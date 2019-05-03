Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В контексте валютного рынка (где заработать валюту) Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию: мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов. Это для рабов мужского пола. Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками. И везде по 10 - 12 часов. За ихние поганые рейсхмарки.
Yuri_61 написав:В контексте валютного рынка (где заработать валюту) Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию: мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейсхмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов. Это для рабов мужского пола. Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками. И везде по 10 - 12 часов. За ихние поганые рейсхмарки.
ЛАД написав:Вот просто интересно, почему Ирина удалила этот пост? В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское". Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ... Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает. Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?
Бросьте Вы. "Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов". Упаси бог спорить с ограниченными людьми. Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных. Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое. Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют. Пусть себе развлекаются и считают себя победителями. Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся. Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые. Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет. А метать бисер перед свиньями ...
ЛАД, насчёт нынешних "патриотов"- Шариковых писал я) за что меня и забанили. Очевидно, кто -то из модераторов узнал себя в данной ипостаси) Скоро узнаем. Не переживайте. Я рад, что Вы есть на этом форуме.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Yuri_61 написав:В контексте валютного рынка (где заработать валюту) Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию: мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов. Это для рабов мужского пола. Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками. И везде по 10 - 12 часов. За ихние поганые рейхсмарки.
вас туда палкой гонят?
хочется заработать надоело нищенствовать на 300$, за одни газ плачу в зимой 100$
Комментарий: Несистемный Зеленский против системы Путина Хозяин Кремля может повторить ошибку Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным, пишет в комментарии для DW журналист Сергей Руденко.
Дважды на протяжении последней недели Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, позволил себе нелестные высказывания в адрес России и ее руководства. Причиной тому послужили указы Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса и отдельным категориям украинцев. Зеленский дал четко понять хозяину Кремля: Киев не будет мириться с очередной попыткой России поглотить Украину. Стилистика, тональность и характер заявлений избранного президента Украины ставят под сомнение миф о его промосковской позиции.
Стендапом по путинским устоям
Практически всю президентскую кампанию оппоненты Владимира Зеленского пытались представить его как "агента Кремля". Особенно усердствовала команда Петра Порошенко, которая убеждала украинцев в том, что победа известного комика неминуемо приведет Украину к полной капитуляции перед Россией. Мол, неопытный политик Зеленский - это серьезная угроза для суверенитета украинского государства.
Но буквально через неделю после победы на президентских выборах худрука студии "Квартал 95" оказалось, что бояться Зеленского надо не украинцам, а Владимиру Путину. Да-да, именно ему. Ведь хозяин Кремля может стать первой жертвой нового президента Украины. Несистемный политик Зеленский начал свое заочное знакомство с президентом России без лишних дипломатических реверансов. Он упрекнул визави в ущемлении свобод россиян, попытке РФ разрушить украинскую государственность, упомянул об аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Президент России, конечно, попытался "держать марку" и в ироничном стиле ответил на заявления Зеленского. Правда, вышло у него не так хорошо, как у бывшего капитана КВН.
Путин, конечно же, отыграется еще на новом президенте Украины. Он не привык никому проигрывать. Тем более - шоумену. Но хозяин Кремля может повторить ошибку Петра Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным. И для этого бывший худрук студии "Квартал 95", поверьте, найдет достаточно поводов. Ведь публично состязаться с профессиональным стендапером - это не со стерхами летать. Одна неудачная шутка - и из великого и могущественного политика, коим себя считает Путин, он может превратиться в заурядного юмориста.
Зеленский не будет уступать Москве
Президент РФ не стал ждать вступления Владимира Зеленского в должность президента и приготовил ему уже несколько неприятных "сюрпризов". С 1 июня запрещен экспорт из России в Украину нефти и нефтепродуктов. Кремль объявил об упрощении выдачи украинцам российских паспортов. Путин всячески стремится к тому, чтобы Зеленский если и не приполз нему на коленях, то, как минимум, относился к нему с должным уважением.
Во время заочного диалога с хозяином Кремля новоизбранный президент Украины заключил: "общее", что осталось между двумя странами после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это государственная граница. 400 километров которой (в ОРДЛО) контролируется только со стороны России. Это заявление сегодня означает по крайней мере одно: Зеленский не собирается ни в чем уступать Москве. Вопрос лишь в том, как долго он продержится. Не вынудят ли его внутренние или внешние обстоятельства, в том числе экономического характера, идти на уступки Путину.
Трудно спрогнозировать действия России после того, как президентское кресло займет Владимир Зеленский. У Москвы сейчас достаточно и политических, и экономических, и военных рычагов влияния на Украину. Пока Путин просто "играет мускулами". В ответ - жесткие заявления Зеленского, приправленные легкой иронией. Сохранится ли этот же стиль общения после личной встречи двух президентов, никто точно не знает. Даже они сами.
Прочь от Москвы - 2
Риторика Зеленского на протяжении последней недели позволяет предположить, что кардинальных изменений во внешней политике Украины после ухода Петра Порошенко не произойдет. Никакого резкого крена в сторону Москвы, чего опасались украинские патриоты во время избирательной кампании, точно не будет. Зеленский, скорее всего, будет реализовывать начатую своим предшественником стратегию "Прочь от Москвы". Да-да, именно тот Зеленский, которого считали "агентом Кремля".
Наивно полагать, что президент 42-миллионной страны, получивший на выборах поддержку 73% проголосовавших избирателей, в условиях войны бросится в объятия "старшего брата". Даже если этого и хочет часть жителей востока и юга страны. Вполне может оказаться, что через полгода-год те, кто категорически не воспринимал избрание Зеленского президентом Украины, станут его самыми ярыми сторонниками. А те, кто голосовал за него в надежде на возврат страны в орбиту России, будут в нем разочарованы.
В новейшей украинской истории нечто подобное уже было. В 1994 году Леонид Кучма, победивший с пророссийской риторикой на президентских выборах, вынужден бы поменять свою позицию, заручившись поддержкой правых сил. Но Кучма, в отличие от Зеленского, никогда не позволял себе резких высказываний в адрес российского руководства. Да, тогда не было аннексии Крыма и войны в Донбассе. В сегодняшних же условиях только четко артикулированная позиция Зеленского по всем вопросам украино-российских отношений позволит ему не только троллить Путина, но и отстаивать интересы Украины с помощью международного сообщества.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
Frant написав:Страждалець, тобі більше нічого робити?
О как... Оказывается, на общественных началах в пятницу вечером проанализировать, как государственный монополист злоупотребляет своей рыночной властью против населения Украины - это признак тунеядства, и вообще - неполезная, никому не нужная деятельность.
Если идолопоклоннику Петра "Великого" не интересно, где тот украл, а где - просто налажал, это еще не значит, что никому не интересно!
Frant написав:Працювати не пробував? Хоча би піцу розвозити чи шаурмою торгувати?
Ой, спасибо. Оставляю эту нишу тебе Я продаю высокотехнологичную услугу, и не жалуюсь. А тем более, не нуждаюсь в советах проффэсора
Frant написав:........ Працювати - не пробували?)))
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена. Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина". Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны. Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые. Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.