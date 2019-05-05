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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 тра, 2019 11:31
ruvex написав: freeze написав:
Я так понимаю ПОП провалил анализы VADA?
Три недели назад обещали опубликовать результаты.
Здесь об этом говорить не принято.
есть факты?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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