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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2804280528062807>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:03

  Faceless написав:https://site.ua/dmytro.pavlenko/19855/

Багато філософії. Моє бачення:
Чому переміг Зеленський?
1. Успішний бізнесмен, який зробив себе сам(не вкрав).
2. Повна відсутність політичного досвіду => повна відсутність негативу в політиці.
3. Величезна медійна розкрученість. Один найбільш медійно-розкручених людей в Україні.
4. Бажання стати президентом. І не "вчора", як деякі примітивно вважають. Як мінімум "Слуга народу" вже був з прицілом на президентство.
Це все. Цього достатньо щоб стати президентом в Україні, де усі завжди незадоволені владою.
-----------------------------------
Чому набрав аж 75%? Провів хорошу компанію, яку я опишу 3 пунктами:
1. Мовчання. Загалом це не типово для кандидата в президенти - мовчати. Це пояснюється просто - кандидат менш розкручений ніж діючий президент. Але для Зе все навпаки - дивись пункт 3. вгорі.
2. Сподобатись всім. Провів компанію так, щоб сподобатись усім. Не обговорював гострих питань і говорив загальними фразами.
3. Нічого не обіцяти. ЖОДНОЇ обіцянки не дав. Принципово! Не зовсім розумію що це йому дало, можливо наслідок пункту 2 - Сподобатись всім.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:13

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:https://site.ua/dmytro.pavlenko/19855/

Багато філософії. Моє бачення:
Чому переміг Зеленський?
1. Успішний бізнесмен, який зробив себе сам(не вкрав).
2. Повна відсутність політичного досвіду => повна відсутність негативу в політиці.
3. Величезна медійна розкрученість. Один найбільш медійно-розкручених людей в Україні.
4. Бажання стати президентом. І не "вчора", як деякі примітивно вважають. Як мінімум "Слуга народу" вже був з прицілом на президентство.
Це все. Цього достатньо щоб стати президентом в Україні, де усі завжди незадоволені владою.
-----------------------------------
Чому набрав аж 75%? Провів хорошу компанію, яку я опишу 3 пунктами:
1. Мовчання. Загалом це не типово для кандидата в президенти - мовчати. Це пояснюється просто - кандидат менш розкручений ніж діючий президент. Але для Зе все навпаки - дивись пункт 3. вгорі.
2. Сподобатись всім. Провів компанію так, щоб сподобатись усім. Не обговорював гострих питань і говорив загальними фразами.
3. Нічого не обіцяти. ЖОДНОЇ обіцянки не дав. Принципово! Не зовсім розумію що це йому дало, можливо наслідок пункту 2 - Сподобатись всім.

Якщо для того, щоб сподобатись всім, Зе потрібно було тільки мовчати та нічого не обіцяти--це заслуга лише По
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:21

  andrijk777 написав:2. Сподобатись всім. Провів компанію так, щоб сподобатись усім. Не обговорював гострих питань і говорив загальними фразами.


У вас правильный анализ произошедшего.

Добавил бы два пункта.
1. Всё-таки основным творцом победы Зеленского был сам Порошенко. Его глупейшая ставка на идеологию в 21 веке, вместо ставки на решение экономических проблем, опустило предвыборную компанию Порошенко до уровня плинтуса.
Ну и волна коррупционных скандалов подкосила окончательно.

2. Нравится всем. Совершенно верно, Зе был взят курс на объединение всех, это можно достичь только если не педалировать спорные моменты, а сосредоточиться на том, что всех объединяет. Это действительно был залог успеха.

Я вообщем-то всегда говорил, что сейчас не время сраться из-за вопросов религии, языка, каких-то переименований, есть общечеловеческие ценности - мораль, справедливость, отсутствие коррупции и незаконного обогащения, различные либеральные свободы, и главное - достаток украинцев. Надо на этом сосредотачиваться, 99,9 процентов населения хочет этого.
Именно поэтому Зе победил во всех областях Украины, кроме одной, и в Киеве тоже.
Он просто объединил здравомыслие и не педалировал раскол.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:27

  Faceless написав:https://site.ua/dmytro.pavlenko/19855/

Интересно, Вы сами согласны с "анализом" Дмитра Павленко?
Я мало смотрел "95 квартал" и не могу судить обо всех "шутках", о кот. он упоминает. В частности не слышал шуток "над мільйонами заморених голодом".
О томосе и его результатах здесь уже писали довольно много.
Интересно было бы услышать Ваше мнение о заметке Павленко. Хотя, судя по тому, что Вы дали ссылку без комментариев, наверное, Вы согласны полностью.
Позвольте несколько вопросов.
1. Вам не кажется, что Дмитро Павленко призывает гордиться нищей страной с нищим населением и не думать о благосостоянии народа?
2. Вам не кажется, что все войны, восстания, революции ещё с самого начала истории человечества были обусловлены стремлением к более высокому благосостоянию?
3. Вам не кажется, что стремление восточных немцев объединиться с Западной Германией объяснялось, в первую очередь, более высоким уровнем жизни на западе? И тем же объяснялось стремление в Европу и остальных стран "народной демократии"?
4. Вам не кажется, что те же "поляки, італійці, греки, американці" голосовали и вели себя несколько иначе, если бы на протяжении 30 лет их регулярно опускали бы кризисами и резкими девальвациями на дно?

P.s. Даже в сильно идеологизированном Союзе призывы "сплотиться" и "потерпеть невзгоды и лишения" балансировались обещаниями светлого будущего, причем, не очень далекого. И всё же старались хоть что-то сделать для этого.
Даже религия обещает "царство божие" хотя бы после смерти.
В Украине этого никто даже не обещает. А те, кто обещает хоть что-то, не вызывают доверия.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 тра, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:30

Список перемог пополнился еще одной - с 2020-го года для населения упраздняется "зеленый" тариф на реализацию электроэнергии. Зарабатывать на альтернативной энергетике сможет только Ахметов.

Под сурдинку языкового закона, Рада протащила поправку, убивающую бизнес 11 тыс мелких предпринимателей в угоду планов по расширению ДТЭК.

С 1 января все домашние СЭС с земли - и строящиеся, и уже построенные, будут отлучены от возможности продавать государству э/э по зеленому тарифу 0,18 евро кВт. Такая возможность остается только для промышленных СЭС ДТЭК.

У населения же государство купит только э/э, произведенную СЭС, установленных на фасадах и крышах зданий, что на практике ограничивается мощностью 10 кВт и ставит крест на коммерческой составляющей проекта.

Детально расписал на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:46

baran, почти не сомневаюсь в заказном характере статьи.
Удивило, что ссылку дал человек, к кот. я отношусь достаточно уважительно.

P.s. Вы сами так быстро удалили свой пост?
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:46

Re: Політичні дискусії

я пост не удалял
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:50

zРадио
Больше всего мне понравилось объяснение этого тем, что в результате повышается стоимость эл.-энергии для населения.
Как будто ахметовские станции к этому не приводят. :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:53

  baran написав:я пост не удалял

Я так и думал. Тоже интересно.
Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое?
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:54

Кстати, мне всё же кажется, что ликвидация "+" на ветке тоже не случайна.
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