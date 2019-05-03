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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2795279627972798 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 123 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 31 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 123 Додано: Суб 04 тра, 2019 10:00 ЛАД написав: Вот просто интересно, почему Ирина удалила этот пост?

В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".

Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...

Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.

Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?



Бросьте Вы.

"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".

Упаси бог спорить с ограниченными людьми.

Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.

Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.

Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.

Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.

Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.

Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на

мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.

Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.

А метать бисер перед свиньями ...



Вот просто интересно, почему Ирина удалила этот пост?В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?Бросьте Вы."Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".Упаси бог спорить с ограниченными людьми.Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду намельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.А метать бисер перед свиньями ...

ЛАД, насчёт нынешних "патриотов"- Шариковых писал я) за что меня и забанили. Очевидно, кто -то из модераторов узнал себя в данной ипостаси) Скоро узнаем. Не переживайте. Я рад, что Вы есть на этом форуме. ЛАД, насчёт нынешних "патриотов"- Шариковых писал я) за что меня и забанили. Очевидно, кто -то из модераторов узнал себя в данной ипостаси) Скоро узнаем. Не переживайте. Я рад, что Вы есть на этом форуме. Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2320 З нами з: 21.09.13 Подякував: 724 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 10:02 19yuriy91 написав: Yuri_61 написав: В контексте валютного рынка (где заработать валюту)

Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:

мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.

Это для рабов мужского пола.

Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.

И везде по 10 - 12 часов.

За ихние поганые рейхсмарки. В контексте валютного рынка (где заработать валюту)Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.Это для рабов мужского пола.Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.И везде по 10 - 12 часов.За ихние поганые рейхсмарки.



вас туда палкой гонят? вас туда палкой гонят?



хочется заработать

надоело нищенствовать на 300$, за одни газ плачу в зимой 100$ хочется заработатьнадоело нищенствовать на 300$, за одни газ плачу в зимой 100$ Yuri_61

Повідомлень: 1369 З нами з: 30.09.15 Подякував: 169 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 10:20 Re: Політичні дискусії https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-48586042



Комментарий: Несистемный Зеленский против системы Путина

Хозяин Кремля может повторить ошибку Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным, пишет в комментарии для DW журналист Сергей Руденко.



Дважды на протяжении последней недели Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, позволил себе нелестные высказывания в адрес России и ее руководства. Причиной тому послужили указы Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса и отдельным категориям украинцев. Зеленский дал четко понять хозяину Кремля: Киев не будет мириться с очередной попыткой России поглотить Украину. Стилистика, тональность и характер заявлений избранного президента Украины ставят под сомнение миф о его промосковской позиции.



Стендапом по путинским устоям



Практически всю президентскую кампанию оппоненты Владимира Зеленского пытались представить его как "агента Кремля". Особенно усердствовала команда Петра Порошенко, которая убеждала украинцев в том, что победа известного комика неминуемо приведет Украину к полной капитуляции перед Россией. Мол, неопытный политик Зеленский - это серьезная угроза для суверенитета украинского государства.



Но буквально через неделю после победы на президентских выборах худрука студии "Квартал 95" оказалось, что бояться Зеленского надо не украинцам, а Владимиру Путину. Да-да, именно ему. Ведь хозяин Кремля может стать первой жертвой нового президента Украины. Несистемный политик Зеленский начал свое заочное знакомство с президентом России без лишних дипломатических реверансов. Он упрекнул визави в ущемлении свобод россиян, попытке РФ разрушить украинскую государственность, упомянул об аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Президент России, конечно, попытался "держать марку" и в ироничном стиле ответил на заявления Зеленского. Правда, вышло у него не так хорошо, как у бывшего капитана КВН.





Путин, конечно же, отыграется еще на новом президенте Украины. Он не привык никому проигрывать. Тем более - шоумену. Но хозяин Кремля может повторить ошибку Петра Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным. И для этого бывший худрук студии "Квартал 95", поверьте, найдет достаточно поводов. Ведь публично состязаться с профессиональным стендапером - это не со стерхами летать. Одна неудачная шутка - и из великого и могущественного политика, коим себя считает Путин, он может превратиться в заурядного юмориста.



