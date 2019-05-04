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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2800280128022803 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 124 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 32 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 124 Додано: Суб 04 тра, 2019 22:11 budivelnik написав: baran написав: ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?

Я був, возив дітей на футбольні турніри....

Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...

А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою.... Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?Я був, возив дітей на футбольні турніри....Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....

что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был?

Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был?Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5074 З нами з: 12.08.11 Подякував: 93 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:14 Долярчик написав: ... невже, ми не можемо себе забезпечити "борщовим набором" овочів по нормальній/адекватній ціні?

... невже, ми не можемо себе забезпечити "борщовим набором" овочів по нормальній/адекватній ціні?

Дык вперед



Вы ж тут выносите мозк по поводу идеи для бизнеса - вот вам и идея.



Зы

Вы очень похожи с КХ.



Один призывает штурмовать територии вооруженные благодаря военторгу не хуже многих государств в европе, помахивая белым билетом и сидя во Львове поближе к границе с Польшей



Второму почему то должны продавать дешевые продукты те, кто с весны до осени раком вджобывают на земле, пока он в поте лица торгует в ларьке, попукивая на форуме как все дорого.

Вы хоть тонну картохи пробовали вырастить выпестовать выкопать и сохранить до продажи, забезпечувач?

Я вот все детство этим занимался и щас у меня не получается торговатся на рынке с людьми с черными мозолистыми крестьянскими руками. Потому что немного представляю этот труд. Дык впередВы ж тут выносите мозк по поводу идеи для бизнеса - вот вам и идея.ЗыВы очень похожи с КХ.Один призывает штурмовать територии вооруженные благодаря военторгу не хуже многих государств в европе, помахивая белым билетом и сидя во Львове поближе к границе с ПольшейВторому почему то должны продавать дешевые продукты те, кто с весны до осени раком вджобывают на земле, пока он в поте лица торгует в ларьке, попукивая на форуме как все дорого.Вы хоть тонну картохи пробовали вырастить выпестовать выкопать и сохранить до продажи, забезпечувач?Я вот все детство этим занимался и щас у меня не получается торговатся на рынке с людьми с черными мозолистыми крестьянскими руками. Потому что немного представляю этот труд. curiousobro Повідомлень: 1985 З нами з: 21.07.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 275 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:16 барабашов написав: budivelnik Так в "Интердевочке" была сплошная ложь про трёхэтажный особняк мужа Тани Зайцевой и покупку сразу ей модного свежего кабриолета гольф-класса? Так в "Интердевочке" была сплошная ложь про трёхэтажный особняк мужа Тани Зайцевой и покупку сразу ей модного свежего кабриолета гольф-класса? 1 Так в Україні як мінімум в 0,5 млн сімей є трьохповерховий особняк і машина гольф-класу в сім.ї для жінки...

І що це якось рівняє Україну з Швецією?

2 Ви всьому вірити що показано в інтердівчинці? і свою дочку-дружину також по її стопам відправити збираєтесь? Там же все так красиво було , особливо кадри в ванній коли вона тисячу відробляла... , та й закінчилось автокатастрофою. 1 Так в Україні як мінімум в 0,5 млн сімей є трьохповерховий особняк і машина гольф-класу в сім.ї для жінки...І що це якось рівняє Україну з Швецією?2 Ви всьому вірити що показано в інтердівчинці? і свою дочку-дружину також по її стопам відправити збираєтесь? Там же все так красиво було , особливо кадри в ванній коли вона тисячу відробляла... , та й закінчилось автокатастрофою. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20834 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:21 baran написав: budivelnik написав: baran написав: ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?

Я був, возив дітей на футбольні турніри....

Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...

А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою.... Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?Я був, возив дітей на футбольні турніри....Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою.... что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был?

Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был?Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд вантажник-це приклад джереала вашої інформації

діти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздом

архітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...



ПС

Знаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів?

Все просто

Продається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому. вантажник-це приклад джереала вашої інформаціїдіти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздомархітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...ПСЗнаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів?Все простоПродається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20834 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:21 budivelnik написав: zРадио написав: Yuri_61 написав: Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире. Украина по степени выраженности "волчьего" капитализма на первом месте в мире.



Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%) Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%) Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП

Не можете

то чому тоді гавкаєте? Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВПНе можетето чому тоді гавкаєте?



Ну и неуч! И ты, и поддакивающий тебе коллега.



Бюджет США составляет 21% к ВВП!



https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... ral_budget

Ну и неуч!И ты, и поддакивающий тебе коллега.Бюджет США составляет 21% к ВВП! zРадио

Повідомлень: 2174 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1657 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:29 budivelnik"="4659909:baran написав: budivelnik написав: baran написав: ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?

Я був, возив дітей на футбольні турніри....

Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...

А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою.... Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав?Я був, возив дітей на футбольні турніри....Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б...А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....

Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был?Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд вантажник-це приклад джереала вашої інформації

діти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздом

архітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...



ПС

Знаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів?

Все просто

Продається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому. вантажник-це приклад джереала вашої інформаціїдіти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздомархітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...ПСЗнаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів?Все простоПродається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому. [/quote]

за два дня и на пилораме побывали--каждому своё

в Швеции высокие соц. стандарты за счёт высоких налогов. Кстати в цене на газ налоговая составляющая тоже есть.

Селитесь в Гонконге [/quote]за два дня и на пилораме побывали--каждому своёв Швеции высокие соц. стандарты за счёт высоких налогов. Кстати в цене на газ налоговая составляющая тоже есть.Селитесь в Гонконге Востаннє редагувалось baran в Суб 04 тра, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз. "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5074 З нами з: 12.08.11 Подякував: 93 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:30 zРадио написав: budivelnik написав: Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП

Не можете

то чому тоді гавкаєте? Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВПНе можетето чому тоді гавкаєте? Ну и неуч! И ты, и поддакивающий тебе коллега.

Бюджет США составляет 21% к ВВП! Ну и неуч!И ты, и поддакивающий тебе коллега.Бюджет США составляет 21% к ВВП! В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете?

Плюс пошукайте ще й інші країни

Середній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40%

друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40%

До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована? В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете?Плюс пошукайте ще й інші країниСередній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40%друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40%До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20834 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:59 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП

Не можете

то чому тоді гавкаєте? Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВПНе можетето чому тоді гавкаєте? Ну и неуч! И ты, и поддакивающий тебе коллега.

Бюджет США составляет 21% к ВВП! Ну и неуч!И ты, и поддакивающий тебе коллега.Бюджет США составляет 21% к ВВП! В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете?

Плюс пошукайте ще й інші країни

Середній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40%

друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40%

До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована? В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете?Плюс пошукайте ще й інші країниСередній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40%друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40%До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована?



Ерунду ты пишешь про конкретные проценты! Размер государственного участия зависит от фискальной модели государства. А она в свою очередь - от социальной функции государства.



Хотя, можно сказать и наоборот - что социальную функцию определяет фискальная модель. Это вопрос курицы и яйца. Но не суть.



Упомянутая выше Швеция - социальные государство, обеспечивающее высокие социальные гарантии (вроде бесплатной медицины и образования, а также, частично, даже базового безусловного дохода), и собирающее для этого большие налоги.



А США - рыночное капиталистическое государство, обеспечивающее минимум социальных гарантий, и собирающее невысокие налоги (для обеспечения лишь функций безопасности, государственного управления и R&D). Ерунду ты пишешь про конкретные проценты! Размер государственного участия зависит от фискальной модели государства. А она в свою очередь - от социальной функции государства.Хотя, можно сказать и наоборот - что социальную функцию определяет фискальная модель. Это вопрос курицы и яйца. Но не суть.Упомянутая выше Швеция - социальные государство, обеспечивающее высокие социальные гарантии (вроде бесплатной медицины и образования, а также, частично, даже базового безусловного дохода), и собирающее для этого большие налоги.А США - рыночное капиталистическое государство, обеспечивающее минимум социальных гарантий, и собирающее невысокие налоги (для обеспечения лишь функций безопасности, государственного управления и R&D). zРадио

Повідомлень: 2174 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1657 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2800280128022803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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