Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
freeze написав:На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины.
14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР
ФБ Петр Олещук
Особисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.
Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?
Розпуск ВР? Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.
Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.
Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.
Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія.
freeze написав:На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инауграции нового президента Украины.
14 мая думаю под ВР будет митинг ....но есть одна загвоздка,не факт необходимое кол-во депутатов прибудет на заседание ВР
ФБ Петр Олещук
Особисто я би на місці лідерів парламентських фракцій не займався би дрібним шахрайством із датою інаугурації, а впихнув би Зеленському булаву, і зайнявся би вирішенням власних проблем.
Вам не пофіг, буде це на 10 днів раніше чи пізніше?
Розпуск ВР? Це у будь-якому випадку натягування Конституції на глобус. Якщо вже таким натягуванням зайнятися, то можна без особливих проблем "відкрити", що розпустити Раду можна і до середини червня. Деякі судді це вже зробили.
Показати, "хто у домі господар?" З таким рівнем підтримки як у вас, вам не про це треба думати. Декому з народних обранців треба вже зараз думати, куди подітися після виборів. Ні, ну можна ще покричати, як їх сильно всі люблять, а соціологи - продажні, але і лижі намастити точно не завадить.
Сховати "кінці у воду"? Так часу і так було досить.
Як на мене, це відтягування неминучого - це якась патологія.
по ещё не всё "на посошок" нагадить зе и стране успел. нардепы по своей м.удачной привычке за всё шото хотят получить.
Frant написав:............. Я впевнений, що це обліківка Лад пише з Маскви про "братній російський народ", який радується кожному вбитому українцю. Біографії російських письменників 19-го сторіччя - нецікаві нікому в світі, крім московитів.
Російських вчених, типу Кондратьєва, І навіть Менделєєва і Ломоносова - в світі також не знають і не жалують, тому що це фігури російського масштабу. А Росія завжди була на околицях світової науки. Завжди!
А зараз - тим більше!
До речі, економіст Кондратьєв був знищений вашими однодумцями-росіянами в часи масових сталінських репресій. Не бажаєте його реабілітувати в третій раз???
Оце і ж справжнє обличчя Московії:
"Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев (4 (16) марта 1892, деревня Галуевская, Кинешемский уезд, Костромская губерния — 17 сентября 1938, полигон «Коммунарка», Московская область) — русский экономист. Основоположник теории экономических циклов, известных как «Циклы Кондратьева». Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР. Арестован ОГПУ 19 июня 1930 года по ложному обвинению[3]. Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян. Дважды реабилитирован — в 1963 и 1987 годах."
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Актьоришка: "Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - пишет Вятрович."
1. Откуда Вы взяли, что ""братній російський народ" ... радується кожному вбитому українцю"? Это Вам Вятрович рассказал? Выродки есть в любом народе, но за весь народ расписываться не стоит. 2. Я рад, что благодаря форуму Вы хотя бы Вики начали читать. До этого Вы, по-видимому, читали только методички. Но желательно делать это до того, как пишете на форуме. 3. Не буду спорить о величии российских (не все они русские) писателей и учёных, но Вы упоминаете их имена. Правда, путаете писателя с генерал-губернатором. Но думаю, что Ваше незнание не доказывает их неизвестность в мире. Кстати, Гоголя Вы кем считаете - русским или украинским писателем?
А хто такі вказані особи?
Автори фейків про розп,ятого хлопчика? Чи про з,їдених снігирів? Що з ними трапилось? Вони втекли від українського правосуддя в Маскву чи в Ростов?
Бузина никуда не "втік", лежит в могиле. И никаких фейков "про розп,ятого хлопчика" он не придумывал. Клеветать на любого человека мерзко, а на мёртвого - вдвойне. Свидетельствует только о Вашем высоком моральном уровне. Хотя понимаю, что в Вашем случае о моральном уровне говорить не приходится. Или Вы не знаете, что он застрелен, а не "втік"? Или убийство репрессиями не считается (в Вашем понимании)? Я Бузину очень не любил, но его убийство осуждаю категорически. В любом случае, он заслуживает большего уважения, чем такой предатель и политическая проститутка, как Вы. И учтите, предателей не любят нигде, и им не доверяют. Так что Ваши старания, возможно, и оценят, но доверять не будут и когда-нибудь вспомнят Вам и желание присоединиться к России, и желание поставить памятник Молотову-Риббентропу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.