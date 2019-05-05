Багато філософії. Моє бачення:
Чому переміг Зеленський?
1. Успішний бізнесмен, який зробив себе сам(не вкрав).
2. Повна відсутність політичного досвіду => повна відсутність негативу в політиці.
3. Величезна медійна розкрученість. Один найбільш медійно-розкручених людей в Україні.
4. Бажання стати президентом. І не "вчора", як деякі примітивно вважають. Як мінімум "Слуга народу" вже був з прицілом на президентство.
Це все. Цього достатньо щоб стати президентом в Україні, де усі завжди незадоволені владою.
-----------------------------------
Чому набрав аж 75%? Провів хорошу компанію, яку я опишу 3 пунктами:
1. Мовчання. Загалом це не типово для кандидата в президенти - мовчати. Це пояснюється просто - кандидат менш розкручений ніж діючий президент. Але для Зе все навпаки - дивись пункт 3. вгорі.
2. Сподобатись всім. Провів компанію так, щоб сподобатись усім. Не обговорював гострих питань і говорив загальними фразами.
3. Нічого не обіцяти. ЖОДНОЇ обіцянки не дав. Принципово! Не зовсім розумію що це йому дало, можливо наслідок пункту 2 - Сподобатись всім.