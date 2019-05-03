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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2796279727982799>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 123
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:44

Re: Політичні дискусії

В контексте валютного рынка (где заработать валюту)
Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:
мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.
Это для рабов мужского пола.
Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.
И везде по 10 - 12 часов.
За ихние поганые рейсхмарки.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:49

  Yuri_61 написав:В контексте валютного рынка (где заработать валюту)
Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:
мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.
Это для рабов мужского пола.
Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.
И везде по 10 - 12 часов.
За ихние поганые рейсхмарки.


вас туда палкой гонят? :shock:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:00

  ЛАД написав:Вот просто интересно, почему Ирина удалила этот пост?
В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".
Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...
Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.
Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?

Бросьте Вы.
"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".
Упаси бог спорить с ограниченными людьми.
Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.
Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.
Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.
Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.
Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.
Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на
мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.
Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.
А метать бисер перед свиньями ...


ЛАД, насчёт нынешних "патриотов"- Шариковых писал я) за что меня и забанили. Очевидно, кто -то из модераторов узнал себя в данной ипостаси) Скоро узнаем. Не переживайте. Я рад, что Вы есть на этом форуме.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:02

  19yuriy91 написав:
  Yuri_61 написав:В контексте валютного рынка (где заработать валюту)
Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:
мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.
Это для рабов мужского пола.
Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.
И везде по 10 - 12 часов.
За ихние поганые рейхсмарки.


вас туда палкой гонят? :shock:


хочется заработать
надоело нищенствовать на 300$, за одни газ плачу в зимой 100$
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:20

Re: Політичні дискусії

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-48586042

Комментарий: Несистемный Зеленский против системы Путина
Хозяин Кремля может повторить ошибку Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным, пишет в комментарии для DW журналист Сергей Руденко.

Дважды на протяжении последней недели Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, позволил себе нелестные высказывания в адрес России и ее руководства. Причиной тому послужили указы Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса и отдельным категориям украинцев. Зеленский дал четко понять хозяину Кремля: Киев не будет мириться с очередной попыткой России поглотить Украину. Стилистика, тональность и характер заявлений избранного президента Украины ставят под сомнение миф о его промосковской позиции.

Стендапом по путинским устоям

Практически всю президентскую кампанию оппоненты Владимира Зеленского пытались представить его как "агента Кремля". Особенно усердствовала команда Петра Порошенко, которая убеждала украинцев в том, что победа известного комика неминуемо приведет Украину к полной капитуляции перед Россией. Мол, неопытный политик Зеленский - это серьезная угроза для суверенитета украинского государства.

Но буквально через неделю после победы на президентских выборах худрука студии "Квартал 95" оказалось, что бояться Зеленского надо не украинцам, а Владимиру Путину. Да-да, именно ему. Ведь хозяин Кремля может стать первой жертвой нового президента Украины. Несистемный политик Зеленский начал свое заочное знакомство с президентом России без лишних дипломатических реверансов. Он упрекнул визави в ущемлении свобод россиян, попытке РФ разрушить украинскую государственность, упомянул об аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Президент России, конечно, попытался "держать марку" и в ироничном стиле ответил на заявления Зеленского. Правда, вышло у него не так хорошо, как у бывшего капитана КВН.


Путин, конечно же, отыграется еще на новом президенте Украины. Он не привык никому проигрывать. Тем более - шоумену. Но хозяин Кремля может повторить ошибку Петра Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным. И для этого бывший худрук студии "Квартал 95", поверьте, найдет достаточно поводов. Ведь публично состязаться с профессиональным стендапером - это не со стерхами летать. Одна неудачная шутка - и из великого и могущественного политика, коим себя считает Путин, он может превратиться в заурядного юмориста.

Зеленский не будет уступать Москве

Президент РФ не стал ждать вступления Владимира Зеленского в должность президента и приготовил ему уже несколько неприятных "сюрпризов". С 1 июня запрещен экспорт из России в Украину нефти и нефтепродуктов. Кремль объявил об упрощении выдачи украинцам российских паспортов. Путин всячески стремится к тому, чтобы Зеленский если и не приполз нему на коленях, то, как минимум, относился к нему с должным уважением.

Во время заочного диалога с хозяином Кремля новоизбранный президент Украины заключил: "общее", что осталось между двумя странами после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это государственная граница. 400 километров которой (в ОРДЛО) контролируется только со стороны России. Это заявление сегодня означает по крайней мере одно: Зеленский не собирается ни в чем уступать Москве. Вопрос лишь в том, как долго он продержится. Не вынудят ли его внутренние или внешние обстоятельства, в том числе экономического характера, идти на уступки Путину.

Трудно спрогнозировать действия России после того, как президентское кресло займет Владимир Зеленский. У Москвы сейчас достаточно и политических, и экономических, и военных рычагов влияния на Украину. Пока Путин просто "играет мускулами". В ответ - жесткие заявления Зеленского, приправленные легкой иронией. Сохранится ли этот же стиль общения после личной встречи двух президентов, никто точно не знает. Даже они сами.




Прочь от Москвы - 2

Риторика Зеленского на протяжении последней недели позволяет предположить, что кардинальных изменений во внешней политике Украины после ухода Петра Порошенко не произойдет. Никакого резкого крена в сторону Москвы, чего опасались украинские патриоты во время избирательной кампании, точно не будет. Зеленский, скорее всего, будет реализовывать начатую своим предшественником стратегию "Прочь от Москвы". Да-да, именно тот Зеленский, которого считали "агентом Кремля".

Наивно полагать, что президент 42-миллионной страны, получивший на выборах поддержку 73% проголосовавших избирателей, в условиях войны бросится в объятия "старшего брата". Даже если этого и хочет часть жителей востока и юга страны. Вполне может оказаться, что через полгода-год те, кто категорически не воспринимал избрание Зеленского президентом Украины, станут его самыми ярыми сторонниками. А те, кто голосовал за него в надежде на возврат страны в орбиту России, будут в нем разочарованы.

В новейшей украинской истории нечто подобное уже было. В 1994 году Леонид Кучма, победивший с пророссийской риторикой на президентских выборах, вынужден бы поменять свою позицию, заручившись поддержкой правых сил. Но Кучма, в отличие от Зеленского, никогда не позволял себе резких высказываний в адрес российского руководства. Да, тогда не было аннексии Крыма и войны в Донбассе. В сегодняшних же условиях только четко артикулированная позиция Зеленского по всем вопросам украино-российских отношений позволит ему не только троллить Путина, но и отстаивать интересы Украины с помощью международного сообщества.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:30

  19yuriy91 написав:Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничников

https://www.president.gov.ua/documents/1782019-26682

это, кстати, прогнозировали. :mrgreen:

ющ тож в конце срока званий пораздавал...

Не дають нових звань і службових підвищень - зрада!
Дають - теж зрада!

Панове, в Києві повно вакансій розвізників піци і продавців на ринках і супермаркетах!

Працювати - не пробували?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:36

  Frant написав:
  19yuriy91 написав:Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничников

https://www.president.gov.ua/documents/1782019-26682

это, кстати, прогнозировали. :mrgreen:

ющ тож в конце срока званий пораздавал...

Не дають нових звань і службових підвищень - зрада!
Дають - теж зрада!

Панове, в Києві повно вакансій розвізників піци і продавців на ринках і супермаркетах!

Працювати - не пробували?)))


судя по твоей писанине - скоро попрут тебя с кормушки на студентах :mrgreen: , так шо прибереги эти тёплые местечки для себя. :mrgreen:

где писалось, шо -
Не дають нових звань і службових підвищень - зрада!

Дають - теж зрада!
- это не зрада, это идиотизм-дыбилизм.

зы. никуда от этих советчиков не деться.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:06

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Працювати - не пробували?
работать вредно!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:27

  Frant написав:Страждалець, тобі більше нічого робити?


О как... Оказывается, на общественных началах в пятницу вечером проанализировать, как государственный монополист злоупотребляет своей рыночной властью против населения Украины - это признак тунеядства, и вообще - неполезная, никому не нужная деятельность.

Если идолопоклоннику Петра "Великого" не интересно, где тот украл, а где - просто налажал, это еще не значит, что никому не интересно!


  Frant написав:Працювати не пробував?
Хоча би піцу розвозити чи шаурмою торгувати?


Ой, спасибо. Оставляю эту нишу тебе :mrgreen: Я продаю высокотехнологичную услугу, и не жалуюсь. А тем более, не нуждаюсь в советах проффэсора :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:33

  Frant написав:........
Працювати - не пробували?)))

Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.
Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.
Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.

Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.

viewtopic.php?p=1076107#p1076107 - Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?
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Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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