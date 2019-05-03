Додано: Суб 04 тра, 2019 19:59

Руслан Бортник на канале Наш.

Прямая речь:" Разговор шел не столько о дне инаугурации, сколько о том, будет ли распущенным Парламент. Депутаты требовали гарантий и тогда дата может быть любая, а Зеленский гарантии давать отказался... "

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин