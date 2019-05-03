Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
"За риторикой "Прочь от Москвы" все эти годы строился клептократический режим.
В Америке есть специальный термин Lame Duck, то есть "хромая утка". Это президент в ситуации, когда его преемник уже избран на должность, а сам он не имеет полной легитимности и добывает свою.
Обычно такой президент, покидающій пост, посвящает время раздаче наград и благодарностей наиболее активным членам своей команды. Так происходит в Америке, но не в Украине. В случае с Петром Порошенко сейчас на поверхность проступают его тайные союзники.
Его последние дни на Банковой стали бенефисом для двух главных бенефициаров президентства, о которых Порошенко предпочитал не вспоминать на эфирах и теледебатах - речь идет о Ринате Ахметове и Викторе Медведчуке.
Ринат Ахметов при Порошенко завершил концентрацию в своих руках огромных активов в угольной отрасли и тепловой энергетике, где его доля достигает 80 процентов, а также построил империю солнечной энергетики, которая позволит обогащаться за счет астрономических зеленых тарифов.
И теперь Ахметов вплотную приблизился к монополии распределительных сетей, то есть чтобы контролировать по всей Украине доставку электроэнергии от своих производств до конечных потребителей.
Еще в начале января ДТЭК объявил, что покупает у российской группы VS Energy два облэнерго: Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго. Но только сейчас, спустя четыре дня после поражения на выборах президента, подконтрольный Порошенко Антимонопольный комитет сделал подарок Ахметову и предоставил необходимые согласования.
То есть еще два региона попали в зависимость от олигарха, который словно на распродаже собирает активы в Украине - в то время, когда малый и средний бизнес закрывается. Ориентировочная стоимость двух облэнерго составляет 250 млн долларов.
Уже сегодня облэнерго ДТЭК контролируют передачу и сбыт 37% всей электроэнергии. После покупки еще двух облэнерго эта доля вырастает до 48%. Часть патриотической среды оправдывала действия власти тем, что имущество отходит от российской группы VS Energy, но на самом деле ни при каких обстоятельствах покупателем не могла становиться корпорация Ахметова.
Это беспрецедентная ситуация, когда один олигарх получает в собственность такое количество сетей, которые являются элементом критической инфраструктуры. Образуется "идеальная" монополизированная вертикальная интеграция. И если от монополии в производстве электроэнергии еще можно подстраховаться импортом электроэнергии, то от монополизации Ахметовым сетей так не спасешься.
Против выдачи Ахметову такого разрешения проголосовали всего два члена Антимонопольного комитета - Агия Загребельская и Светлана Панаиотиди. Обе они во времена Порошенко становились постоянным объобъектом нападок: на них составляли протоколы и заставляли писать заявления об отставке по собственному желанию.
Другая часть Антимонопольного комитета - это люди, связаны с заместителем главы администрации президента Алексеем Филатовым и концерном Укрпроминвест (материнская структура "Рошен"). Все эти годы они послушно принимали решение в интересах партнеров Банковой - Медведчука или Ахметова.
Но в чем секрет Ахметова? Откуда взялись деньги у олигарха, если не так давно, в начале 2016 года ДТЭК был почти банкротом, долги которого торговались за 35% от номинала. Ответ очевиден - потому что с помощью действующего президента Ахметову придумали формулу "Роттердам плюс" и искусственно подняли тарифы.
То есть, конечными плательщиками за этот "шопинг" Ахметова являемся мы, все украинцы. По схеме "Роттердам плюс" было снято с потребителей более 35 млрд гривен. Даже после всех откатов, на руках осталось много кэша, который можно направить на новые покупки и дальнейшую монополизацию энергетики.
Для того, чтобы понять всю степень деградации государственных регуляторов, которые управляются из администрации президента, еще один пример. В феврале этого года Украина закупала электроэнергию от угольных электростанций Ахметова почти на 50% дороже цены, по которой ... сам Ахметов продавал эту же тепловую электроэнергию в Европу. Только сравните: 2167 грн/МВт*час, по которой олигарх сбывал свою продукцию внутри Украины - и 50 евро, то есть полторы тысячи гривен, по которой он продавал в Европе.
Это означает, что украинские потребители в самой бедной стране Европы обеспечивают сверхприбыли для олигарха, который вывез семью в Лондон и меняет как перчатки партнеров из числа президентов.