Зеленский не будет уступать Москве



Президент РФ не стал ждать вступления Владимира Зеленского в должность президента и приготовил ему уже несколько неприятных "сюрпризов". С 1 июня запрещен экспорт из России в Украину нефти и нефтепродуктов. Кремль объявил об упрощении выдачи украинцам российских паспортов. Путин всячески стремится к тому, чтобы Зеленский если и не приполз нему на коленях, то, как минимум, относился к нему с должным уважением.



Во время заочного диалога с хозяином Кремля новоизбранный президент Украины заключил: "общее", что осталось между двумя странами после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это государственная граница. 400 километров которой (в ОРДЛО) контролируется только со стороны России. Это заявление сегодня означает по крайней мере одно: Зеленский не собирается ни в чем уступать Москве. Вопрос лишь в том, как долго он продержится. Не вынудят ли его внутренние или внешние обстоятельства, в том числе экономического характера, идти на уступки Путину.



Трудно спрогнозировать действия России после того, как президентское кресло займет Владимир Зеленский. У Москвы сейчас достаточно и политических, и экономических, и военных рычагов влияния на Украину. Пока Путин просто "играет мускулами". В ответ - жесткие заявления Зеленского, приправленные легкой иронией. Сохранится ли этот же стиль общения после личной встречи двух президентов, никто точно не знает. Даже они сами.









Прочь от Москвы - 2



Риторика Зеленского на протяжении последней недели позволяет предположить, что кардинальных изменений во внешней политике Украины после ухода Петра Порошенко не произойдет. Никакого резкого крена в сторону Москвы, чего опасались украинские патриоты во время избирательной кампании, точно не будет. Зеленский, скорее всего, будет реализовывать начатую своим предшественником стратегию "Прочь от Москвы". Да-да, именно тот Зеленский, которого считали "агентом Кремля".



Наивно полагать, что президент 42-миллионной страны, получивший на выборах поддержку 73% проголосовавших избирателей, в условиях войны бросится в объятия "старшего брата". Даже если этого и хочет часть жителей востока и юга страны. Вполне может оказаться, что через полгода-год те, кто категорически не воспринимал избрание Зеленского президентом Украины, станут его самыми ярыми сторонниками. А те, кто голосовал за него в надежде на возврат страны в орбиту России, будут в нем разочарованы.



В новейшей украинской истории нечто подобное уже было. В 1994 году Леонид Кучма, победивший с пророссийской риторикой на президентских выборах, вынужден бы поменять свою позицию, заручившись поддержкой правых сил. Но Кучма, в отличие от Зеленского, никогда не позволял себе резких высказываний в адрес российского руководства. Да, тогда не было аннексии Крыма и войны в Донбассе. В сегодняшних же условиях только четко артикулированная позиция Зеленского по всем вопросам украино-российских отношений позволит ему не только троллить Путина, но и отстаивать интересы Украины с помощью международного сообщества.



Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

rjkz

Повідомлень: 9285 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4178 раз. Подякували: 2186 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 10:30 19yuriy91 написав: Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничников



https://www.president.gov.ua/documents/1782019-26682



это, кстати, прогнозировали.



ющ тож в конце срока званий пораздавал... Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничниковэто, кстати, прогнозировали.ющ тож в конце срока званий пораздавал...

Не дають нових звань і службових підвищень - зрада!

Дають - теж зрада!



Панове, в Києві повно вакансій розвізників піци і продавців на ринках і супермаркетах!



Працювати - не пробували?))) Не дають нових звань і службових підвищень - зрада!Дають - теж зрада!Панове, в Києві повно вакансій розвізників піци і продавців на ринках і супермаркетах!Працювати - не пробували?))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19736 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 10:36 Frant написав: 19yuriy91 написав: Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничников



https://www.president.gov.ua/documents/1782019-26682



это, кстати, прогнозировали.



ющ тож в конце срока званий пораздавал... Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничниковэто, кстати, прогнозировали.ющ тож в конце срока званий пораздавал...

Не дають нових звань і службових підвищень - зрада!

Дають - теж зрада!



Панове, в Києві повно вакансій розвізників піци і продавців на ринках і супермаркетах!



Працювати - не пробували?))) Не дають нових звань і службових підвищень - зрада!Дають - теж зрада!Панове, в Києві повно вакансій розвізників піци і продавців на ринках і супермаркетах!Працювати - не пробували?)))



судя по твоей писанине - скоро попрут тебя с кормушки на студентах , так шо прибереги эти тёплые местечки для себя.



