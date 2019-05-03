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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2797279827992800

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 123
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:46

  zРадио написав:А почему в Украине Биг Мак дешевле, чем в Египте? Да потому что стоимость труда у нас ниже (да, ниже, чем даже в Северной Африке) - Макдональдс везде использует один состав, одну технологию и работает на одни и те же KPI.
https://www.statista.com/statistics/274326/big-mac-index-global-prices-for-a-big-mac/

Бачу з логікою у кремлеботів туго.
дешевий біг-мак => дешева оплата праці - це не правда, тому що оплата праці це 10-30% від вартості біг-мага.
Ось підтвердження:
Представители египетского крестьянства в 2017 году получали среднюю зарплату 90-100 $. Это относится и к другим жителям сельской местности. Если сопоставлять с ценами, получается не самая приятная картина. В городе ситуация несколько лучше. Тут средняя составляющая по зарплатам 150-200 $.
Учителя в общеобразовательных школах от 70 до 100 баксов.

І по вашому посиланні в Росії ціна біг-мага ще нижча! Певно в Росії зарплати ще нижчі ніж у нас. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:48

Зображення

У мафии подгорает капитально.
Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:53

  Вкладчик1234 написав:Зображення

У мафии подгорает капитально.
Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал :)

У Воров ежедневно лямы реальными деньгами капают.
- За такие прибыли они остануться до конца и сами, добровольно не уйдут.
А с "новым" "порешать" ещё не удалось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:54

"Це незвично дивна форма патріотизму – привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна", - заявив Туск.
Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з окупованого Донбасу
Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/4/647544/

Нет на этих гейропейцев Ахметова и Медведчука :)
Они бы пояснили за "патриотизм"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 2797279827992800
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