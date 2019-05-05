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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2803280428052806>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 08:40

  baran написав:Франт сегодня в ударе :lol:
Большего "московита" чем Франт здесь ещё поискать надо
Чья бы корова :lol:

Ти, "жертва репресій", вже з,їздив в Биковню, поклав квіти на могили невинно убієнних?

Страждальці Баран, Лад і зРадіо вже забули про масовий терор 1930-х років, організований з Москви?

До речі, економіст М.Кондратьєв - за що був знищений росіянами?
Може, варто реабілітувати його в третій раз?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 08:59

Frant ты мне не тыкай, имбецил
на вы и шёпотом
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:07

  zzzzzz написав:
  freeze написав:На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины.


14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР


ФБ Петр Олещук

Особисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.

Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?

Розпуск ВР?
Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.

Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.

Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.

Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:27

а шо это за "техпроблемы" с "+" до сих пор?
люди напостили много хорошего чего, не мешало бы и поблагодарить.
на "тёрку" то времени хватает :mrgreen:
или ветка какая особая стала? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:30

  freeze написав:
  zzzzzz написав:
  freeze написав:На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины.


14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР


ФБ Петр Олещук

Особисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.

Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?

Розпуск ВР?
Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.

Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.

Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.

Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія.


по ещё не всё "на посошок" нагадить зе и стране успел.
нардепы по своей м.удачной привычке за всё шото хотят получить.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:38

Re: Політичні дискусії

Я так понимаю ПОП провалил анализы VADA?
Три недели назад обещали опубликовать результаты.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:19

Московія самоізолюється від цивілізованого світу. Відключає зовнішній Інтернет.

Відтепер в Московії можна буде в Інеті почитати газети "Правда", "Ізвєстія" і укази Путіна.

Залишилось лише перекрити кордон для емігрантів з Росії - надто багато розумної молоді їде геть з країни Бензоколонки:

https://petrimazepa.com/zachem_rossii_s ... erzhi_vora
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:32

Беняфициар бьёт копытом

Как рассказал один из нардепов, Зеленский уже было согласился с другой датой инаугурации, но Богдан показал ему что-то на телефоне и Зе сразу дал задний ход.

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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:40

  Frant написав:.............
Я впевнений, що це обліківка Лад пише з Маскви про "братній російський народ", який радується кожному вбитому українцю.
Біографії російських письменників 19-го сторіччя - нецікаві нікому в світі, крім московитів.

Російських вчених, типу Кондратьєва, І навіть Менделєєва і Ломоносова - в світі також не знають і не жалують, тому що це фігури російського масштабу. А Росія завжди була на околицях світової науки. Завжди!

А зараз - тим більше!

До речі, економіст Кондратьєв був знищений вашими однодумцями-росіянами в часи масових сталінських репресій. Не бажаєте його реабілітувати в третій раз???


Оце і ж справжнє обличчя Московії:

"Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев (4 (16) марта 1892, деревня Галуевская, Кинешемский уезд, Костромская губерния — 17 сентября 1938, полигон «Коммунарка», Московская область) — русский экономист. Основоположник теории экономических циклов, известных как «Циклы Кондратьева». Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР. Арестован ОГПУ 19 июня 1930 года по ложному обвинению[3]. Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян. Дважды реабилитирован — в 1963 и 1987 годах."

_______

Актьоришка:
"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - пишет Вятрович."

https://m.censor.net.ua/news/3125437/vy ... repressiyi
_____
Новини з окупованих Росією територій. Абхази під Росією:


https://uainfo.org/blognews/1557004103- ... ?_utl_t=vb : В Абхазии отравлен лидер оппозиции

1. Откуда Вы взяли, что ""братній російський народ" ... радується кожному вбитому українцю"? Это Вам Вятрович рассказал?
Выродки есть в любом народе, но за весь народ расписываться не стоит.
2. Я рад, что благодаря форуму Вы хотя бы Вики начали читать. До этого Вы, по-видимому, читали только методички. :)
Но желательно делать это до того, как пишете на форуме.
3. Не буду спорить о величии российских (не все они русские) писателей и учёных, но Вы упоминаете их имена. Правда, путаете писателя с генерал-губернатором. :) Но думаю, что Ваше незнание не доказывает их неизвестность в мире.
Кстати, Гоголя Вы кем считаете - русским или украинским писателем?
А хто такі вказані особи?

Автори фейків про розп,ятого хлопчика?
Чи про з,їдених снігирів?
Що з ними трапилось?
Вони втекли від українського правосуддя в Маскву чи в Ростов?

Бузина никуда не "втік", лежит в могиле. И никаких фейков "про розп,ятого хлопчика" он не придумывал. Клеветать на любого человека мерзко, а на мёртвого - вдвойне. Свидетельствует только о Вашем высоком моральном уровне. Хотя понимаю, что в Вашем случае о моральном уровне говорить не приходится.
Или Вы не знаете, что он застрелен, а не "втік"?
Или убийство репрессиями не считается (в Вашем понимании)?
Я Бузину очень не любил, но его убийство осуждаю категорически.
В любом случае, он заслуживает большего уважения, чем такой предатель и политическая проститутка, как Вы.
И учтите, предателей не любят нигде, и им не доверяют. Так что Ваши старания, возможно, и оценят, но доверять не будут и когда-нибудь вспомнят Вам и желание присоединиться к России, и желание поставить памятник Молотову-Риббентропу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:42

  freeze написав:Я так понимаю ПОП провалил анализы VADA?
Три недели назад обещали опубликовать результаты.

Здесь об этом говорить не принято.
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