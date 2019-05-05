Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав? Я був, возив дітей на футбольні турніри.... Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б... А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был? Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Долярчик написав:... невже, ми не можемо себе забезпечити "борщовим набором" овочів по нормальній/адекватній ціні?
Дык вперед
Вы ж тут выносите мозк по поводу идеи для бизнеса - вот вам и идея.
Зы Вы очень похожи с КХ.
Один призывает штурмовать територии вооруженные благодаря военторгу не хуже многих государств в европе, помахивая белым билетом и сидя во Львове поближе к границе с Польшей
Второму почему то должны продавать дешевые продукты те, кто с весны до осени раком вджобывают на земле, пока он в поте лица торгует в ларьке, попукивая на форуме как все дорого. Вы хоть тонну картохи пробовали вырастить выпестовать выкопать и сохранить до продажи, забезпечувач? Я вот все детство этим занимался и щас у меня не получается торговатся на рынке с людьми с черными мозолистыми крестьянскими руками. Потому что немного представляю этот труд.
барабашов написав:budivelnik Так в "Интердевочке" была сплошная ложь про трёхэтажный особняк мужа Тани Зайцевой и покупку сразу ей модного свежего кабриолета гольф-класса?
1 Так в Україні як мінімум в 0,5 млн сімей є трьохповерховий особняк і машина гольф-класу в сім.ї для жінки... І що це якось рівняє Україну з Швецією? 2 Ви всьому вірити що показано в інтердівчинці? і свою дочку-дружину також по її стопам відправити збираєтесь? Там же все так красиво було , особливо кадри в ванній коли вона тисячу відробляла... , та й закінчилось автокатастрофою.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав? Я був, возив дітей на футбольні турніри.... Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б... А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был? Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд
вантажник-це приклад джереала вашої інформації діти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздом архітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...
ПС Знаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів? Все просто Продається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
baran написав:ЕРУНДА. Швеция--социальная страна. И если там на "минимальную зарплату" можно прожить, то у нас невозможно даже выжить. Нельзя сравнивать Швецию и Украину от слова совсем ни по каким социально-экономическим параметрам
Ви в Швеції були - чи Вам про неї іван грузчик розповідав? Я був, возив дітей на футбольні турніри.... Якби мені запропонували там залишитись - не погодився б... А так в принципі нормальна країна з масою старих Вольво і будинками в 5 поверхів обшитих деревяною дранкою....
что за дикий уход от темы. Каким боком здесь грузчик, дети, футбол, ваши архитектурные предпочтения и где я был? Это уже даже не демагогия, не манипулирование--это абсурд
вантажник-це приклад джереала вашої інформації діти+фктбол-приклад мого перебування там не на протязі 1 чи двох днів проїздом архітектурні - приклад того ,як багаті шведи чомусь не використовують супермодні вентфасади , а прибили дранку 20 років тому і живуть...
ПС Знаєте як в Швеції вирішенне питання вирубки Лісів? Все просто Продається пилорама з лісом навколо... І не залежно від потреби пилорами-спиляти можна не більше 2% , тобто спиляв-посадив і перейшов на наступну ділянку... через 50 років знову прийдеш на першу... так і працюють , все життя пиляють алісу менше не стає...але з таким ритмом стати багатшим в 2 раз за 5 років-не вийде ніколи , тому й будують своє багатство шляхом дикої економії на всьому.
[/quote] за два дня и на пилораме побывали--каждому своё в Швеции высокие соц. стандарты за счёт высоких налогов. Кстати в цене на газ налоговая составляющая тоже есть. Селитесь в Гонконге
Востаннє редагувалось baran в Суб 04 тра, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
budivelnik написав:Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП Не можете то чому тоді гавкаєте?
Ну и неуч! И ты, и поддакивающий тебе коллега. Бюджет США составляет 21% к ВВП!
В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете? Плюс пошукайте ще й інші країни Середній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40% друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40% До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП Не можете то чому тоді гавкаєте?
Ну и неуч! И ты, и поддакивающий тебе коллега. Бюджет США составляет 21% к ВВП!
В США бюджет багаторівневий-доплюсуйте до федерального бюджету ще й бюджети штатів і на яку цифру вийдете? Плюс пошукайте ще й інші країни Середній перерозподіл через бюджет у практично всіх країнах світу становить 30-40% друге питання що в країнах де ПФ організовані по іншому, чи медицина йде в основному через страхову-цифри можуть трошки відрізнятись... але по суті всюди 30-40% До речі-вам педерація ближче-які там цифри у вашого вована?
Ерунду ты пишешь про конкретные проценты! Размер государственного участия зависит от фискальной модели государства. А она в свою очередь - от социальной функции государства.
Хотя, можно сказать и наоборот - что социальную функцию определяет фискальная модель. Это вопрос курицы и яйца. Но не суть.
Упомянутая выше Швеция - социальные государство, обеспечивающее высокие социальные гарантии (вроде бесплатной медицины и образования, а также, частично, даже базового безусловного дохода), и собирающее для этого большие налоги.
А США - рыночное капиталистическое государство, обеспечивающее минимум социальных гарантий, и собирающее невысокие налоги (для обеспечения лишь функций безопасности, государственного управления и R&D).
В структуре централизованного теплоснабжения Стокгольма особое место занимают 3 ТЭЦ и одна станция теплоснабжения, производство теплоты на которых осуществляется главным образом мазутными водогрейными котлами, электрокотлами и тепловыми насосами. Распределение теплоты в Стокгольме обеспечивается пятью различными тепловыми сетями. Это связано с тем, что город расположен на ряде островов. Общая протяженность теплосетей составляет 765 км, их температурный режим составляет 120/65°С. Регулирование температуры теплоносителя качественное, с местной количественной подрегулировкой у потребителя.
Насчёт лжи, возможно, я не прав. Допускаю, что это воинствующая безграмотность, когда человек многого не знает, но почему-то уверен, что знает всё на свете. Есть, правда, ещё 3-й вариант - человек считает всех окружающих дураками и ниже себя.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Один призывает штурмовать територии вооруженные благодаря военторгу не хуже многих государств в европе, помахивая белым билетом и сидя во Львове поближе к границе с Польшей
Пообіцяв, що не писатиму, але якщо мова про мене пішла... Я не закликаю, тим паче, що сам не хочу воювати, а лише кажу, що вимагає закон. Що повинен робити головнокомандувач в разі агресії. Бо без закону немає держави. Тоді треба міняти закон. А поки закон діє, його треба виконувати. Якщо взяти за постулат, що боротьба не має сенсу, бо ворог сильніший, то навіщо тоді утримувати армію? Адже за такою логікою виходить, що інші території не окуповані лише тому, що ворог того не хоче, а не заслуга армії в тому. Якийсь сюр. Як на мене, битися можна. Просто ніхто не хоче. Ось в чому суть. Ніхто гинути не хоче. Всі сподіваються, що само собою все якось розсмокчеться. І тих хто проживає на вільних територіях така заморозка війни влаштовує. Мене ні, бо на окупованих територіях мої рідні. І я хочу вільно туди їздити. Бо це суверенна територія України. І обов'язок держави звільнити ті території. І так, я хочу перемоги і покарання колоборантів. Хочу пишатися армією і країною. Нам потрібна історія перемог, а не поразок. Хоча розумію, що все це ніхто не робитиме. Немає державників. Кожному своя шкура ближче. Але не кожний то хоче визнати, покаятися і визнати свою провину, свій гріх. Навпаки, хочуть назватися супер пупер патріотами і затаврувати людей на окупованих територіях, як другосортних, поголовно колоборантів. За яких не треба битися, звільняти, а навпаки відгородитися. І на цьому фоні виглядати д'Артаньянами в білому. Казати, що все чікі-пікі, здобули. Здобули те, що втратили території? Що кинули людей напризволяще і обісрали їх за те? Сюр. Заперечення фактів і реальності. Рівень лицемірства, самолюбування, жовчи, ненависті вражає. Це той самий сепаратизм, але сепаратизм, що рядиться у вишиванку.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 05 тра, 2019 02:24, всього редагувалось 6 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!