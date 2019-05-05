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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2802280328042805 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 124 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 32 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 124 Додано: Нед 05 тра, 2019 08:40 baran написав: Франт сегодня в ударе

Большего "московита" чем Франт здесь ещё поискать надо

Чья бы корова Франт сегодня в удареБольшего "московита" чем Франт здесь ещё поискать надоЧья бы корова

Ти, "жертва репресій", вже з,їздив в Биковню, поклав квіти на могили невинно убієнних?



Страждальці Баран, Лад і зРадіо вже забули про масовий терор 1930-х років, організований з Москви?



До речі, економіст М.Кондратьєв - за що був знищений росіянами?

Може, варто реабілітувати його в третій раз? Ти, "жертва репресій", вже з,їздив в Биковню, поклав квіти на могили невинно убієнних?Страждальці Баран, Лад і зРадіо вже забули про масовий терор 1930-х років, організований з Москви?До речі, економіст М.Кондратьєв - за що був знищений росіянами?Може, варто реабілітувати його в третій раз? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19744 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 08:59 Frant ты мне не тыкай, имбецил

на вы и шёпотом "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5078 З нами з: 12.08.11 Подякував: 93 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 09:07 zzzzzz написав: freeze написав: На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины. На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины.



14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР 14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР



ФБ Петр Олещук



Особисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.



Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?



Розпуск ВР?

Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.



Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.



Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.



Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія. ФБ Петр ОлещукОсобисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?Розпуск ВР?Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія. freeze 4 Повідомлень: 11363 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3550 раз. Подякували: 5174 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 09:27

люди напостили много хорошего чего, не мешало бы и поблагодарить.

на "тёрку" то времени хватает

или ветка какая особая стала? а шо это за "техпроблемы" с "+" до сих пор?люди напостили много хорошего чего, не мешало бы и поблагодарить.на "тёрку" то времени хватаетили ветка какая особая стала? 19yuriy91 Повідомлень: 1999 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 09:30 freeze написав: zzzzzz написав: freeze написав: На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины. На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины.



14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР 14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР



ФБ Петр Олещук



Особисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.



Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?



Розпуск ВР?

Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.



Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.



Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.



Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія. ФБ Петр ОлещукОсобисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?Розпуск ВР?Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія.



по ещё не всё "на посошок" нагадить зе и стране успел.

нардепы по своей м.удачной привычке за всё шото хотят получить. по ещё не всё "на посошок" нагадить зе и стране успел.нардепы по своей м.удачной привычке за всё шото хотят получить. 19yuriy91 Повідомлень: 1999 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 09:38 Re: Політичні дискусії Я так понимаю ПОП провалил анализы VADA?

Три недели назад обещали опубликовать результаты. freeze 4 Повідомлень: 11363 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3550 раз. Подякували: 5174 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2802280328042805 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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