где писалось, шо - Не дають нових звань і службових підвищень - зрада!

Дають - теж зрада! - это не зрада, это идиотизм-дыбилизм.



зы. никуда от этих советчиков не деться..... судя по твоей писанине - скоро попрут тебя с кормушки на студентах, так шо прибереги эти тёплые местечки для себя.где писалось, шо -- это не зрада, это идиотизм-дыбилизм.зы. никуда от этих советчиков не деться..... 19yuriy91 Повідомлень: 1997 З нами з: 15.09.12 Подякував: 209 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 11:06 Re: Політичні дискусії Frant написав: Працювати - не пробували? Працювати - не пробували? работать вредно! работать вредно! Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2530 З нами з: 03.12.14 Подякував: 311 раз. Подякували: 343 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 11:27 Frant написав: Страждалець, тобі більше нічого робити?

Страждалець, тобі більше нічого робити?



О как... Оказывается, на общественных началах в пятницу вечером проанализировать, как государственный монополист злоупотребляет своей рыночной властью против населения Украины - это признак тунеядства, и вообще - неполезная, никому не нужная деятельность.



Если идолопоклоннику Петра "Великого" не интересно, где тот украл, а где - просто налажал, это еще не значит, что никому не интересно!





Frant написав: Працювати не пробував?

Хоча би піцу розвозити чи шаурмою торгувати?

Працювати не пробував?Хоча би піцу розвозити чи шаурмою торгувати?



Ой, спасибо. Оставляю эту нишу тебе Я продаю высокотехнологичную услугу, и не жалуюсь. А тем более, не нуждаюсь в советах проффэсора О как... Оказывается, на общественных началах в пятницу вечером проанализировать, как государственный монополист злоупотребляет своей рыночной властью против населения Украины - это признак тунеядства, и вообще - неполезная, никому не нужная деятельность.Если идолопоклоннику Петра "Великого" не интересно, где тот украл, а где - просто налажал, это еще не значит, что никому не интересно!Ой, спасибо. Оставляю эту нишу тебеЯ продаю высокотехнологичную услугу, и не жалуюсь. А тем более, не нуждаюсь в советах проффэсора zРадио

Повідомлень: 2164 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1655 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 11:33 Frant написав: ........

Працювати - не пробували?))) ........Працювати - не пробували?)))

Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.

Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".

Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.

Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.



Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.

Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.

- Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?

Зараз не прокоментуєте? viewtopic.php?p=1076107#p1076107 - Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?Зараз не прокоментуєте?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12973 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 11:37 Re: Політичні дискусії https://www.liga.net/politics/interview ... hoterapevt



Семен Глузман: Зеленскому скоро потребуется психотерапевт







В рамках проекта KRYM Владимир Федорин пообщался с психиатром и диссидентом Семеном Глузманом. LIGA.net публикует самое интересное из беседы



- Хочу начать с вашей основной профессии.



- Сидеть в тюрьме?



- Это – призвание. Я про вашу специальность психиатра. Как бы вы оценили психологическое состояние украинского общества?



- Я думаю, это выход из растерянности. Впервые украинское общество начинает видеть себя в зеркало. Раньше оно видело себя в зеркальном портрете президента или премьер-министра. Сегодня люди начинают видеть, что эти портреты не очень нужны, и там есть следы неискренности, лжи.

Когда случилось невероятное, распался Советский Союз, и мы вместе с Киргизией, Туркменией и прочими стали независимыми государствами, на меня очень обижались мои лагерные друзья, потому что я написал тут же, что это чудо, и чудо незаслуженное. И теперь мы выходим на дорожку, которую должны были пройти и которая ведет к демократии.



Проще всего говорить, что народ незрелый. Да, народ незрелый. Но для меня очевидно, что в начале президентства Ющенко была готовность стать зрелыми. Но он оказался абсолютным ничтожеством. Он был занят какими-то личными делами. И мы упустили этот шанс. Сейчас опять появляются какие-то шансы.





Я чувствую тревогу по отношению к моему будущему в связи с Зеленским. Он, по-видимому, не понимает, что ему делать, и как делать. Дай бог, чтобы рядом оказались хорошие советники, потому что в конце концов президент не играет один, играет команда. Моя страна заслуживает более уверенного и спокойного будущего. Случится или нет - не знаю.



