Додано: Нед 05 тра, 2019 10:40

Frant написав: .............

Я впевнений, що це обліківка Лад пише з Маскви про "братній російський народ", який радується кожному вбитому українцю.

Біографії російських письменників 19-го сторіччя - нецікаві нікому в світі, крім московитів.



Російських вчених, типу Кондратьєва, І навіть Менделєєва і Ломоносова - в світі також не знають і не жалують, тому що це фігури російського масштабу. А Росія завжди була на околицях світової науки. Завжди!



А зараз - тим більше!



До речі, економіст Кондратьєв був знищений вашими однодумцями-росіянами в часи масових сталінських репресій. Не бажаєте його реабілітувати в третій раз???





Оце і ж справжнє обличчя Московії:



"Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев (4 (16) марта 1892, деревня Галуевская, Кинешемский уезд, Костромская губерния — 17 сентября 1938, полигон «Коммунарка», Московская область) — русский экономист. Основоположник теории экономических циклов, известных как «Циклы Кондратьева». Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР. Арестован ОГПУ 19 июня 1930 года по ложному обвинению[3]. Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян. Дважды реабилитирован — в 1963 и 1987 годах."



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Актьоришка:

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - пишет Вятрович."



https://m.censor.net.ua/news/3125437/vy ... repressiyi

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Новини з окупованих Росією територій. Абхази під Росією:





https://uainfo.org/blognews/1557004103- ... ?_utl_t=vb : В Абхазии отравлен лидер оппозиции .............Я впевнений, що це обліківка Лад пише з Маскви про "братній російський народ", який радується кожному вбитому українцю.Біографії російських письменників 19-го сторіччя - нецікаві нікому в світі, крім московитів.Російських вчених, типу Кондратьєва, І навіть Менделєєва і Ломоносова - в світі також не знають і не жалують, тому що це фігури російського масштабу. А Росія завжди була на околицях світової науки. Завжди!А зараз - тим більше!До речі, економіст Кондратьєв був знищений вашими однодумцями-росіянами в часи масових сталінських репресій. Не бажаєте його реабілітувати в третій раз???Оце і ж справжнє обличчя Московії:"Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев (4 (16) марта 1892, деревня Галуевская, Кинешемский уезд, Костромская губерния — 17 сентября 1938, полигон «Коммунарка», Московская область) — русский экономист. Основоположник теории экономических циклов, известных как «Циклы Кондратьева». Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР. Арестован ОГПУ 19 июня 1930 года по ложному обвинению[3]. Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян. Дважды реабилитирован — в 1963 и 1987 годах."_______Актьоришка:"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - пишет Вятрович."_____Новини з окупованих Росією територій. Абхази під Росією:: В Абхазии отравлен лидер оппозиции

до того

А хто такі вказані особи?



Автори фейків про розп,ятого хлопчика?

Чи про з,їдених снігирів?

Що з ними трапилось?

Вони втекли від українського правосуддя в Маскву чи в Ростов?

1. Откуда Вы взяли, что ""братній російський" ... радується кожному вбитому українцю"? Это Вам Вятрович рассказал?Выродки есть в любом народе, но за весь народ расписываться не стоит.2. Я рад, что благодаря форуму Вы хотя бы Вики начали читать. До этого Вы, по-видимому, читали только методички.Но желательно делать это, как пишете на форуме.3. Не буду спорить о величии российских (не все они русские) писателей и учёных, но Вы упоминаете их имена. Правда, путаете писателя с генерал-губернатором.Но думаю, что Ваше незнание не доказывает их неизвестность в мире.Кстати, Гоголя Вы кем считаете - русским или украинским писателем?Бузина никуда не "втік", лежит в могиле. И никаких фейков "про розп,ятого хлопчика" он не придумывал. Клеветать на любого человека мерзко, а на мёртвого - вдвойне. Свидетельствует только о Вашем высоком моральном уровне. Хотя понимаю, что в Вашем случае о моральном уровне говорить не приходится.Или Вы не знаете, что он застрелен, а не "втік"?Или убийство репрессиями не считается (в Вашем понимании)?Я Бузину очень не любил, но его убийство осуждаю категорически.В любом случае, он заслуживает большего уважения, чем такой предатель и политическая проститутка, как Вы.И учтите, предателей не любят нигде, и им не доверяют. Так что Ваши старания, возможно, и оценят, но доверять не будут и когда-нибудь вспомнят Вам и желание присоединиться к России, и желание поставить памятник Молотову-Риббентропу.