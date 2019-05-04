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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2800280128022803

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:11

  budivelnik написав:
  baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?
Я був, возив дітей на футбольні турніри....
Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...
А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....

что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был?
Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:14

  Долярчик написав:... невже, ми не можемо себе забезпечити "борщовим набором" овочів по нормальній/адекватній ціні?

Дык вперед :)

Вы ж тут выносите мозк по поводу идеи для бизнеса - вот вам и идея.

Зы
Вы очень похожи с КХ.

Один призывает штурмовать територии вооруженные благодаря военторгу не хуже многих государств в европе, помахивая белым билетом и сидя во Львове поближе к границе с Польшей

Второму почему то должны продавать дешевые продукты те, кто с весны до осени раком вджобывают на земле, пока он в поте лица торгует в ларьке, попукивая на форуме как все дорого.
Вы хоть тонну картохи пробовали вырастить выпестовать выкопать и сохранить до продажи, забезпечувач?
Я вот все детство этим занимался и щас у меня не получается торговатся на рынке с людьми с черными мозолистыми крестьянскими руками. Потому что немного представляю этот труд.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:16

  барабашов написав:budivelnik Так в "Интердевочке" была сплошная ложь про трёхэтажный особняк мужа Тани Зайцевой и покупку сразу ей модного свежего кабриолета гольф-класса?
1 Так в Україні як мінімум в 0,5 млн сімей є трьохповерховий особняк і машина гольф-класу в сім.ї для жінки...
І що це якось рівняє Україну з Швецією?
2 Ви всьому вірити що показано в інтердівчинці? і свою дочку-дружину також по її стопам відправити збираєтесь? Там же все так красиво було , особливо кадри в ванній коли вона тисячу відробляла... , та й закінчилось автокатастрофою.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:21

  baran написав:
  budivelnik написав:
  baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?
Я був, возив дітей на футбольні турніри....
Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...
А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был?
Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд :lol:
вантажник-це приклад джереала вашої інформації
діти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздом
архітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...

ПС
Знаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів?
Все просто
Продається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:21

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  Yuri_61 написав:Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.


Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%)
Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП
Не можете
то чому тоді гавкаєте?


Ну и неуч! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И ты, и поддакивающий тебе коллега.

Бюджет США составляет 21% к ВВП!

https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... ral_budget
Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:29

  budivelnik"="4659909:baran написав:
  budivelnik написав:
  baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?
Я був, возив дітей на футбольні турніри....
Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...
А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был?
Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд :lol:
вантажник-це приклад джереала вашої інформації
діти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздом
архітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...

ПС
Знаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів?
Все просто
Продається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому.
[/quote]
за два дня и на пилораме побывали--каждому своё :lol:
в Швеции высокие соц. стандарты за счёт высоких налогов. Кстати в цене на газ налоговая составляющая тоже есть.
Селитесь в Гонконге :lol:
Востаннє редагувалось baran в Суб 04 тра, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:30

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП
Не можете
то чому тоді гавкаєте?
Ну и неуч! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И ты, и поддакивающий тебе коллега.
Бюджет США составляет 21% к ВВП!
В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете?
Плюс пошукайте ще й інші країни
Середній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40%
друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40%
До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:59

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП
Не можете
то чому тоді гавкаєте?
Ну и неуч! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И ты, и поддакивающий тебе коллега.
Бюджет США составляет 21% к ВВП!
В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете?
Плюс пошукайте ще й інші країни
Середній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40%
друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40%
До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована?


Ерунду ты пишешь про конкретные проценты! Размер государственного участия зависит от фискальной модели государства. А она в свою очередь - от социальной функции государства.

Хотя, можно сказать и наоборот - что социальную функцию определяет фискальная модель. Это вопрос курицы и яйца. Но не суть.

Упомянутая выше Швеция - социальные государство, обеспечивающее высокие социальные гарантии (вроде бесплатной медицины и образования, а также, частично, даже базового безусловного дохода), и собирающее для этого большие налоги.

А США - рыночное капиталистическое государство, обеспечивающее минимум социальных гарантий, и собирающее невысокие налоги (для обеспечения лишь функций безопасности, государственного управления и R&D).
zРадио
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