- Что вам внушает надежду на европейское будущее Украины?







Когда-то один из послов Соединенных Штатов, с которым я дружил, [Вильям Грин - ред.] Миллер, задал мне вопрос: "Почему вы так отличаетесь от белорусов?" У белорусов был уже "Батька", и там начинались очень плохие процессы. А здесь экономическая ситуация была тяжелая, но были надежды. И большинство западных дипломатов влюблялись в Украину, в спокойных мягких людей.



"Не знаю, но я могу тебе сказать, что порядка 30% в политических лагерях были украинцы", - ответил я. Не все из них были интеллектуалами, как Иван Светличный и [Евген] Сверстюк. Были не очень хорошо образованные люди, люди с дефектами нравственности. Но ни одного белоруса не было с времен Хрущёва.



Мне всегда обнадеживало то, что мы все-таки имеем какой-то фермент сопротивления. И первый Майдан, да и второй Майдан были, грубо говоря, результатом того, что было в лагерях.



Последние пять лет были для меня погружением во внутреннюю депрессию и безнадегу. Не потому что я стал хуже жить. Я просто все чаще стал вспоминать своих недоживших до этих свободных времен друзей: Валеру Марченко, Ивана Светличного, которые, наверно, как и я, были бы не очень довольны таким президентом и такими методами управления, и самое яркое и самое страшное – бесконечными потоками лжи. И вот Петр Алексеевич получил ответ. Не помогает ложь в работе с нами.



О герое:



Семен Глузман

Возраст: 72 года

Место рождения: Киев

Сфера деятельности: украинский психиатр, бывший политзаключенный, диссидент и общественный деятель. Исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины.

Директор Украинско-американского бюро защиты прав человека и Международного медицинского реабилитационного центра для жертв войны и тоталитарных режимов. Член Американского общества психиатров, Королевского колледжа психиатров Великобритании, Общества психиатров и неврологов Германии.





- Один мой знакомый, посмотрев экзит-поллы после первого тура выборов, сказал: "Украина выросла". А вы как думаете?



Я тоже так считаю. Украина отказалась от повторения прошлого. Но это еще не полная победа. Потому что люди проголосовали за абстрактное будущее. Я полагаю, что Зеленский сам не понимал, на что он идет. Но придется, теперь уже придется.



Украинцы должны пережить тревогу, которую ощущаю я в эти дни, пережить неизбежные ошибки команды будущего президента. Меня не волнует Коломойский. Я не думаю, что он сможет диктовать программу жизни нашей страны. Он будет решать свои проблемы.



Мы должны научиться контролировать власть. С Петром это было очень тяжело, потому что СБУ, потому что… Я не имею ввиду аресты, никаких арестов всерьез и не было. Но он изворачивался. И эти потоки лжи деактивировали очень многих людей. И отъезды связаны не только с тем, что зарплаты маленькие. Значительная часть людей уезжала, потому что будущего не видела.



Сейчас очень много будет зависеть от нас. И я в частности собираюсь очень жестко контролировать, как могу, просто как гражданин, но известный гражданин. Буду писать, буду выступать на телевидении.



Опять я возвращаюсь к Супрун, но это как символ, понимаете. Они или нас обслуживают, или должны уйти. На парламентских выборах будет решаться судьба Украины. Нужно начинать формировать свой жесткий взгляд и жесткие требования, потому что будущие депутаты – это часть нас.



- Вы не видите противоречия между вашими словами про незаслуженность независимости и свидетельством о том, что украинцы были самой революционной нацией в бывшем Советском Союзе?





- Я говорил не про незаслуженность. Я назвал это чудом, которое упало с неба. Поэтому я не вижу противоречия. У меня даже был легкий спор с моим другом, тоже прошедшим лагеря, - Мирославом Мариновичем. Совсем не рядовой по уму и патриотизму человек. Он мне сделал замечание тогда: "Ну как же так, мы же страдали".



- Заплатили цену.



Я ему ответил: "Да, мы страдали, и до нас страдали". Но подавляющее большинство граждан Украины не стояли под тюрьмой КГБ и не кричали нам здравицы. Они рожали детей, защищали докторские и кандидатские диссертации, жили обычной человеческой жизнью. В партию вступали, хотя в те времена интеллигенции очень трудно было вступить в Коммунистическую партию. А работа юриста, или социолога, или философа этого требовала.



Ну это все детали далекого прошлого. Украина могла стать более продвинутой в этом смысле страной. И я повторяю, история с Ющенко была страшной, и это было не только мое мнение. Так же думают многие западные эксперты, просто в отличии от меня они не могут вслух говорить, а я говорю все, что думаю.



Когда через десятилетия будут писать академическую историю Украины, уже без эмоций, то самая черная страница будет не Янукович, а Ющенко. Янукович был предсказуем.



МЫ ВСЕ ВИНОВАТЫ



- В чем на ваш взгляд "преступление" Ющенко?





- В политической и нравственной импотентности.



- Он работал с теми парламентами, с тем общественным мнением, которое было. Его приоритетом было вступление в НАТО как условие для поступательного развития страны - после российской агрессии мы понимаем, что это был правильный приоритет. И вторая цель – стремление восстановить национальную идентичность.





- Вы абсолютно правы. Но вы перечисляете то, что он не сделал на самом деле. Украина – не простое государство. Это не Польша, где есть католическая церковь и большинство населения исповедует одну и ту же национальную и религиозную идею.



- При этом восток и запад Польши тоже голосуют по-разному.





- У нас все сложнее. Я не хочу сказать, что Кучма был великим президентом. В трагедии с Крымом, с Донецком и Луганском они все, мы все виноваты.



Но после прихода Ющенко к власти была действительно серьезная эйфория. Это был очень серьезный шанс, но не для кавалеристской атаки: завтра идем в Европу и прочее. Это демагогия несерьезная, и тем более тогда. Можно и нужно было по-серьезному осмысливать стратегию развития украинского государства. Он же окружил себя ворьем. И это он на самом деле привел к нам Януковича. Не в том дело, что Янукович – это исчадие ада. Просто чужой человек, как и его команда.

- Зато Ющенко не был авторитарным президентом.



- Он и не мог быть авторитарным. Это тоже интересно. Давайте поговорим на эту тему. А нужен ли авторитарный правитель в такой ситуации?



- В такой, как сейчас?





- И в такой, как сейчас.



- Авторитарный - в каких сферах?





- Речь идет о человеке или группе людей, которые будут требовать исполнения законов. То, что делал де Голль, который потом оказался немил собственному французскому народу. Его, старика, обозвали авторитарным, и он ушел. Но он спас Францию.



Много было таких примеров в 20 веке. У нас такого не было.



Во времена правления Януковича меня уговорили войти в общественный совет при президенте. Это была совершенно неоплачиваемая должность. И я долго сомневался. Некоторые мои друзья и близкие умоляли меня не идти. Но я понимал, что это шанс для того, чтобы делать реформу в здравоохранении. Какое-то время я ходил на эти собрания. И я однажды стоял с одной дамой, известным политиком, уже закончилась наша дискуссия…



А там была очень интересная система: хочешь ты в туалет, или тебе воды надо, или что-то, пока Янукович не ушел, ты не можешь выйти, охрана не выпускает. Я не понимаю, почему. Ну и мы стоим, вынуждены беседовать. Она нормальный человек, все понимающий юрист. И мы с ней говорим о том, что, может быть, этот не очень отесанный мужлан хоть какой-то порядок наведет в разваливающейся правовой системе. Но оказалось, что система Януковича – это совершенно другая система. Отобрать бабки у кого возможно - и все.



- Другое понимание слова "порядок".





- В моем понимании авторитарность - это возвращение хотя бы к тому уровню начатков правового государства, которое было при Кучме. Петя же развалил все.



- В каком смысле развалил?



- Нарушение конституции абсолютное. И не только в статьях, связанных с бесплатным медицинским обслуживанием.



При Кучме оставались какие-то законы, которые работали. Не потому что он хотел создавать правовое государство. Но какие-то минимальные требования выполнялись. Петр же не был никогда гарантом конституции. А теперь он будет где-то кусать себя за локти, но поздно.



Порошенко получил парламентско-президентскую республику. Но у нас не парламентско-президентская республика. У нас, извините, в плохом смысле авторитарное государство. Он подчинил все вертикали. Он что, давал возможность назначать министров социальных, которые вообще не в его компетенции? Он лез во все, он участвовал во всем. И это унижало очень многих серьезных людей, которые хотели работать на государственную систему и добиваться каких-то результатов. Для него это было второстепенное.



Главное было: мой-чужой, мой-чужой. Но так нельзя. Иногда чужой полезнее, потому что чужой скажет тебе то, что свой не скажет.



- А как же его успехи в дипломатии, в строительстве армии?



- У него не было успехов в дипломатии на самом деле. У него была дипломатическая изворотливость. Это были успехи нас, украинцев.



Я об этом уже писал не один раз и говорил в телевизионных эфирах. Так получилось, что в связи с моей биографией и моим общественным статусом, со мной общаются многие послы и приезжие чиновники госдепартамента. Они уже давно к Порошенко очень негативно относились. И один из них, очень высокий чин из Госдепартамента, находясь у меня в гостях в моем офисе, сказал страшную фразу, и я ее конечно же запомнил: "Если так будет продолжаться с вашим руководством, в частности с Порошенко, то может возникнуть ситуация, что мы просто отойдем от вас, и вы останетесь наедине с Путиным. Мы очень этого не хотим, но такое может произойти". Я почти дословно говорю.



Это не Порошенко успехи. Просто наши союзники не могли оставить Украину Путину, который на самом деле предопределяет страшное будущее своей страны. Это нас сегодня не касается. Хотя потом коснется, мы рядом.



Союзники не могут нас оставить, потому что мы другие, народ Украины другой. И неважно мы голосовали за Бойко, или за…

- Кошулинского.



Кстати один из успехов Ющенко - для него, по-моему, это не успех, а для меня успех - его неграмотная внутренняя политика похоронила националистическую опасность в Украине.



Я не люблю слова национализм, патриотизм. Я боюсь их произносить вообще. Я надеюсь, что сегодня у нас, у Украины появляется шанс, люди становятся трезвее. То, что небольшое количество людей проголосовало за всяких странных претендентов на престол, тоже о многом говорит.



Мы должны друг другу говорить правду. Зеленский собрал голоса ненависти к Петру.



- Почему не Тимошенко собрала эти голоса?



Тимошенко они прессовали, кстати говоря. Ну и Тимошенко уже себя показала во многих смыслах. И поэтому люди хотели свеженького чего-то. А это свежий, молодой. Справится ли он? Мы должны ему помочь. Но помочь можно не только лаской, можно и кнутами.



УКРАИНСКАЯ ИДЕЯ

- Мы начали разговор с социальной психологии. И я думаю, что заключительная часть тоже должна быть про социальную психологию. Мы с Вами говорим на русском. Я думаю, что некоторые комментаторы в YouTube спросят: Чому не державною? Що це взагалі за москальська мова, свиняча мова? Это действительно важный вопрос…



- Для меня нет.



- …Это важный вопрос для Украины. Что такое быть украинцем?



- Конечно можно говорить об опыте Франции, об опыте других европейских стран, которые…



- Унифицировали?

- Да. Но здесь эти процессы тоже идут. Медленно, но идут. Выпускники украинских школ уже практически все говорят по-украински.



Что касается меня. Я не чиновник. Да, я могу говорить по-украински. Я пишу на русском языке, я думаю на русском языке. И со мной половина страны живет именно так же: думая и общаясь на русском языке. На работе вынуждены переходить на украинский, потому что требует конституция, требует закон и требует на самом деле здравый смысл, ничего в этом нет.



Я отвечу грубо, просто. Я семь лет просидел со стариками УПА. Это были мои друзья. Они сидели 25 лет. Василь Подгородецкий отсидел за неньку Украину 37 лет, по-моему. Никто из них никогда мне не задал вопрос: "Чому ти розмовляєш російською мовою?" Они уважали и любили меня, еврея русскоговорящего, и советовались со мной в определенных ситуациях. До этого я 20 дней сидел в одной камере со Стусом. Он ни разу не задал мне вопрос: "Чому ти розмовляєш російською мовою?".



Поэтому пусть начнут не с меня, не с вас, а пусть начнут с тех ребят, которые воюют, защищают вот этих, которые задают вопросы, и общаются на вражеской мове с другими солдатами.



Давайте уйдем от этих очень опасных вещей. Кстати, одна из негативных черт, которая вызвала достаточно плохое отношение к кандидатуре Петра, было вот это самое. И Томос тоже. Потому что это было абсолютное нарушение еще раз конституции. Понятно, что [патриарх РПЦ] Кирилл - это плохо для нас. Но нельзя было так откровенно политизировать церковь.



