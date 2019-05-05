Додано: Нед 05 тра, 2019 01:40

Frant написав: ЛАД написав: Frant написав: Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.

Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".

Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.

Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.



Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.

Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила. Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".Я вовсе не русофил, но. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые., хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.

- Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?

Зараз не прокоментуєте? viewtopic.php?p=1076107#p1076107 - Сб 15 окт, 2011 08:45 - це теж була праця?Зараз не прокоментуєте?

Прокоментую.

Чому би і ні)))

Наразі вже 2019 рік, а не 2012 Прокоментую.Чому би і ні)))Наразі вже 2019 рік, а не 2012

Не буде ніякої автономії, ніякої УРСР.



Росіяни хочуть зробити маріонеткову державу Малоросію. Аналог ОрДло, лише більша територія.

Єдина мова- російська.

Жодної демократії, пенсії - як в ОрДлО. Комендантський час, дике соціальне розшарування суспільства. Заборона демонстрацій. Зарплати - на рівні ОрДЛо.



В мене немає бажання жити в тій "країні", яку бажають створити на місці нинішньої України наші московітські брати.

Во-первых, Вы специально так искурочили посты, чтобы было непонятно, где Ваши слова, а где мои? Или за 7,5 лет на форуме Вы так и не способны были научиться правильно цитировать? Тогда сочувствую. Из-за этого вынужден выделить этот свой пост курсивом.



Простите, сначала я думал, что Вы всё-таки просто юродивый.

Но Вы типичная политическая проститутка. А этим постом Вы доказали, что ещё хуже.

Вы просто предатель. Это опаснее врага. С врагом всё понятно, а предатель может ударить в спину в самый неожиданный момент.

Отсюда Ваши оскорбления, Ваши выпрыгивания из трусов, чтобы доказать, что Вы "истинный патриот".

В 2011 (а не в 2012, как Вы пишете) Вы были готовы и хотели войти "на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию". И были готовы "пожертвовать денежку" "на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова".

Сегодня Вы меня обзываете "москвофілом".

И рассказываете про "російську окупацію".



О Вашей полной безграмотности даже говорить не хочется.

Барятинський Іван Федорович (1689 - 1738) — князь, генерал-лейтенант, генерал-аншеф, гвардії бригадир, головний командир Малоросійського тимчасового Правління гетьманського уряду (з 17 червня по 27 листопада 1736 року та з 30 грудня 1736 по 18 лютого 1738 року). [1] , Сенатор Російської імперії (1730-1738 рр.), Московський генерал-губернатор (1735-1737 рр.)

(из укр. Вики)

Евге́ний Абра́мович Бараты́нский (Бораты́нский[5][* 1]; 19 февраля [2 марта] 1800[8][9][10] (в некоторых источниках 7 (19) марта 1800)[11][12][13][14][* 2], село Вяжля, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния — 29 июня [11 июля] 1844, Неаполь) — русский поэт, переводчик[16]. Одна из самых ярких и в то же время загадочных и недооценённых фигур русской литературы

(из русской Вики)

Правда, после агента Путина Кондратьева удивляться не приходится.

В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР?Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.Бред для запугивания?Или Вы сами себя запугиваете?А в 2011 такое желание было?Что поменялось?Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".Садитесь, неуд.Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую.Звание "политической проститутки" вполне заслужено.Но не переживайте, у Вас хорошая компания. [/quote]Якаясь маячня від москвофіла ЛАДа.УрСР не була державою, а була "республікою" у складі держави. УрСр апріорі не мала ознак державності.Про зарплати на окупованих Росією територіях. В ОрдЛо. Зарплати нижче плінтуса, ЗП 6000 грн/ міс - за щастя.Запам,ятайте - під російською окупацією ніхто не розкошував і не жирував!Про мову.Чому ж в ОрдЛо українська мова відсутня? Вона не вивчається ні в школах, ні в ордловських "ВуЗах", і на ній не говорить місцеве "керівництво".Взагалі, московіти вельми тугі до інших мов. Тільки "вєлікий язікі Тютчєва")))[/quote]