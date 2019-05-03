Додано: Суб 04 тра, 2019 21:42

ЛАД написав: Frant написав: Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.

Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".

Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.

Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.



Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.

Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила. Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.

- Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?

Зараз не прокоментуєте? viewtopic.php?p=1076107#p1076107 - Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?Зараз не прокоментуєте?

Не буде ніякої автономії, ніякої УРСР.



Росіяни хочуть зробити маріонеткову державу Малоросію. Аналог ОрДло, лише більша територія.

Єдина мова- російська.

Жодної демократії, пенсії - як в ОрДлО. Комендантський час, дике соціальне розшарування суспільства. Заборона демонстрацій. Зарплати - на рівні ОрДЛо.



В мене немає бажання жити в тій "країні", яку бажають створити на місці нинішньої України наші московітські брати.

Прокоментую.Чому би і ні)))Наразі вже 2019 рік, а не 2012 [/quote]В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР?Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.Бред для запугивания?Или Вы сами себя запугиваете?А в 2011 такое желание было?Что поменялось?Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".Садитесь, неуд.Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую.Звание "политической проститутки" вполне заслужено.Но не переживайте, у Вас хорошая компания. [/quote]Якаясь маячня від москвофіла ЛАДа.УрСР не була державою, а була "республікою" у складі держави. УрСр апріорі не мала ознак державності.Про зарплати на окупованих Росією територіях. В ОрдЛо. Зарплати нижче плінтуса, ЗП 6000 грн/ міс - за щастя.Запам,ятайте - під російською окупацією ніхто не розкошував і не жирував!Про мову.Чому ж в ОрдЛо українська мова відсутня? Вона не вивчається ні в школах, ні в ордловських "ВуЗах", і на ній не говорить місцеве "керівництво".Взагалі, московіти вельми тугі до інших мов. Тільки "вєлікий язік Барятинського і Тютчєва")))