- Мы выходим из этих выборов с очень сильной поляризацией между теми, кто проголосовал за Порошенко, и теми, кто проголосовал за Зеленского. Как от этой конфронтации, поляризации перейти к нормальной жизни?





- Это зависит от того, как будет вести себя команда Зеленского.



Я думаю, что люди не очень отдавали себе отчет в том, что для них Петр Алексеевич сделал. На них действовали вот эти его призывы: мова и прочее.

- Они просто, может быть, ценят это выше



- Но вы же понимаете не все же во Львове высокие интеллектуалы, как и в Киеве, как и везде.

- Я не про интеллектуализм говорю. Я вижу опасное расхождение идентичностей. Когда ты голосуешь не в результате ценностного выбора, а по критерию "свой-чужой".

- Я думаю, эти неприятности можно пережить. И люди переживут. На самом деле, люди в западных областях живут хуже, чем мы. У них часть семей на заработках. У них очень серьезные психологические проблемы. Есть вещи, о которых не пишут у нас, и слава богу, что не пишут. Но эти разрушенные семьи имеют очень серьезные последствия.

Я думаю, что, если будущая власть сумеет постепенно, небыстро, не сразу, но отладить дорожку к экономическим реформам, то люди забудут это. Проблема же не в языке. Их просто напугали.



Давайте говорить полную правду о другой части Украины. А Ренат Леонидович Ахметов не виноват в том, что произошло в Донецкой области? Еще как виноват - настраивая ее против Украины, и против западной Украины. При этом имея и накапливая миллиарды. Они же деньги брали - я мягко сказал не "воровали", а "брали" - не с западной Украины, а с тех же шахтеров, которым они дурили мозги. И сейчас с той стороны многие воюют не за идею, а потому что просто не могут иначе заработать деньги. Мне об этом рассказывают мои коллеги там. Идут воевать, потому что им платят.



Это страшные проблемы нашей страны. Бедный тот человек, который получит вот сейчас…



Я думаю, что Зеленский вообще будет лечиться у психотерапевтов скоро, если найдется психотерапевт, который сможет ему помочь.

- Ваш образ успешной Украины. Как бы вы его описали?



Когда-то давным-давно журналистка 1+1 спросила моего друга Мирослава Поповича про национальную идею. Он сказал: "Комфортабельная жизнь в Украине". Все. Все остальное - вторично.



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rjkz

Повідомлень: 9285 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4178 раз. Подякували: 2186 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 11:50 Cler написав: UA написав: ПС. Понятия не имею как будет с экономикой при Зе, а вот уровень антисемитизма заметно вырастет. ПС. Понятия не имею как будет с экономикой при Зе, а вот уровень антисемитизма заметно вырастет.

уровень антисемитизма как правило растёт при падении экономики, так что не лукавьте - вы точно знаете, что нас ожидает дальнейшее падение... уровень антисемитизма как правило растёт при падении экономики, так что не лукавьте - вы точно знаете, что нас ожидает дальнейшее падение...

В общем случае Вы правы. Однако в нашей ситуации есть 3 но.

1. У нас уже осталось мало евреев, а при новой волне антисемитизма станет ещё меньше.

2. Гитлеру удалось за счёт экспроприации евреев поднять уровень жизни немцев. У нас это не удастся (см. п.1).

3. Разжигание происходит всегда за счёт активной пропаганды сверху и в интересах, в первую очередь, именно верхов. У нас для верхов в этом нет смысла, а обвинить в неудачах есть кого и без евреев - как известно, во всех наших проблемах "Путин виноват". В общем случае Вы правы. Однако в нашей ситуации есть 3 но.1. У насосталось мало евреев, а при новой волне антисемитизма станет ещё меньше.2. Гитлеру удалось за счёт экспроприации евреев поднять уровень жизни немцев. У нас это не удастся (см. п.1).3. Разжигание происходит всегда за счёт активной пропаганды сверху и в интересах, в первую очередь, именно верхов. У нас для верхов в этом нет смысла, а обвинить в неудачах есть кого и без евреев - как известно, во всех наших проблемах "Путин виноват".

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12973 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2795279627972798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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