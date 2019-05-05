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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 тра, 2019 08:40
baran написав:
Франт сегодня в ударе
Большего "московита" чем Франт здесь ещё поискать надо
Чья бы корова
Ти, "жертва репресій", вже з,їздив в Биковню, поклав квіти на могили невинно убієнних?
Страждальці Баран, Лад і зРадіо вже забули про масовий терор 1930-х років, організований з Москви?
До речі, економіст М.Кондратьєв - за що був знищений росіянами?
Може, варто реабілітувати його в третій раз?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 05 тра, 2019 08:59
Frant ты мне не тыкай, имбецил
на вы и шёпотом
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Нед 05 тра, 2019 09:07
zzzzzz написав: freeze написав:
На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины.
14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР
ФБ Петр Олещук
Особисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.
Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?
Розпуск ВР?
Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.
Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.
Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.
Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія.
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freeze
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Додано: Нед 05 тра, 2019 09:27
а шо это за "техпроблемы" с "+" до сих пор?
люди напостили много хорошего чего, не мешало бы и поблагодарить.
на "тёрку" то времени хватает
или ветка какая особая стала?
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Додано: Нед 05 тра, 2019 09:30
freeze написав: zzzzzz написав: freeze написав:
На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины.
14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР
ФБ Петр Олещук
Особисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.
Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?
Розпуск ВР?
Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.
Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.
Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.
Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія.
по ещё не всё "на посошок" нагадить зе и стране успел.
нардепы по своей м.удачной привычке за всё шото хотят получить.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 09:38
Я так понимаю ПОП провалил анализы VADA?
Три недели назад обещали опубликовать результаты.
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