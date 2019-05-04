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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 тра, 2019 20:26
Yuri_61 написав:
Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.
Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%)
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:27
Frant написав: ЛАД написав: Frant написав:
........
Працювати - не пробували?)))
viewtopic.php?p=1076107#p1076107
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.
Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.
Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.
- Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?
Зараз не прокоментуєте?
Прокоментую.
Чому би і ні)))
Наразі вже 2019 рік, а не 2012
В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?
Не буде ніякої автономії, ніякої УРСР.
Росіяни хочуть зробити маріонеткову державу Малоросію. Аналог ОрДло, лише більша територія.
Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР?
Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?
Єдина мова- російська.
Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.
Жодної демократії, пенсії - як в ОрДлО. Комендантський час, дике соціальне розшарування суспільства. Заборона демонстрацій. Зарплати - на рівні ОрДЛо.
Бред для запугивания?
Или Вы сами себя запугиваете?
В мене немає бажання жити в тій "країні", яку бажають створити на місці нинішньої України наші московітські брати.
А в 2011 такое желание было?
Что поменялось?
Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".
Садитесь, неуд.
Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую.
Звание "политической проститутки" вполне заслужено.
Но не переживайте, у Вас хорошая компания. Фарион тоже бывшая коммунистка, как и все наши бывшие руководители.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:32
UA написав: Вкладчик1234 написав:
Руслан Бортник на канале Наш.
Прямая речь:" Разговор шел не столько о дне инаугурации, сколько о том, будет ли распущенным Парламент. Депутаты требовали гарантий и тогда дата может быть любая, а Зеленский гарантии давать отказался... "
Дату расстрела парламента Голобородько уже назвал?
Не зря ж его люди выбирали
Ещё и Савченко "планировала" подобное мероприятие в Раде.
Даже не знаю, какой из этих вариантов интереснее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:31
.... а ще казали: "... та то простий серіал Слуга народу! ...... це казка!.... думаєте, що буде, все як у казці?.... наївні пересічні... "
- ну, ну
- як в казці - звичайно, що не буде.... АЛЕ! - судячи вже з "попереднього кіпішу"(що ще Зе, навіть, не взяв до рук булаву) - дещо, таки може стати реальністю!
п. с.
#ремонтуйтетюрми!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 04 тра, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:42
ЛАД написав:
viewtopic.php?p=1076107#p1076107
Frant написав:
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.
Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.
Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.
- Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?
Зараз не прокоментуєте?
Прокоментую.
Чому би і ні)))
Наразі вже 2019 рік, а не 2012 [/quote]
В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?
Не буде ніякої автономії, ніякої УРСР.
Росіяни хочуть зробити маріонеткову державу Малоросію. Аналог ОрДло, лише більша територія.
Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР?
Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?
Єдина мова- російська.
Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.
Жодної демократії, пенсії - як в ОрДлО. Комендантський час, дике соціальне розшарування суспільства. Заборона демонстрацій. Зарплати - на рівні ОрДЛо.
Бред для запугивания?
Или Вы сами себя запугиваете?
В мене немає бажання жити в тій "країні", яку бажають створити на місці нинішньої України наші московітські брати.
А в 2011 такое желание было?
Что поменялось?
Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".
Садитесь, неуд.
Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую.
Звание "политической проститутки" вполне заслужено.
Но не переживайте, у Вас хорошая компания. [/quote]
Якаясь маячня від москвофіла ЛАДа.
УрСР не була державою, а була "республікою" у складі держави. УрСр апріорі не мала ознак державності.
Про зарплати на окупованих Росією територіях. В ОрдЛо. Зарплати нижче плінтуса, ЗП 6000 грн/ міс - за щастя.
Запам,ятайте - під російською окупацією ніхто не розкошував і не жирував!
Про мову.
Чому ж в ОрдЛо українська мова відсутня? Вона не вивчається ні в школах, ні в ордловських "ВуЗах", і на ній не говорить місцеве "керівництво".
Взагалі, московіти вельми тугі до інших мов. Тільки "вєлікий язік Барятинського і Тютчєва")))
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 04 тра, 2019 21:50, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:47
Yuri_61 написав:
садись, два.
про Гольфстрим слышали?
Мені фантазії не потрібні, мені достатньо серьозних данних
Стокгольм-2.3_-2.6_0.5__5___10.9_15.9_17.9_16.9_12.3_7.6_2.7_-0.6
Київ_____-5.6_-4.2_0.7_8.7__15.2_18.2_19.3_18.6_13.9_8.1_2.1_-2.3
В середньому Київ на +1 градус по кожному місяцю тепліший.
На другий раз коли будеш безапеляційно свою тупість показувати - хоч перевір повним дауном виглядаєш-чи тільки наполовину.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:48
zРадио написав: Yuri_61 написав:
Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.
Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%)
Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП
Не можете
то чому тоді гавкаєте?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:50
budivelnik написав: zРадио написав: Yuri_61 написав:
Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.
Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%)
Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП
Не можете
то чому тоді гавкаєте?
Тому що більше нічого не вміють.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:50
baran написав:
ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?
Я був, возив дітей на футбольні турніри....
Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...
А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:57
budivelnik Так в "Интердевочке" была сплошная ложь про трёхэтажный особняк мужа Тани Зайцевой и покупку сразу ей модного свежего кабриолета гольф-класса?
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