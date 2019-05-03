andrijk777 написав:

Долярчик написав: А чого ви дивуєтесь? Чому в Україні має бути дешевше???

Наслухались байок про український чорнозем? Чи може байок що ми живемо гірше ніж єгиптяни?

А чого ви дивуєтесь? Чому в Україні має бути дешевше???Наслухались байок про український чорнозем? Чи може байок що ми живемо гірше ніж єгиптяни?

из-за концентрации земельного банка в руках 10-и феодалов и монополизации рынка сбыта 5-ю собственниками торговых сетей!

А почему в Украине Биг Мак дешевле, чем в Египте? Да потому что стоимость труда у нас ниже (да, ниже, чем даже в Северной Африке) - Макдональдс везде использует один состав, одну технологию и работает на одни и те же KPI.Овощи же в рознице у нас дорожеРынок фаст-фуда конкуренцией разбавляют хотя бы уличные торговцы (шаурма и хотдоги). Да и с теми местные власти борются по указанию крупного капитала.Вот вам и ответ.