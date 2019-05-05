Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:............. Я впевнений, що це обліківка Лад пише з Маскви про "братній російський народ", який радується кожному вбитому українцю. Біографії російських письменників 19-го сторіччя - нецікаві нікому в світі, крім московитів.
Російських вчених, типу Кондратьєва, І навіть Менделєєва і Ломоносова - в світі також не знають і не жалують, тому що це фігури російського масштабу. А Росія завжди була на околицях світової науки. Завжди!
А зараз - тим більше!
До речі, економіст Кондратьєв був знищений вашими однодумцями-росіянами в часи масових сталінських репресій. Не бажаєте його реабілітувати в третій раз???
Оце і ж справжнє обличчя Московії:
"Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев (4 (16) марта 1892, деревня Галуевская, Кинешемский уезд, Костромская губерния — 17 сентября 1938, полигон «Коммунарка», Московская область) — русский экономист. Основоположник теории экономических циклов, известных как «Циклы Кондратьева». Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР. Арестован ОГПУ 19 июня 1930 года по ложному обвинению[3]. Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян. Дважды реабилитирован — в 1963 и 1987 годах."
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Актьоришка: "Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - пишет Вятрович."
1. Откуда Вы взяли, что ""братній російський народ" ... радується кожному вбитому українцю"? Это Вам Вятрович рассказал? Выродки есть в любом народе, но за весь народ расписываться не стоит. 2. Я рад, что благодаря форуму Вы хотя бы Вики начали читать. До этого Вы, по-видимому, читали только методички. Но желательно делать это до того, как пишете на форуме. 3. Не буду спорить о величии российских (не все они русские) писателей и учёных, но Вы упоминаете их имена. Правда, путаете писателя с генерал-губернатором. Но думаю, что Ваше незнание не доказывает их неизвестность в мире. Кстати, Гоголя Вы кем считаете - русским или украинским писателем?
А хто такі вказані особи?
Автори фейків про розп,ятого хлопчика? Чи про з,їдених снігирів? Що з ними трапилось? Вони втекли від українського правосуддя в Маскву чи в Ростов?
Бузина никуда не "втік", лежит в могиле. И никаких фейков "про розп,ятого хлопчика" он не придумывал. Клеветать на любого человека мерзко, а на мёртвого - вдвойне. Свидетельствует только о Вашем высоком моральном уровне. Хотя понимаю, что в Вашем случае о моральном уровне говорить не приходится. Или Вы не знаете, что он застрелен, а не "втік"? Или убийство репрессиями не считается (в Вашем понимании)? Я Бузину очень не любил, но его убийство осуждаю категорически. В любом случае, он заслуживает большего уважения, чем такой предатель и политическая проститутка, как Вы. И учтите, предателей не любят нигде, и им не доверяют. Так что Ваши старания, возможно, и оценят, но доверять не будут и когда-нибудь вспомнят Вам и желание присоединиться к России, и желание поставить памятник Молотову-Риббентропу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
avax написав:Как рассказал один из нардепов, Зеленский уже было согласился с другой датой инаугурации, но Богдан показал ему что-то на телефоне и Зе сразу дал задний ход.
Как бы его не поносили, лично я не вижу ни одного опрометчивого шага, со стороны Зе, на сегодняшний день. Вам официальное объяснение большинства "проблем": https://youtu.be/Tt2KIlwspgs
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
К вопросу о датах и уместности каких-то событий. На "1+1" реклама - 8 мая будут показаны "В бой идут одни старики" и премьера "Круты". Связь первого, действительно прекрасного фильма с 8 мая понятна. А вот какое отношение к этой дате имеют "Круты"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:К вопросу о датах и уместности каких-то событий. На "1+1" реклама - 8 мая будут показаны "В бой идут одни старики" и премьера "Круты". Связь первого, действительно прекрасного фильма с 8 мая понятна. А вот какое отношение к этой дате имеют "Круты"?
Мне стыдно за Вас! Посмотрите оба фильма ещё раз! Послушайте внимательно Быкова. (Про Рідну Україну - Схід) И сегодняшние события - ? "Круты", это когда киевские барыги кинули детвору под орды московии, а самі мастили лижі. Как раз прямая связь с сегодняшними событиями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:К вопросу о датах и уместности каких-то событий. На "1+1" реклама - 8 мая будут показаны "В бой идут одни старики" и премьера "Круты". Связь первого, действительно прекрасного фильма с 8 мая понятна. А вот какое отношение к этой дате имеют "Круты"?
Мне стыдно за Вас! Посмотрите оба фильма ещё раз! Послушайте внимательно Быкова. (Про Рідну Україну - Схід) И сегодняшние события - ? "Круты", это когда киевские барыги кинули детвору под орды московии, а самі мастили лижі. Как раз прямая связь с сегодняшними событиями.
Вы тоже разучились читать? Где я говорил о связи с "сегодняшними событиями"? Я, по-моему, чётко написал о связи с 8-9 мая. Или Вы забыли, что это за даты? Какое отношение бой под Крутами имеет к победе над нацистской Германией?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Подобное нелепое заявление сделала скандальный политик и лидер «Прогрессивной социалистической партии Украины» Наталия Витренко, пишет Политека.
Скандальное заявление из уст Витренко прозвучало в эфире украинского телеканала.
Так, политик, которая не скрывает своей пророссийской точки зрения, в эфире украинского телеканала выступила с резкой критикой действующей украинской власти, назвав русский язык «родным для Украины» и раскритиковав создание единой православной церкви, независимой от Российской Федерации.
«Они растоптали наш народ. Унизили во всем. Когда это Россия была оккупантом? Когда был Советский Союз и мы вместе строили… Заставили нас считать, что какой-то Варфоломей будет давать какой-то Томос, а мы должны отказаться от своей церкви и идти в раскольническую, потому что они так посчитали», — заявила она.
Помимо этого, скандальная Наталья Витренко в эфире заявила, что нынешняя власть якобы заставила украинцев отказаться от «родного русского языка».
«Они заставили нас отказаться от родного русского языка. Русский язык родился в Киеве. Нужно пересмотреть все, что было раньше. Исправить ошибки», — подчеркнула она, чем возмутила присутствовавших в студии коллег.
Например: 1. Каким образом в её словарном поносе "Русь" - стала "Россией"(а не московия) 2. Про "Томос" - как оно, как атеист не знает Церковь прародителя и православную иерархию? 3. Про "язык" - насильно навязанный веками... 4. "Про вместе строили..." - как раз население и ставит эти вопросы, а барыги выносят всё в зону неукраинского правосудия.... ............................................................................. Сейчас таких "мумий" подниметься.... Стоит только приветствовать заявление Бени: всякий "бизнес" - должен быть ограничен во влиянии на Власть!(иначе начинаются проблемы даже с головой, ибо он то же просто человек)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 05 тра, 2019 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Долярчик написав:... невже, ми не можемо себе забезпечити "борщовим набором" овочів по нормальній/адекватній ціні?
Дык вперед
Вы ж тут выносите мозк по поводу идеи для бизнеса - вот вам и идея.
Зы Вы очень похожи с КХ.
Один призывает штурмовать територии вооруженные благодаря военторгу не хуже многих государств в европе, помахивая белым билетом и сидя во Львове поближе к границе с Польшей
Второму почему то должны продавать дешевые продукты те, кто с весны до осени раком вджобывают на земле, пока он в поте лица торгует в ларьке, попукивая на форуме как все дорого. Вы хоть тонну картохи пробовали вырастить выпестовать выкопать и сохранить до продажи, забезпечувач? Я вот все детство этим занимался и щас у меня не получается торговатся на рынке с людьми с черными мозолистыми крестьянскими руками. Потому что немного представляю этот труд.
- а що, милого, чи позаминулого року вкалувати не треба було, щоб це все виростити і зберегти? - але "чомусь" це все було дешевше!
... і не вам мене вчити! - я якраз ДОБРЕ ЗНАЮ що таке мозолі на руках! - бо, досить їх було вже 15-20р. тому, то тепер хочу ЛЕГШОГО хліба!!! - і, Слава Богу, знаю як легше заробити!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
То, что писало - не понимает, что УКРАИНЦЫ - уже столетиями "смеются".
На сегодня, хотим этого или нет Зеленский - наш официальный избранный народом Президент.
Вопрос в другом - что писака гарантирует, что Президент будет со своей руки кормить каждого? - Это подло вносить заведомо ложь. С другой стороны, как я уже отмечал на другой ветке - благодаря "папередникам" в этом году нас ожидает ГОЛОД (селяне отказались садить огороды - на продажу, рынки приватизированы - местовое для "бабушки" с десятком яиц, или ведром лука - недоступно, транспортные расходы заоблачны.) К этому нужно быть готовым. В стране Война - 20% территории оккупировано, 50% экономики разрушено, барыги форсируют уничтожение остатков индустриализации - для этого уже вчера необходимо было предпринять срочные шаги... - Все перспективы только в принятии срочный и безотлагательных мер по сохранению Украины. - Писака уже стонет про писец - но писец этот как раз и вчудили "обдаровани"....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кожна людина, що проголосувала за Зеленського свідомо чи підсвідомо погодилася бути хохлом і жити в країні-проститутці в обмін на зниження комуналки і цін в магазинах. Кожна людина з цих 73% перетнула дуже важливу психологічну границю і свідомо чи підсвідомо відмовилася від державних цінностей.
людина, яка проголосовала за Порошенко погодилась бути "терпілой"....чи ким? Мене розриває, коли читаю, як ставлять діагнози таки "експерти"
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко