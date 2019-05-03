Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 тра, 2019 20:26
Додано: Суб 04 тра, 2019 20:27
В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?
Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР?
Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?
Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.
Бред для запугивания?
Или Вы сами себя запугиваете?
А в 2011 такое желание было?
Что поменялось?
Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".
Садитесь, неуд.
Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую.
Звание "политической проститутки" вполне заслужено.
Но не переживайте, у Вас хорошая компания. Фарион тоже бывшая коммунистка, как и все наши бывшие руководители.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 04 тра, 2019 20:32
Ещё и Савченко "планировала" подобное мероприятие в Раде.
Даже не знаю, какой из этих вариантов интереснее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:31
"маленький переполох у великій країні У" ;)
.... а ще казали: "... та то простий серіал Слуга народу! ...... це казка!.... думаєте, що буде, все як у казці?.... наївні пересічні... "
- ну, ну - як в казці - звичайно, що не буде.... АЛЕ! - судячи вже з "попереднього кіпішу"(що ще Зе, навіть, не взяв до рук булаву) - дещо, таки може стати реальністю!
п. с.
#ремонтуйтетюрми!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 04 тра, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:42
Прокоментую.
Чому би і ні)))
Наразі вже 2019 рік, а не 2012 [/quote]
В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?
Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР?
Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?
Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.
Бред для запугивания?
Или Вы сами себя запугиваете?
А в 2011 такое желание было?
Что поменялось?
Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".
Садитесь, неуд.
Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую.
Звание "политической проститутки" вполне заслужено.
Но не переживайте, у Вас хорошая компания. [/quote]
Якаясь маячня від москвофіла ЛАДа.
УрСР не була державою, а була "республікою" у складі держави. УрСр апріорі не мала ознак державності.
Про зарплати на окупованих Росією територіях. В ОрдЛо. Зарплати нижче плінтуса, ЗП 6000 грн/ міс - за щастя.
Запам,ятайте - під російською окупацією ніхто не розкошував і не жирував!
Про мову.
Чому ж в ОрдЛо українська мова відсутня? Вона не вивчається ні в школах, ні в ордловських "ВуЗах", і на ній не говорить місцеве "керівництво".
Взагалі, московіти вельми тугі до інших мов. Тільки "вєлікий язік Барятинського і Тютчєва")))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 04 тра, 2019 21:50, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:47
Re: Політичні дискусії
Мені фантазії не потрібні, мені достатньо серьозних данних
Стокгольм-2.3_-2.6_0.5__5___10.9_15.9_17.9_16.9_12.3_7.6_2.7_-0.6
Київ_____-5.6_-4.2_0.7_8.7__15.2_18.2_19.3_18.6_13.9_8.1_2.1_-2.3
В середньому Київ на +1 градус по кожному місяцю тепліший.
На другий раз коли будеш безапеляційно свою тупість показувати - хоч перевір повним дауном виглядаєш-чи тільки наполовину.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:48
Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП
Не можете
то чому тоді гавкаєте?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:50
Тому що більше нічого не вміють.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:50
Re: Політичні дискусії
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?
Я був, возив дітей на футбольні турніри....
Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...
А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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