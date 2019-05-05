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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2804280528062807

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 14:22

  ЛАД написав:zРадио
Больше всего мне понравилось объяснение этого тем, что в результате повышается стоимость эл.-энергии для населения.
Как будто ахметовские станции к этому не приводят. :)


Ага :mrgreen: Но главное, что большинство это проглотило так же, как проглотило "рыночные тарифы для борьбы с коррупцией" на газ и уголь.

Истинный смысл месседжа ("это наша корова и мы ее доим") поняли лишь те 11 тыс предпринимателей, которые остаются с носом и кредитами. Ну и еще пару тысяч специалистов рынка и смекалистых обывателей.

А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО!

4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!!
zРадио
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