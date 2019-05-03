Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бачу з логікою у кремлеботів туго. дешевий біг-мак => дешева оплата праці - це не правда, тому що оплата праці це 10-30% від вартості біг-мага. Ось підтвердження:
Представители египетского крестьянства в 2017 году получали среднюю зарплату 90-100 $. Это относится и к другим жителям сельской местности. Если сопоставлять с ценами, получается не самая приятная картина. В городе ситуация несколько лучше. Тут средняя составляющая по зарплатам 150-200 $. Учителя в общеобразовательных школах от 70 до 100 баксов.
І по вашому посиланні в Росії ціна біг-мага ще нижча! Певно в Росії зарплати ще нижчі ніж у нас.
У мафии подгорает капитально. Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал
У Воров ежедневно лямы реальными деньгами капают. - За такие прибыли они остануться до конца и сами, добровольно не уйдут. А с "новым" "порешать" ещё не удалось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Це незвично дивна форма патріотизму – привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна", - заявив Туск. Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з окупованого Донбасу Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу. https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/4/647544/
Нет на этих гейропейцев Ахметова и Медведчука Они бы пояснили за "патриотизм"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин