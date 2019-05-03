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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 тра, 2019 18:26
budivelnik написав: Sinbad777 написав: Василь-Рівне написав:
ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове
При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Суб 04 тра, 2019 18:31
Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.
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