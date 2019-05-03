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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2797279827992800 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 123 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 31 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 123 Додано: Суб 04 тра, 2019 16:46 zРадио написав: А почему в Украине Биг Мак дешевле, чем в Египте? Да потому что стоимость труда у нас ниже (да, ниже, чем даже в Северной Африке) - Макдональдс везде использует один состав, одну технологию и работает на одни и те же KPI.

https://www.statista.com/statistics/274326/big-mac-index-global-prices-for-a-big-mac/

А почему в Украине Биг Мак дешевле, чем в Египте? Да потому что стоимость труда у нас ниже (да, ниже, чем даже в Северной Африке) - Макдональдс везде использует один состав, одну технологию и работает на одни и те же KPI.

Бачу з логікою у кремлеботів туго.

дешевий біг-мак => дешева оплата праці - це не правда, тому що оплата праці це 10-30% від вартості біг-мага.

Ось підтвердження:

Представители египетского крестьянства в 2017 году получали среднюю зарплату 90-100 $. Это относится и к другим жителям сельской местности. Если сопоставлять с ценами, получается не самая приятная картина. В городе ситуация несколько лучше. Тут средняя составляющая по зарплатам 150-200 $.

Учителя в общеобразовательных школах от 70 до 100 баксов.

І по вашому посиланні в Росії ціна біг-мага ще нижча! Певно в Росії зарплати ще нижчі ніж у нас. Бачу з логікою у кремлеботів туго.дешевий біг-мак => дешева оплата праці - це не правда, тому що оплата праці це 10-30% від вартості біг-мага.Ось підтвердження:І по вашому посиланні в Росії ціна біг-мага ще нижча! Певно в Росії зарплати ще нижчі ніж у нас. andrijk777

Повідомлень: 1321 З нами з: 11.11.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 16:48



У мафии подгорает капитально.

Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал У мафии подгорает капитально.Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8254 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6041 раз. Подякували: 2326 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 16:53 Вкладчик1234 написав:



У мафии подгорает капитально.

Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал У мафии подгорает капитально.Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал

У Воров ежедневно лямы реальными деньгами капают.

- За такие прибыли они остануться до конца и сами, добровольно не уйдут.

А с "новым" "порешать" ещё не удалось. У Воров ежедневно лямы реальными деньгами капают.- За такие прибыли они остануться до конца и сами, добровольно не уйдут.А с "новым" "порешать" ещё не удалось. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6800 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 16:54 "Це незвично дивна форма патріотизму – привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна", - заявив Туск.

Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з окупованого Донбасу

Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/4/647544/



Нет на этих гейропейцев Ахметова и Медведчука

Они бы пояснили за "патриотизм" Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з окупованого ДонбасуПрезидент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу.Нет на этих гейропейцев Ахметова и МедведчукаОни бы пояснили за "патриотизм" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8254 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6041 раз. Подякували: 2326 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2797279827992800 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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