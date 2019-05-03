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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2798279928002801>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 123
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:46

  zРадио написав:А почему в Украине Биг Мак дешевле, чем в Египте? Да потому что стоимость труда у нас ниже (да, ниже, чем даже в Северной Африке) - Макдональдс везде использует один состав, одну технологию и работает на одни и те же KPI.
https://www.statista.com/statistics/274326/big-mac-index-global-prices-for-a-big-mac/

Бачу з логікою у кремлеботів туго.
дешевий біг-мак => дешева оплата праці - це не правда, тому що оплата праці це 10-30% від вартості біг-мага.
Ось підтвердження:
Представители египетского крестьянства в 2017 году получали среднюю зарплату 90-100 $. Это относится и к другим жителям сельской местности. Если сопоставлять с ценами, получается не самая приятная картина. В городе ситуация несколько лучше. Тут средняя составляющая по зарплатам 150-200 $.
Учителя в общеобразовательных школах от 70 до 100 баксов.

І по вашому посиланні в Росії ціна біг-мага ще нижча! Певно в Росії зарплати ще нижчі ніж у нас. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:48

Зображення

У мафии подгорает капитально.
Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:53

  Вкладчик1234 написав:Зображення

У мафии подгорает капитально.
Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал :)

У Воров ежедневно лямы реальными деньгами капают.
- За такие прибыли они остануться до конца и сами, добровольно не уйдут.
А с "новым" "порешать" ещё не удалось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:54

"Це незвично дивна форма патріотизму – привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна", - заявив Туск.
Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з окупованого Донбасу
Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/4/647544/

Нет на этих гейропейцев Ахметова и Медведчука :)
Они бы пояснили за "патриотизм"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:09

airmax78
Я не могу понять, Ахметов что у государства эти сети покупает? Покупает у частного собственника. Других претендентов нет. Какие, могут быть вопросы?

Один вопрос: зачем вообще АМКУ нужен?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:12

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  Долярчик написав:А чого ви дивуєтесь? Чому в Україні має бути дешевше???
Наслухались байок про український чорнозем? Чи може байок що ми живемо гірше ніж єгиптяни?


А почему в Украине Биг Мак дешевле, чем в Египте? Да потому что стоимость труда у нас ниже (да, ниже, чем даже в Северной Африке) - Макдональдс везде использует один состав, одну технологию и работает на одни и те же KPI.


https://www.statista.com/statistics/274 ... a-big-mac/

Овощи же в рознице у нас дороже из-за концентрации земельного банка в руках 10-и феодалов и монополизации рынка сбыта 5-ю собственниками торговых сетей!

Рынок фаст-фуда конкуренцией разбавляют хотя бы уличные торговцы (шаурма и хотдоги). Да и с теми местные власти борются по указанию крупного капитала.

Вот вам и ответ.


+100500
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:50

:D
Улыбнёмся.


https://youtu.be/lxCC5KQjuZA?t=2172
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:01

Re: Політичні дискусії

  Василь-Рівне написав:ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі


это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:12

  Sinbad777 написав:
  Василь-Рівне написав:ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове
При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:24

  budivelnik написав:При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.


садись, два.
про Гольфстрим слышали?
у них не холоднее, чем в Украине.
Вообще, даже не сравнивайте страны Европы с Украиной. Там ощутимо теплее зимой. Влияние Гольфстрима. Вот откуда у них меньшее потребление газа.
С Польшей и Германией тоже не сравнивайте. Там у них исторически торфом топят домохозяйства и даже квартиры. Печки в многоквартирных домах стоят. Торфиком топят. А нас с ними сравнивают, типа у них в 3 раза потребление газа ниже. Конечно ниже, у них уровень газификации населения гораздо ниже.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 04 тра, 2019 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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