Но не только Ахметов может радоваться, что успел до окончания каденции Порошенко решить все дела. Столь же счастливым может чувствовать себя Виктор Медведчук.
За годы правления действующего украинского президента кум Путина получил контроль над золотой жилой, которая позволяет ему обогащаться, финансировать из этих денег свои телеканалы, политические проекты и идеологию продвижения "русского мира".
Эта "дойная корова" - это дизельная труба, которая попала в руки связанной с Медведчуком швейцарской фирмы-прокладки, контролирует теперь 40 процентов рынка дизеля всередине страны.
Страхуясь в случае смены власти, чтобы не потерять актив, сейчас медведчуковский клан оформляет трубу на белорусскую компанию "Нефтебитумный завод". Причем еще в декабре прошлого года была озвучена позиция СБУ, что компания, за которой Медведчук хочет скпрятать свою трубу ... контролируется из России.
Но Антимонопольный комитет, которым управляет президент Порошенко, дал необходимые разрешения. Он позволил той же белорусской компании с российскими корнями купить дизельную трубу. То есть подыграл Медведчуку.
Все это происходило в то время, как Банковая раскручивала рамку на второй тур выборов: "или Порошенко на второй срок, или Путин возьмет реванш". Свою стратегию они строили на страхе, который должен был парализовать избирателя.
История с трубой - это далеко не первый пример помощи администрации президента россиянам. В марте, за несколько дней до выборов, Порошенко исключил из списка санкций Украина Молдовский металлургический завод, который находиться в городе Рыбница на территории подконтрольного Москве Приднестровья.
За риторикой "Прочь от Москвы" все эти годы строился клептократический режим, где президент взял себе в партнеры Ахметова и Медведчука. И поражение на выборах - еще малая цена, которую заплатил Порошенко за то, что реанимировал наиболее одиозных олигархов из прошлого. Бомбы замедленного действия, заложенные во времена его президентства, еще много лет будут преследовать украинцев.
И так, давайте посчитаем, реальную себестоимость российского бензина. Со слов нефтяников, 2-3$ это затраты на добычу одного барреля нефти, возьмем большую величину в 3$. Стоимость доллара на данный момент почти 70 рублей. И того 1 баррель нефти выходит нам в 210 рублей. 1 баррель нефти это 159 литров, рубли делим на литры и получаем стоимость литра нефти - 1 рубль 32 копейки. Далее нефть нужно перевести в бензин. Сейчас наценка НПЗ составляет 300% от стоимости нефти, зная, что это цифра завышена в 5 раз, можно сделать вывод, что стоимость переработки нефти составляет 60% от стоимости нефти. Итого к 1 рублю 32 копейкам прибавляем 60% и получаем итоговую цену в 2 рубля 12 копеек. Затраты на добычу и переработку нефти за последние двадцать лет не увеличились кардинально, как и 20 лет назад могут продавать бензин по 2 рубля за литр. Даже если сюда накинуть торговую наценку в 20% и государственные налоги в 60%, то финальная цена бензина не превысит 4 рублей.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
freeze написав:"За риторикой "Прочь от Москвы" все эти годы строился клептократический режим.
В Америке есть специальный термин Lame Duck, то есть "хромая утка". Это президент в ситуации, когда его преемник уже избран на должность, а сам он не имеет полной легитимности и добывает свою.
Обычно такой президент, покидающій пост, посвящает время раздаче наград и благодарностей наиболее активным членам своей команды. Так происходит в Америке, но не в Украине. В случае с Петром Порошенко сейчас на поверхность проступают его тайные союзники.
Его последние дни на Банковой стали бенефисом для двух главных бенефициаров президентства, о которых Порошенко предпочитал не вспоминать на эфирах и теледебатах - речь идет о Ринате Ахметове и Викторе Медведчуке.
Ринат Ахметов при Порошенко завершил концентрацию в своих руках огромных активов в угольной отрасли и тепловой энергетике, где его доля достигает 80 процентов, а также построил империю солнечной энергетики, которая позволит обогащаться за счет астрономических зеленых тарифов.
И теперь Ахметов вплотную приблизился к монополии распределительных сетей, то есть чтобы контролировать по всей Украине доставку электроэнергии от своих производств до конечных потребителей.
Еще в начале января ДТЭК объявил, что покупает у российской группы VS Energy два облэнерго: Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго. Но только сейчас, спустя четыре дня после поражения на выборах президента, подконтрольный Порошенко Антимонопольный комитет сделал подарок Ахметову и предоставил необходимые согласования.
То есть еще два региона попали в зависимость от олигарха, который словно на распродаже собирает активы в Украине - в то время, когда малый и средний бизнес закрывается. Ориентировочная стоимость двух облэнерго составляет 250 млн долларов.
Уже сегодня облэнерго ДТЭК контролируют передачу и сбыт 37% всей электроэнергии. После покупки еще двух облэнерго эта доля вырастает до 48%. Часть патриотической среды оправдывала действия власти тем, что имущество отходит от российской группы VS Energy, но на самом деле ни при каких обстоятельствах покупателем не могла становиться корпорация Ахметова.
Это беспрецедентная ситуация, когда один олигарх получает в собственность такое количество сетей, которые являются элементом критической инфраструктуры. Образуется "идеальная" монополизированная вертикальная интеграция. И если от монополии в производстве электроэнергии еще можно подстраховаться импортом электроэнергии, то от монополизации Ахметовым сетей так не спасешься.
Против выдачи Ахметову такого разрешения проголосовали всего два члена Антимонопольного комитета - Агия Загребельская и Светлана Панаиотиди. Обе они во времена Порошенко становились постоянным объобъектом нападок: на них составляли протоколы и заставляли писать заявления об отставке по собственному желанию.
Другая часть Антимонопольного комитета - это люди, связаны с заместителем главы администрации президента Алексеем Филатовым и концерном Укрпроминвест (материнская структура "Рошен"). Все эти годы они послушно принимали решение в интересах партнеров Банковой - Медведчука или Ахметова.
Но в чем секрет Ахметова? Откуда взялись деньги у олигарха, если не так давно, в начале 2016 года ДТЭК был почти банкротом, долги которого торговались за 35% от номинала. Ответ очевиден - потому что с помощью действующего президента Ахметову придумали формулу "Роттердам плюс" и искусственно подняли тарифы.
То есть, конечными плательщиками за этот "шопинг" Ахметова являемся мы, все украинцы. По схеме "Роттердам плюс" было снято с потребителей более 35 млрд гривен. Даже после всех откатов, на руках осталось много кэша, который можно направить на новые покупки и дальнейшую монополизацию энергетики.
Для того, чтобы понять всю степень деградации государственных регуляторов, которые управляются из администрации президента, еще один пример. В феврале этого года Украина закупала электроэнергию от угольных электростанций Ахметова почти на 50% дороже цены, по которой ... сам Ахметов продавал эту же тепловую электроэнергию в Европу. Только сравните: 2167 грн/МВт*час, по которой олигарх сбывал свою продукцию внутри Украины - и 50 евро, то есть полторы тысячи гривен, по которой он продавал в Европе.
Это означает, что украинские потребители в самой бедной стране Европы обеспечивают сверхприбыли для олигарха, который вывез семью в Лондон и меняет как перчатки партнеров из числа президентов.
Но не только Ахметов может радоваться, что успел до окончания каденции Порошенко решить все дела. Столь же счастливым может чувствовать себя Виктор Медведчук.
За годы правления действующего украинского президента кум Путина получил контроль над золотой жилой, которая позволяет ему обогащаться, финансировать из этих денег свои телеканалы, политические проекты и идеологию продвижения "русского мира".
Эта "дойная корова" - это дизельная труба, которая попала в руки связанной с Медведчуком швейцарской фирмы-прокладки, контролирует теперь 40 процентов рынка дизеля всередине страны.
Страхуясь в случае смены власти, чтобы не потерять актив, сейчас медведчуковский клан оформляет трубу на белорусскую компанию "Нефтебитумный завод". Причем еще в декабре прошлого года была озвучена позиция СБУ, что компания, за которой Медведчук хочет скпрятать свою трубу ... контролируется из России.
Но Антимонопольный комитет, которым управляет президент Порошенко, дал необходимые разрешения. Он позволил той же белорусской компании с российскими корнями купить дизельную трубу. То есть подыграл Медведчуку.
Все это происходило в то время, как Банковая раскручивала рамку на второй тур выборов: "или Порошенко на второй срок, или Путин возьмет реванш". Свою стратегию они строили на страхе, который должен был парализовать избирателя.
История с трубой - это далеко не первый пример помощи администрации президента россиянам. В марте, за несколько дней до выборов, Порошенко исключил из списка санкций Украина Молдовский металлургический завод, который находиться в городе Рыбница на территории подконтрольного Москве Приднестровья.
За риторикой "Прочь от Москвы" все эти годы строился клептократический режим, где президент взял себе в партнеры Ахметова и Медведчука. И поражение на выборах - еще малая цена, которую заплатил Порошенко за то, что реанимировал наиболее одиозных олигархов из прошлого. Бомбы замедленного действия, заложенные во времена его президентства, еще много лет будут преследовать украинцев.
airmax78 написав:Я не могу понять, Ахметов что у государства эти сети покупает? Покупает у частного собственника. Других претендентов нет. Какие, могут быть вопросы?
Смешны в стремлении выгородить папередника и его бизнес-партнера. Вопрос в том, что подавляющая часть системы энергетики оказалась в руках татарина, которого патриоты якобы очень недолюбливали и даже обвиняли в сепаратизме. А теперь оказывается так и надо. Жгите дальше.
andrijk777 написав:А чого ви дивуєтесь? Чому в Україні має бути дешевше??? Наслухались байок про український чорнозем? Чи може байок що ми живемо гірше ніж єгиптяни? Тим більше молода капуста у нас вже 25грн.
- чому ні? - так, у нас РОДЮЧА ЗЕМЛЯ!!! ... невже, ми не можемо себе забезпечити "борщовим набором" овочів по нормальній/адекватній ціні?
Frant написав:В мене немає бажання жити в тій "країні", яку бажають створити на місці нинішньої України наші московітські брати.
- та ніхто з Зе-влади такого не бажає! .... а якщо сумнівайтесь, то.... "чумуйдан/вокзал/Ґейропа!")))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zРадио написав:Вот и все, что может промурчать провластный тролль в ответ на доказательство государственной коррупции!
ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это демагогия. ни экономически, ни социально такое сравнение неуместно !
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
freeze написав:"За риторикой "Прочь от Москвы" все эти годы строился клептократический режим.
В Америке есть специальный термин Lame Duck, то есть "хромая утка". Это президент в ситуации, когда его преемник уже избран на должность, а сам он не имеет полной легитимности и добывает свою.
Обычно такой президент, покидающій пост, посвящает время раздаче наград и благодарностей наиболее активным членам своей команды. Так происходит в Америке, но не в Украине. В случае с Петром Порошенко сейчас на поверхность проступают его тайные союзники.
Его последние дни на Банковой стали бенефисом для двух главных бенефициаров президентства, о которых Порошенко предпочитал не вспоминать на эфирах и теледебатах - речь идет о Ринате Ахметове и Викторе Медведчуке.
Ринат Ахметов при Порошенко завершил концентрацию в своих руках огромных активов в угольной отрасли и тепловой энергетике, где его доля достигает 80 процентов, а также построил империю солнечной энергетики, которая позволит обогащаться за счет астрономических зеленых тарифов.
И теперь Ахметов вплотную приблизился к монополии распределительных сетей, то есть чтобы контролировать по всей Украине доставку электроэнергии от своих производств до конечных потребителей.
Еще в начале января ДТЭК объявил, что покупает у российской группы VS Energy два облэнерго: Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго. Но только сейчас, спустя четыре дня после поражения на выборах президента, подконтрольный Порошенко Антимонопольный комитет сделал подарок Ахметову и предоставил необходимые согласования.
То есть еще два региона попали в зависимость от олигарха, который словно на распродаже собирает активы в Украине - в то время, когда малый и средний бизнес закрывается. Ориентировочная стоимость двух облэнерго составляет 250 млн долларов.
Уже сегодня облэнерго ДТЭК контролируют передачу и сбыт 37% всей электроэнергии. После покупки еще двух облэнерго эта доля вырастает до 48%. Часть патриотической среды оправдывала действия власти тем, что имущество отходит от российской группы VS Energy, но на самом деле ни при каких обстоятельствах покупателем не могла становиться корпорация Ахметова.
Это беспрецедентная ситуация, когда один олигарх получает в собственность такое количество сетей, которые являются элементом критической инфраструктуры. Образуется "идеальная" монополизированная вертикальная интеграция. И если от монополии в производстве электроэнергии еще можно подстраховаться импортом электроэнергии, то от монополизации Ахметовым сетей так не спасешься.
Против выдачи Ахметову такого разрешения проголосовали всего два члена Антимонопольного комитета - Агия Загребельская и Светлана Панаиотиди. Обе они во времена Порошенко становились постоянным объобъектом нападок: на них составляли протоколы и заставляли писать заявления об отставке по собственному желанию.
Другая часть Антимонопольного комитета - это люди, связаны с заместителем главы администрации президента Алексеем Филатовым и концерном Укрпроминвест (материнская структура "Рошен"). Все эти годы они послушно принимали решение в интересах партнеров Банковой - Медведчука или Ахметова.
Но в чем секрет Ахметова? Откуда взялись деньги у олигарха, если не так давно, в начале 2016 года ДТЭК был почти банкротом, долги которого торговались за 35% от номинала. Ответ очевиден - потому что с помощью действующего президента Ахметову придумали формулу "Роттердам плюс" и искусственно подняли тарифы.
То есть, конечными плательщиками за этот "шопинг" Ахметова являемся мы, все украинцы. По схеме "Роттердам плюс" было снято с потребителей более 35 млрд гривен. Даже после всех откатов, на руках осталось много кэша, который можно направить на новые покупки и дальнейшую монополизацию энергетики.
Для того, чтобы понять всю степень деградации государственных регуляторов, которые управляются из администрации президента, еще один пример. В феврале этого года Украина закупала электроэнергию от угольных электростанций Ахметова почти на 50% дороже цены, по которой ... сам Ахметов продавал эту же тепловую электроэнергию в Европу. Только сравните: 2167 грн/МВт*час, по которой олигарх сбывал свою продукцию внутри Украины - и 50 евро, то есть полторы тысячи гривен, по которой он продавал в Европе.
Это означает, что украинские потребители в самой бедной стране Европы обеспечивают сверхприбыли для олигарха, который вывез семью в Лондон и меняет как перчатки партнеров из числа президентов.
Но не только Ахметов может радоваться, что успел до окончания каденции Порошенко решить все дела. Столь же счастливым может чувствовать себя Виктор Медведчук.
За годы правления действующего украинского президента кум Путина получил контроль над золотой жилой, которая позволяет ему обогащаться, финансировать из этих денег свои телеканалы, политические проекты и идеологию продвижения "русского мира".
Эта "дойная корова" - это дизельная труба, которая попала в руки связанной с Медведчуком швейцарской фирмы-прокладки, контролирует теперь 40 процентов рынка дизеля всередине страны.
Страхуясь в случае смены власти, чтобы не потерять актив, сейчас медведчуковский клан оформляет трубу на белорусскую компанию "Нефтебитумный завод". Причем еще в декабре прошлого года была озвучена позиция СБУ, что компания, за которой Медведчук хочет скпрятать свою трубу ... контролируется из России.
Но Антимонопольный комитет, которым управляет президент Порошенко, дал необходимые разрешения. Он позволил той же белорусской компании с российскими корнями купить дизельную трубу. То есть подыграл Медведчуку.
Все это происходило в то время, как Банковая раскручивала рамку на второй тур выборов: "или Порошенко на второй срок, или Путин возьмет реванш". Свою стратегию они строили на страхе, который должен был парализовать избирателя.
История с трубой - это далеко не первый пример помощи администрации президента россиянам. В марте, за несколько дней до выборов, Порошенко исключил из списка санкций Украина Молдовский металлургический завод, который находиться в городе Рыбница на территории подконтрольного Москве Приднестровья.
За риторикой "Прочь от Москвы" все эти годы строился клептократический режим, где президент взял себе в партнеры Ахметова и Медведчука. И поражение на выборах - еще малая цена, которую заплатил Порошенко за то, что реанимировал наиболее одиозных олигархов из прошлого. Бомбы замедленного действия, заложенные во времена его президентства, еще много лет будут преследовать украинцев.