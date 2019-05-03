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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2798279928002801

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 123
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:26

  budivelnik написав:
  Sinbad777 написав:
  Василь-Рівне написав:ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове
При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.

ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:31

Re: Політичні дискусії

Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.
Yuri_61
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  #<1 ... 2798279928002801
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