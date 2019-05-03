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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 тра, 2019 18:26
budivelnik написав: Sinbad777 написав: Василь-Рівне написав:
ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове
При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Суб 04 тра, 2019 18:31
Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 18:41
budivelnik написав: Sinbad777 написав: Василь-Рівне написав:
ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове
При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
Нет такой цены в Швеции, поэтому и считать нечего.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:13
Yuri_61 написав: budivelnik написав:
При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
садись, два.
про Гольфстрим слышали?
у них не холоднее, чем в Украине.
Вообще, даже не сравнивайте страны Европы с Украиной. Там ощутимо теплее зимой. Влияние Гольфстрима. Вот откуда у них меньшее потребление газа.
С Польшей и Германией тоже не сравнивайте. Там у них исторически торфом топят домохозяйства и даже квартиры. Печки в многоквартирных домах стоят. Торфиком топят. А нас с ними сравнивают, типа у них в 3 раза потребление газа ниже. Конечно ниже, у них уровень газификации населения гораздо ниже.
Це дійсно правда.
Зимою від Києва холодніше тільки в Мінську, Москві і Прибалтиці. В усіх інших столицях тепліше.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:19
Вася з Рiвного
якi 2,15 eвро цента кВт год?
нема такого, брехло...
Я плачу 2,77 грн так як Киiвобленерго нiяк 9й мicяць не опломбуе лiчильник
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:32
zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав:
Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:
- полная себестоимость 1000 кубов = 2889
грн;
- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);
- соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236
грн на каждой 1000 кубов;
- рентабельность продаж составляет 147%
.
Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:Ринок енергоносіїв в контексті
Ренту, которая идет в бюджет (на субсидии) не учитываете?
Учитываю, разумеется! И по правилам IFRS, согласно которых готовится отчетность, и по правилам украинской бухгалтерии, рента "сидит" в прямых затратах, то есть входит в себестоимость.
Я точно помню, что когда тарифы были впервые резко повышены (до 6.7 или что-то вроде этого), все писали, что на выплату ренты Укргаздобычей уходит чуть ли не половина цены реализации. Коммерсы платят меньшую ренту. И 6% - идет реализаторам. Что-то поменялось?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:47
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:59
Руслан Бортник на канале Наш.
Прямая речь:" Разговор шел не столько о дне инаугурации, сколько о том, будет ли распущенным Парламент. Депутаты требовали гарантий и тогда дата может быть любая, а Зеленский гарантии давать отказался... "
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:11
Starikan написав:
Я точно помню, что когда тарифы были впервые резко повышены (до 6.7 или что-то вроде этого), все писали, что на выплату ренты Укргаздобычей уходит чуть ли не половина цены реализации. Коммерсы платят меньшую ренту. И 6% - идет реализаторам. Что-то поменялось?
Ставка ренты не "плоская". Зависит от типа ресурса и глубины скважины. Минимальная ставка - 6% (для газа со скважин глубиной более 5 км), максимальная - 29% (для газоконденсата со скважин глубиной менее 5 км). Среднеэффективная ставка - 15-17%.
Но, повторюсь, в контексте обсуждаемого вопроса это неважно - все рентные платежи учтены в прямых расходах Укргаздобычи, соответственно, себестоимость на единицу товара (в моих расчетах это на 1000 кубов) взята корректна!
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