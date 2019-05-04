Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав? Я був, возив дітей на футбольні турніри.... Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б... А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был? Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Долярчик написав:... невже, ми не можемо себе забезпечити "борщовим набором" овочів по нормальній/адекватній ціні?
Дык вперед
Вы ж тут выносите мозк по поводу идеи для бизнеса - вот вам и идея.
Зы Вы очень похожи с КХ.
Один призывает штурмовать територии вооруженные благодаря военторгу не хуже многих государств в европе, помахивая белым билетом и сидя во Львове поближе к границе с Польшей
Второму почему то должны продавать дешевые продукты те, кто с весны до осени раком вджобывают на земле, пока он в поте лица торгует в ларьке, попукивая на форуме как все дорого. Вы хоть тонну картохи пробовали вырастить выпестовать выкопать и сохранить до продажи, забезпечувач? Я вот все детство этим занимался и щас у меня не получается торговатся на рынке с людьми с черными мозолистыми крестьянскими руками. Потому что немного представляю этот труд.
барабашов написав:budivelnik Так в "Интердевочке" была сплошная ложь про трёхэтажный особняк мужа Тани Зайцевой и покупку сразу ей модного свежего кабриолета гольф-класса?
1 Так в Україні як мінімум в 0,5 млн сімей є трьохповерховий особняк і машина гольф-класу в сім.ї для жінки... І що це якось рівняє Україну з Швецією? 2 Ви всьому вірити що показано в інтердівчинці? і свою дочку-дружину також по її стопам відправити збираєтесь? Там же все так красиво було , особливо кадри в ванній коли вона тисячу відробляла... , та й закінчилось автокатастрофою.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав? Я був, возив дітей на футбольні турніри.... Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б... А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был? Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд
вантажник-це приклад джереала вашої інформації діти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздом архітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...
ПС Знаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів? Все просто Продається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав? Я був, возив дітей на футбольні турніри.... Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б... А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был? Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд
вантажник-це приклад джереала вашої інформації діти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздом архітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...
ПС Знаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів? Все просто Продається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому.
[/quote] за два дня и на пилораме побывали--каждому своё в Швеции высокие соц. стандарты за счёт высоких налогов. Кстати в цене на газ налоговая составляющая тоже есть. Селитесь в Гонконге
Востаннє редагувалось baran в Суб 04 тра, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
budivelnik написав:Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП Не можете то чому тоді гавкаєте?
Ну и неуч! И ты, и поддакивающий тебе коллега. Бюджет США составляет 21% к ВВП!
В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете? Плюс пошукайте ще й інші країни Середній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40% друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40% До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП Не можете то чому тоді гавкаєте?
Ну и неуч! И ты, и поддакивающий тебе коллега. Бюджет США составляет 21% к ВВП!
В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете? Плюс пошукайте ще й інші країни Середній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40% друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40% До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована?
Ерунду ты пишешь про конкретные проценты! Размер государственного участия зависит от фискальной модели государства. А она в свою очередь - от социальной функции государства.
Хотя, можно сказать и наоборот - что социальную функцию определяет фискальная модель. Это вопрос курицы и яйца. Но не суть.
Упомянутая выше Швеция - социальные государство, обеспечивающее высокие социальные гарантии (вроде бесплатной медицины и образования, а также, частично, даже базового безусловного дохода), и собирающее для этого большие налоги.
А США - рыночное капиталистическое государство, обеспечивающее минимум социальных гарантий, и собирающее невысокие налоги (для обеспечения лишь функций безопасности, государственного управления и R&D).