Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бачу з логікою у кремлеботів туго. дешевий біг-мак => дешева оплата праці - це не правда, тому що оплата праці це 10-30% від вартості біг-мага. Ось підтвердження:
Представители египетского крестьянства в 2017 году получали среднюю зарплату 90-100 $. Это относится и к другим жителям сельской местности. Если сопоставлять с ценами, получается не самая приятная картина. В городе ситуация несколько лучше. Тут средняя составляющая по зарплатам 150-200 $. Учителя в общеобразовательных школах от 70 до 100 баксов.
І по вашому посиланні в Росії ціна біг-мага ще нижча! Певно в Росії зарплати ще нижчі ніж у нас.
У мафии подгорает капитально. Палубию поплохело, Рошен экстренно примчал
У Воров ежедневно лямы реальными деньгами капают. - За такие прибыли они остануться до конца и сами, добровольно не уйдут. А с "новым" "порешать" ещё не удалось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Це незвично дивна форма патріотизму – привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна", - заявив Туск. Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з окупованого Донбасу Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу. https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/4/647544/
Нет на этих гейропейцев Ахметова и Медведчука Они бы пояснили за "патриотизм"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Я не могу понять, Ахметов что у государства эти сети покупает? Покупает у частного собственника. Других претендентов нет. Какие, могут быть вопросы?
Один вопрос: зачем вообще АМКУ нужен?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Долярчик написав:А чого ви дивуєтесь? Чому в Україні має бути дешевше??? Наслухались байок про український чорнозем? Чи може байок що ми живемо гірше ніж єгиптяни?
А почему в Украине Биг Мак дешевле, чем в Египте? Да потому что стоимость труда у нас ниже (да, ниже, чем даже в Северной Африке) - Макдональдс везде использует один состав, одну технологию и работает на одни и те же KPI.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Василь-Рівне написав:ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
садись, два. про Гольфстрим слышали? у них не холоднее, чем в Украине. Вообще, даже не сравнивайте страны Европы с Украиной. Там ощутимо теплее зимой. Влияние Гольфстрима. Вот откуда у них меньшее потребление газа. С Польшей и Германией тоже не сравнивайте. Там у них исторически торфом топят домохозяйства и даже квартиры. Печки в многоквартирных домах стоят. Торфиком топят. А нас с ними сравнивают, типа у них в 3 раза потребление газа ниже. Конечно ниже, у них уровень газификации населения гораздо ниже.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 04 тра, 2019 18:29, всього редагувалось 1 раз.