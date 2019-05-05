Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Для товариша в якого при слові Росія виникають асоціації братній народ та спільна історія і який дуже вміло маніпулює фактами Випадково «забули» до федерального ще бюджети штатів при плювати там ще мінімум трильйон доларів https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of ... te_budgets
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Frant написав:Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена. Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина". Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны. Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые. Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.
Прокоментую. Чому би і ні))) Наразі вже 2019 рік, а не 2012
В 2011 Россия не хотела включить Украину в ТС и в дальнейшем (как и раньше) добиться ещё большего сближения?
Не буде ніякої автономії, ніякої УРСР.
Росіяни хочуть зробити маріонеткову державу Малоросію. Аналог ОрДло, лише більша територія.
Чем отличается "маріонеткова держава Малоросія" от УРСР? Или Вы считаете, что УССР обладала какой-то самостоятельностью?
Єдина мова- російська.
Если даже "маріонеткова держава Малоросія", то она вполне может иметь свой язык. Хотя бы для того, чтобы изображать хоть марионеточную, но державу.
Жодної демократії, пенсії - як в ОрДлО. Комендантський час, дике соціальне розшарування суспільства. Заборона демонстрацій. Зарплати - на рівні ОрДЛо.
Бред для запугивания? Или Вы сами себя запугиваете?
В мене немає бажання жити в тій "країні", яку бажають створити на місці нинішньої України наші московітські брати.
А в 2011 такое желание было? Что поменялось? Как Вы всем предлагаете - "Чемодан, вокзал, Россия".
Садитесь, неуд. Долго готовились к ответу, но ... Доказать, что чёрное это белое, тяжело, сочувствую. Звание "политической проститутки" вполне заслужено. Но не переживайте, у Вас хорошая компания. [/quote]
Якаясь маячня від москвофіла ЛАДа.
УрСР не була державою, а була "республікою" у складі держави. УрСр апріорі не мала ознак державності.
Про зарплати на окупованих Росією територіях. В ОрдЛо. Зарплати нижче плінтуса, ЗП 6000 грн/ міс - за щастя.
Запам,ятайте - під російською окупацією ніхто не розкошував і не жирував!
Про мову. Чому ж в ОрдЛо українська мова відсутня? Вона не вивчається ні в школах, ні в ордловських "ВуЗах", і на ній не говорить місцеве "керівництво".
Взагалі, московіти вельми тугі до інших мов. Тільки "вєлікий язік Барятинського і Тютчєва")))[/quote]
Во-первых, Вы специально так искурочили посты, чтобы было непонятно, где Ваши слова, а где мои? Или за 7,5 лет на форуме Вы так и не способны были научиться правильно цитировать? Тогда сочувствую. Из-за этого вынужден выделить этот свой пост курсивом.
Простите, сначала я думал, что Вы всё-таки просто юродивый. Но Вы типичная политическая проститутка. А этим постом Вы доказали, что ещё хуже. Вы просто предатель. Это опаснее врага. С врагом всё понятно, а предатель может ударить в спину в самый неожиданный момент. Отсюда Ваши оскорбления, Ваши выпрыгивания из трусов, чтобы доказать, что Вы "истинный патриот". В 2011 (а не в 2012, как Вы пишете) Вы были готовы и хотели войти "на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию". И были готовы "пожертвовать денежку" "на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова". Сегодня Вы меня обзываете "москвофілом". И рассказываете про "російську окупацію".
О Вашей полной безграмотности даже говорить не хочется.
Барятинський Іван Федорович (1689 - 1738) — князь, генерал-лейтенант, генерал-аншеф, гвардії бригадир, головний командир Малоросійського тимчасового Правління гетьманського уряду (з 17 червня по 27 листопада 1736 року та з 30 грудня 1736 по 18 лютого 1738 року). [1] , Сенатор Російської імперії (1730-1738 рр.), Московський генерал-губернатор (1735-1737 рр.)
