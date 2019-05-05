Додано: Нед 05 тра, 2019 14:22

ЛАД написав: zРадио

Больше всего мне понравилось объяснение этого тем, что в результате повышается стоимость эл.-энергии для населения.

Как будто ахметовские станции к этому не приводят. Больше всего мне понравилось объяснение этого тем, что в результате повышается стоимость эл.-энергии для населения.Как будто ахметовские станции к этому не приводят.

АгаНо главное, что большинство это проглотило так же, как проглотило "рыночные тарифы для борьбы с коррупцией" на газ и уголь.Истинный смысл месседжа ("это наша корова и мы ее доим") поняли лишь те 11 тыс предпринимателей, которые остаются с носом и кредитами. Ну и еще пару тысяч специалистов рынка и смекалистых обывателей.А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО!4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!!