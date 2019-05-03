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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2798279928002801

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 123
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:26

  budivelnik написав:
  Sinbad777 написав:
  Василь-Рівне написав:ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове
При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.

ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:31

Re: Політичні дискусії

Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:41

Re: Політичні дискусії

budivelnik написав:
  Sinbad777 написав:
  Василь-Рівне написав:ЕЕЕЕ а в Швеції теж корупція? Там ціна газу для населення 2987 доларів за куб, а в нас - сама низька ціна в Європі
это можно воспринимать или как провокацию или как прогрессирующий маразм. Адекватно такой пост воспринимать сложно. Вы бы рядом табличку ВВП, средних зарплат бы выложили
Так там середня зарплата приблизно в 10 разів і вища...тобто співвідношення середньої зарплати до газу що у Шведів , що у нас однакове
При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.


Нет такой цены в Швеции, поэтому и считать нечего.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:13

  Yuri_61 написав:
  budivelnik написав:При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.

садись, два.
про Гольфстрим слышали?
у них не холоднее, чем в Украине.
Вообще, даже не сравнивайте страны Европы с Украиной. Там ощутимо теплее зимой. Влияние Гольфстрима. Вот откуда у них меньшее потребление газа.
С Польшей и Германией тоже не сравнивайте. Там у них исторически торфом топят домохозяйства и даже квартиры. Печки в многоквартирных домах стоят. Торфиком топят. А нас с ними сравнивают, типа у них в 3 раза потребление газа ниже. Конечно ниже, у них уровень газификации населения гораздо ниже.

Це дійсно правда.
Зимою від Києва холодніше тільки в Мінську, Москві і Прибалтиці. В усіх інших столицях тепліше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:19

Вася з Рiвного
якi 2,15 eвро цента кВт год?
нема такого, брехло...
Я плачу 2,77 грн так як Киiвобленерго нiяк 9й мicяць не опломбуе лiчильник
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:32

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав:Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:
- полная себестоимость 1000 кубов = 2889 грн;
- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);
- соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236 грн на каждой 1000 кубов;
- рентабельность продаж составляет 147%.
Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті
Ренту, которая идет в бюджет (на субсидии) не учитываете?
Учитываю, разумеется! И по правилам IFRS, согласно которых готовится отчетность, и по правилам украинской бухгалтерии, рента "сидит" в прямых затратах, то есть входит в себестоимость.

Я точно помню, что когда тарифы были впервые резко повышены (до 6.7 или что-то вроде этого), все писали, что на выплату ренты Укргаздобычей уходит чуть ли не половина цены реализации. Коммерсы платят меньшую ренту. И 6% - идет реализаторам. Что-то поменялось?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:47

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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:59

Руслан Бортник на канале Наш.
Прямая речь:" Разговор шел не столько о дне инаугурации, сколько о том, будет ли распущенным Парламент. Депутаты требовали гарантий и тогда дата может быть любая, а Зеленский гарантии давать отказался... "
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:11

  Starikan написав:Я точно помню, что когда тарифы были впервые резко повышены (до 6.7 или что-то вроде этого), все писали, что на выплату ренты Укргаздобычей уходит чуть ли не половина цены реализации. Коммерсы платят меньшую ренту. И 6% - идет реализаторам. Что-то поменялось?


Ставка ренты не "плоская". Зависит от типа ресурса и глубины скважины. Минимальная ставка - 6% (для газа со скважин глубиной более 5 км), максимальная - 29% (для газоконденсата со скважин глубиной менее 5 км). Среднеэффективная ставка - 15-17%.

Но, повторюсь, в контексте обсуждаемого вопроса это неважно - все рентные платежи учтены в прямых расходах Укргаздобычи, соответственно, себестоимость на единицу товара (в моих расчетах это на 1000 кубов) взята корректна!
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