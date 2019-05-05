Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Багато філософії. Моє бачення: Чому переміг Зеленський? 1. Успішний бізнесмен, який зробив себе сам(не вкрав). 2. Повна відсутність політичного досвіду => повна відсутність негативу в політиці. 3. Величезна медійна розкрученість. Один найбільш медійно-розкручених людей в Україні. 4. Бажання стати президентом. І не "вчора", як деякі примітивно вважають. Як мінімум "Слуга народу" вже був з прицілом на президентство. Це все. Цього достатньо щоб стати президентом в Україні, де усі завжди незадоволені владою. ----------------------------------- Чому набрав аж 75%? Провів хорошу компанію, яку я опишу 3 пунктами: 1. Мовчання. Загалом це не типово для кандидата в президенти - мовчати. Це пояснюється просто - кандидат менш розкручений ніж діючий президент. Але для Зе все навпаки - дивись пункт 3. вгорі. 2. Сподобатись всім. Провів компанію так, щоб сподобатись усім. Не обговорював гострих питань і говорив загальними фразами. 3. Нічого не обіцяти. ЖОДНОЇ обіцянки не дав. Принципово! Не зовсім розумію що це йому дало, можливо наслідок пункту 2 - Сподобатись всім.
Якщо для того, щоб сподобатись всім, Зе потрібно було тільки мовчати та нічого не обіцяти--це заслуга лише По
Я так и думал. Тоже интересно. Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое?
Скорее похоже на паранойю - во всем, что не совпадает с собственным мнением, видеть заказуху. В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
Faceless написав:...В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
стандартная поведенческая модель. её же использовали, когда граждане страны писали миллионы доносов в нквд. лет 80-85 назад. напевая "мы рождены, чтоб...". не так давно.
Кожна людина, що проголосувала за Зеленського свідомо чи підсвідомо погодилася бути хохлом і жити в країні-проститутці в обмін на зниження комуналки і цін в магазинах. Кожна людина з цих 73% перетнула дуже важливу психологічну границю і свідомо чи підсвідомо відмовилася від державних цінностей.
Faceless написав:...В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
стандартная поведенческая модель. её же использовали, когда граждане страны писали миллионы доносов в нквд. лет 80-85 назад. напевая "мы рождены, чтоб...". не так давно.
Сравните сколько раз так стандартно вели себя, указывая на проплаченность, ольгинство-минстець и т.д. разные стороны.
Разница-то ведь колоссальна!
То есть с одной стороны это была реально стандартная модель поведения, а с другой -- не более, чем защитный троллинг.
Зачем далеко-то ходить? Тут недавно будивельнык этому целые посты посвящал. Размышления о ворогах.
budivelnik написав:При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
зачем писать глупости о Швеции? при населении около 10 млн. человек потребление газа всего около 1 млрд. м3, т.е. примерно 100 м3 в год на одного жителя страны - это в разы меньше потребления газа на 1 жителя Украины...