(из укр. Вики)
Евге́ний Абра́мович Бараты́нский (Бораты́нский[5][* 1]; 19 февраля [2 марта] 1800[8][9][10] (в некоторых источниках 7 (19) марта 1800)[11][12][13][14][* 2], село Вяжля, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния — 29 июня [11 июля] 1844, Неаполь) — русский поэт, переводчик[16]. Одна из самых ярких и в то же время загадочных и недооценённых фигур русской литературы
(из русской Вики) Правда, после агента Путина Кондратьева удивляться не приходится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 тра, 2019 02:32, всього редагувалось 3 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Ukrainian написав:Для товариша в якого при слові Росія виникають асоціації братній народ та спільна історія і який дуже вміло маніпулює фактами
Снова неадеквата за учетку Ukrainian посадили! Не исключено, что эта учетка реально принадлежит реальным российским пропагандистам, которые ХОТЯТ выставить дураком форумчанина с ником Украинец!
Я давно говорил, что "североамериканский украинец" пишет из Москвы и практически убеждён в этом. Так же, как меня удивляет спокойное существование на форуме Эфира.
Я впевнений, що це обліківка Лад пише з Маскви про "братній російський народ", який радується кожному вбитому українцю. Біографії російських письменників 19-го сторіччя - нецікаві нікому в світі, крім московитів.
Російських вчених, типу Кондратьєва, І навіть Менделєєва і Ломоносова - в світі також не знають і не жалують, тому що це фігури російського масштабу. А Росія завжди була на околицях світової науки. Завжди!
А зараз - тим більше!
До речі, економіст Кондратьєв був знищений вашими однодумцями-росіянами в часи масових сталінських репресій. Не бажаєте його реабілітувати в третій раз???
Оце і ж справжнє обличчя Московії:
"Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев (4 (16) марта 1892, деревня Галуевская, Кинешемский уезд, Костромская губерния — 17 сентября 1938, полигон «Коммунарка», Московская область) — русский экономист. Основоположник теории экономических циклов, известных как «Циклы Кондратьева». Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР. Арестован ОГПУ 19 июня 1930 года по ложному обвинению[3]. Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян. Дважды реабилитирован — в 1963 и 1987 годах."
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Актьоришка: "Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - пишет Вятрович."
Frant написав:Актьоришка: "Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - пишет Вятрович."
На такой день, действительно, не стоило предлагать инаугурацию - команда Зеленского сама должна была сообразить.
Но вот только не Вятровичу и прочим ручным болонкам Порошенко рассказывать о жертвах политических репрессий! Пусть для начала извинятся перед Коцабой, Васильцом, Тимониным, Муравицким, матерью Бузины и другими менее известными жертвами политических репрессий последних 5-и лет!
Frant написав:Актьоришка: "Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - пишет Вятрович."
На такой день, действительно, не стоило предлагать инаугурацию - команда Зеленского сама должна была сообразить.
Но вот только не Вятровичу и прочим ручным болонкам Порошенко рассказывать о жертвах политических репрессий! Пусть для начала извинятся перед Коцабой, Васильцом, Тимониным, Муравицким, матерью Бузины и другими менее известными жертвами политических репрессий последних 5-и лет!
Яку маячню пишет зРадіо! Де політичні репресії в Україні??? Ніхто з відомих сепаратистів не посаджений, московські пропагандисти вільно агітують за росіян і Маскву!
А хто такі вказані особи?
Автори фейків про розп,ятого хлопчика? Чи про з,їдених снігирів? Що з ними трапилось? Вони втекли від українського правосуддя в Маскву чи в Ростов?
Все таки, пора вводити інститут негромадянства і забирати українські паспорти у негідників.
Я рекомендую московитам зРадіо, Ладу, Барану - поїхати в Київ, в меморіал під селищем Биковня, і побачити пам,ятники і зрозуміти, що таке дійсно політичні репресії.
Або поїхати на Колиму, в Магадан і там розпитати старожилів про сталінські репресії. Або почитати оповідання Варлама Шаламова. Дикі московити, самі себе знищували сотнями тисяч і мільйонами:
Франт сегодня в ударе Большего "московита" чем Франт здесь ещё поискать надо Чья бы корова
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко