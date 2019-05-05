Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2801280228032804 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 124 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 32 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 124 Додано: Нед 05 тра, 2019 01:36 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:

Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%) Это даже не волчий капитализм - это экономическая автократия. Из 3,5 трлн грн ВВП 2018-го 1,25 трлн прошло через Бюджет (36%), и еще 0,7 трлн составила выручка госкомпаний (20%) Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВП

Не можете

то чому тоді гавкаєте? Покажіть мені країну де бюджет менший 30-40% від ВВПНе можетето чому тоді гавкаєте?



Ну и неуч! И ты, и поддакивающий тебе коллега.



Бюджет США составляет 21% к ВВП!



https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... ral_budget

Ну и неуч!И ты, и поддакивающий тебе коллега.Бюджет США составляет 21% к ВВП!

Для товариша в якого при слові Росія виникають асоціації братній народ та спільна історія і який дуже вміло маніпулює фактами

Випадково «забули» до федерального ще бюджети штатів при плювати там ще мінімум трильйон доларів

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of ... te_budgets Для товариша в якого при слові Росія виникають асоціації братній народ та спільна історія і який дуже вміло маніпулює фактамиВипадково «забули» до федерального ще бюджети штатів при плювати там ще мінімум трильйон доларів "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8146 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 01:40 Frant написав: ЛАД написав: Frant написав: Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.

Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".

Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.

Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.



Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.

Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила. Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".Я вовсе не русофил, но. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые., хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.

- Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?

Зараз не прокоментуєте? viewtopic.php?p=1076107#p1076107 - Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?Зараз не прокоментуєте?

Прокоментую.

Чому би і ні)))

Наразі вже 2019 рік, а не 2012 Прокоментую.Чому би і ні)))Наразі вже 2019 рік, а не 2012

В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?



Не буде ніякої автономії, ніякої УРСР.



Росіяни хочуть зробити маріонеткову державу Малоросію. Аналог ОрДло, лише більша територія.

Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР?

Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?



Єдина мова- російська.

Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.



Жодної демократії, пенсії - як в ОрДлО. Комендантський час, дике соціальне розшарування суспільства. Заборона демонстрацій. Зарплати - на рівні ОрДЛо.



Бред для запугивания?

Или Вы сами себя запугиваете?



В мене немає бажання жити в тій "країні", яку бажають створити на місці нинішньої України наші московітські брати.

А в 2011 такое желание было?

Что поменялось?

Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".



Садитесь, неуд.

Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую.

Звание "политической проститутки" вполне заслужено.

Но не переживайте, у Вас хорошая компания. [/quote]





Якаясь маячня від москвофіла ЛАДа.



УрСР не була державою, а була "республікою" у складі держави. УрСр апріорі не мала ознак державності.



Про зарплати на окупованих Росією територіях. В ОрдЛо. Зарплати нижче плінтуса, ЗП 6000 грн/ міс - за щастя.



Запам,ятайте - під російською окупацією ніхто не розкошував і не жирував!





Про мову.

Чому ж в ОрдЛо українська мова відсутня? Вона не вивчається ні в школах, ні в ордловських "ВуЗах", і на ній не говорить місцеве "керівництво".



Взагалі, московіти вельми тугі до інших мов. Тільки "вєлікий язік Барятинського і Тютчєва")))[/quote]





Во-первых, Вы специально так искурочили посты, чтобы было непонятно, где Ваши слова, а где мои? Или за 7,5 лет на форуме Вы так и не способны были научиться правильно цитировать? Тогда сочувствую. Из-за этого вынужден выделить этот свой пост курсивом.



Простите, сначала я думал, что Вы всё-таки просто юродивый.

Но Вы типичная политическая проститутка. А этим постом Вы доказали, что ещё хуже.

Вы просто предатель. Это опаснее врага. С врагом всё понятно, а предатель может ударить в спину в самый неожиданный момент.

Отсюда Ваши оскорбления, Ваши выпрыгивания из трусов, чтобы доказать, что Вы "истинный патриот".

В 2011 (а не в 2012, как Вы пишете) Вы были готовы и хотели войти "на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию". И были готовы "пожертвовать денежку" "на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова".

Сегодня Вы меня обзываете "москвофілом".

И рассказываете про "російську окупацію".



О Вашей полной безграмотности даже говорить не хочется.

Барятинський Іван Федорович (1689 - 1738) — князь, генерал-лейтенант, генерал-аншеф, гвардії бригадир, головний командир Малоросійського тимчасового Правління гетьманського уряду (з 17 червня по 27 листопада 1736 року та з 30 грудня 1736 по 18 лютого 1738 року). [1] , Сенатор Російської імперії (1730-1738 рр.), Московський генерал-губернатор (1735-1737 рр.)

(из укр. Вики)

Евге́ний Абра́мович Бараты́нский (Бораты́нский[5][* 1]; 19 февраля [2 марта] 1800[8][9][10] (в некоторых источниках 7 (19) марта 1800)[11][12][13][14][* 2], село Вяжля, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния — 29 июня [11 июля] 1844, Неаполь) — русский поэт, переводчик[16]. Одна из самых ярких и в то же время загадочных и недооценённых фигур русской литературы

(из русской Вики)

Правда, после агента Путина Кондратьева удивляться не приходится. В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР?Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.Бред для запугивания?Или Вы сами себя запугиваете?А в 2011 такое желание было?Что поменялось?Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".Садитесь, неуд.Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую.Звание "политической проститутки" вполне заслужено.Но не переживайте, у Вас хорошая компания. [/quote]Якаясь маячня від москвофіла ЛАДа.УрСР не була державою, а була "республікою" у складі держави. УрСр апріорі не мала ознак державності.Про зарплати на окупованих Росією територіях. В ОрдЛо. Зарплати нижче плінтуса, ЗП 6000 грн/ міс - за щастя.Запам,ятайте - під російською окупацією ніхто не розкошував і не жирував!Про мову.Чому ж в ОрдЛо українська мова відсутня? Вона не вивчається ні в школах, ні в ордловських "ВуЗах", і на ній не говорить місцеве "керівництво".Взагалі, московіти вельми тугі до інших мов. Тільки "вєлікий язік Барятинського і Тютчєва")))[/quote] Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 тра, 2019 02:17, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12977 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 01:56 Ukrainian написав: Для товариша в якого при слові Росія виникають асоціації братній народ та спільна історія і який дуже вміло маніпулює фактами

Для товариша в якого при слові Росія виникають асоціації братній народ та спільна історія і який дуже вміло маніпулює фактами



Снова неадеквата за учетку Ukrainian посадили! Не исключено, что эта учетка реально принадлежит реальным российским пропагандистам, которые ХОТЯТ выставить дураком форумчанина с ником Украинец! Снова неадеквата за учеткупосадили! Не исключено, что эта учетка реально принадлежит реальным российским пропагандистам, которые ХОТЯТ выставить дураком форумчанина с ником Украинец! zРадио

Повідомлень: 2175 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1657 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 02:25 zРадио написав: Ukrainian написав: Для товариша в якого при слові Росія виникають асоціації братній народ та спільна історія і який дуже вміло маніпулює фактами

Для товариша в якого при слові Росія виникають асоціації братній народ та спільна історія і який дуже вміло маніпулює фактами



Снова неадеквата за учетку Ukrainian посадили! Не исключено, что эта учетка реально принадлежит реальным российским пропагандистам, которые ХОТЯТ выставить дураком форумчанина с ником Украинец! Снова неадеквата за учеткупосадили! Не исключено, что эта учетка реально принадлежит реальным российским пропагандистам, которые ХОТЯТ выставить дураком форумчанина с ником Украинец!

Я давно говорил, что "североамериканский украинец" пишет из Москвы и практически убеждён в этом.

Так же, как меня удивляет спокойное существование на форуме Эфира. Я давно говорил, что "североамериканский украинец" пишет из Москвы и практически убеждён в этом.Так же, как меня удивляет спокойное существование на форуме Эфира.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12977 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2801280228032804 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм