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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2798279928002801 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 123 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 31 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 123 Додано: Суб 04 тра, 2019 18:26 budivelnik написав: Sinbad777 написав: Василь-Рівне написав: ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове

При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми. Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однаковеПри цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.

ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5071 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 18:31 Re: Політичні дискусії Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире. Yuri_61

Повідомлень: 1371 З нами з: 30.09.15 Подякував: 172 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2798279928002801 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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