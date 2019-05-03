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Парубию сильно поплохело после сегодняшней встречи с Зеленским
Rostyslav Demchuk 1 ч. · Термінове повідомлення!
Зеленський зустрівся з Парубієм з приводу питання інавгурації: терміново скликані глави фракцій !!!
Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Верховної ради України Андрієм Пурубіем, під час якої обговорили можливу дату інавгурації глави держави.
Розмова тривала близько 40 хвилин. Кажуть, що після цієї бесіди пан Парубій був дуже стривожений і нервовий. Після цього Андрій Парубій розіслав листи керівникам парламентських фракцій з проханням зустрітися сьогодні, 4 травня о 15:00 на термінову нараду.
Під час наради нардепи повинні остаточно узгодити дату інавгурації нового глави держави.
Цікаво, що жтакого сказав пан Зеленський пану Парубію, що він так заметушився? Це жсьогодні вихідний день, субота
Ось що говорить з цього приводу голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.
"О 15 годині буде спільна зустріч голів фракцій з головою Верховної Ради та новообраним президентом. Сподіваюся, ми обговоримо не тільки дату інавгурації, а й інші питання", – сказав Березюк.
За його словами, конкретна дата проведення інавгурації стане відома після того, як її визначить Верховна Рада своєю постановою 14 травня або сам голова парламенту.
UPD! Cтало Bідомо, що під час бесіди Bолодимир Зеленський також попросив пана Парубія прокоментувати його фразу: "Зеленський - це модернізована версія Януковича". Після цього пану Парубію стало дуже некомфортно.
Окрім того, чеські судді констатували з посиланням на Генасамблею ООН та на МЗС Чехії, що анексія Криму суперечить основоположним принципам міжнародного права, а також наголосили, що так само й чеські державні органи дотримуються різних підходів до різних людей, в залежності від їх громадянства – і поняття "громадянство" має принципову відміну від поняття "національність". Відмова клієнту з огляду на його етнічне походження або релігію, за визначенням суду, справді є дискримінацією, а от відмова з огляду на громадянство – ні.
Сильно сказано! Хороший прецедент для Євросоюзу. Навіть не думав що чеський суд настільки антиросійський.
Вкладчик1234 написав:Парубию сильно поплохело после сегодняшней встречи с Зеленским
Rostyslav Demchuk 1 ч. · Термінове повідомлення!
Зеленський зустрівся з Парубієм з приводу питання інавгурації: терміново скликані глави фракцій !!!
Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Верховної ради України Андрієм Пурубіем, під час якої обговорили можливу дату інавгурації глави держави.
Розмова тривала близько 40 хвилин. Кажуть, що після цієї бесіди пан Парубій був дуже стривожений і нервовий. Після цього Андрій Парубій розіслав листи керівникам парламентських фракцій з проханням зустрітися сьогодні, 4 травня о 15:00 на термінову нараду.
Під час наради нардепи повинні остаточно узгодити дату інавгурації нового глави держави.
Цікаво, що жтакого сказав пан Зеленський пану Парубію, що він так заметушився? Це жсьогодні вихідний день, субота
Ось що говорить з цього приводу голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.
"О 15 годині буде спільна зустріч голів фракцій з головою Верховної Ради та новообраним президентом. Сподіваюся, ми обговоримо не тільки дату інавгурації, а й інші питання", – сказав Березюк.
За його словами, конкретна дата проведення інавгурації стане відома після того, як її визначить Верховна Рада своєю постановою 14 травня або сам голова парламенту.
UPD! Cтало Bідомо, що під час бесіди Bолодимир Зеленський також попросив пана Парубія прокоментувати його фразу: "Зеленський - це модернізована версія Януковича". Після цього пану Парубію стало дуже некомфортно.
Frant написав:........ Працювати - не пробували?)))
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена. Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина". Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны. Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые. Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.
Прокоментую. Чому би і ні))) Наразі вже 2019 рік, а не 2012
Не буде ніякої автономії, ніякої УРСР.
Росіяни хочуть зробити маріонеткову державу Малоросію. Аналог ОрДло, лише більша територія. Єдина мова- російська. Жодної демократії, пенсії - як в ОрДлО. Комендантський час, дике соціальне розшарування суспільства. Заборона демонстрацій. Зарплати - на рівні ОрДЛо.
В мене немає бажання жити в тій "країні", яку бажають створити на місці нинішньої України наші московітські брати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза: - полная себестоимость 1000 кубов = 2889 грн; - цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС); - соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236 грн на каждой 1000 кубов; - рентабельность продаж составляет 147%. Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке: Ринок енергоносіїв в контексті
Ренту, которая идет в бюджет (на субсидии) не учитываете?
Учитываю, разумеется! И по правилам IFRS, согласно которых готовится отчетность, и по правилам украинской бухгалтерии, рента "сидит" в прямых затратах, то есть входит в себестоимость.