shock:


хочется заработать
надоело нищенствовать
Yuri_61
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