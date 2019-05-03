budivelnik написав: При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми. При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.

садись, два.про Гольфстрим слышали?у них не холоднее, чем в Украине.Вообще, даже не сравнивайте страны Европы с Украиной. Там ощутимо теплее зимой. Влияние Гольфстрима. Вот откуда у них меньшее потребление газа.С Польшей и Германией тоже не сравнивайте. Там у них исторически торфом топят домохозяйства и даже квартиры. Печки в многоквартирных домах стоят. Торфиком топят. А нас с ними сравнивают, типа у них в 3 раза потребление газа ниже. Конечно ниже, у них уровень газификации населения гораздо ниже.