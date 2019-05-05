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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2803280428052806

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:03

  Faceless написав:https://site.ua/dmytro.pavlenko/19855/

Багато філософії. Моє бачення:
Чому переміг Зеленський?
1. Успішний бізнесмен, який зробив себе сам(не вкрав).
2. Повна відсутність політичного досвіду => повна відсутність негативу в політиці.
3. Величезна медійна розкрученість. Один найбільш медійно-розкручених людей в Україні.
4. Бажання стати президентом. І не "вчора", як деякі примітивно вважають. Як мінімум "Слуга народу" вже був з прицілом на президентство.
Це все. Цього достатньо щоб стати президентом в Україні, де усі завжди незадоволені владою.
-----------------------------------
Чому набрав аж 75%? Провів хорошу компанію, яку я опишу 3 пунктами:
1. Мовчання. Загалом це не типово для кандидата в президенти - мовчати. Це пояснюється просто - кандидат менш розкручений ніж діючий президент. Але для Зе все навпаки - дивись пункт 3. вгорі.
2. Сподобатись всім. Провів компанію так, щоб сподобатись усім. Не обговорював гострих питань і говорив загальними фразами.
3. Нічого не обіцяти. ЖОДНОЇ обіцянки не дав. Принципово! Не зовсім розумію що це йому дало, можливо наслідок пункту 2 - Сподобатись всім.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:13

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:https://site.ua/dmytro.pavlenko/19855/

Багато філософії. Моє бачення:
Чому переміг Зеленський?
1. Успішний бізнесмен, який зробив себе сам(не вкрав).
2. Повна відсутність політичного досвіду => повна відсутність негативу в політиці.
3. Величезна медійна розкрученість. Один найбільш медійно-розкручених людей в Україні.
4. Бажання стати президентом. І не "вчора", як деякі примітивно вважають. Як мінімум "Слуга народу" вже був з прицілом на президентство.
Це все. Цього достатньо щоб стати президентом в Україні, де усі завжди незадоволені владою.
-----------------------------------
Чому набрав аж 75%? Провів хорошу компанію, яку я опишу 3 пунктами:
1. Мовчання. Загалом це не типово для кандидата в президенти - мовчати. Це пояснюється просто - кандидат менш розкручений ніж діючий президент. Але для Зе все навпаки - дивись пункт 3. вгорі.
2. Сподобатись всім. Провів компанію так, щоб сподобатись усім. Не обговорював гострих питань і говорив загальними фразами.
3. Нічого не обіцяти. ЖОДНОЇ обіцянки не дав. Принципово! Не зовсім розумію що це йому дало, можливо наслідок пункту 2 - Сподобатись всім.

Якщо для того, щоб сподобатись всім Зе потрібно було тільки мовчати та нічого не обіцяти--це заслуга лише По
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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