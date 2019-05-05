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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:16

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  baran написав:я пост не удалял

Я так и думал. Тоже интересно.
Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое?
Скорее похоже на паранойю - во всем, что не совпадает с собственным мнением, видеть заказуху. В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:43

  Faceless написав:...В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма

стандартная поведенческая модель.
её же использовали, когда граждане страны писали миллионы доносов в нквд. лет 80-85 назад. напевая "мы рождены, чтоб...". не так давно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:47

Замість висновків:

Кожна людина, що проголосувала за Зеленського свідомо чи підсвідомо погодилася бути хохлом і жити в країні-проститутці в обмін на зниження комуналки і цін в магазинах. Кожна людина з цих 73% перетнула дуже важливу психологічну границю і свідомо чи підсвідомо відмовилася від державних цінностей.
  Faceless написав:https://site.ua/dmytro.pavlenko/19855/


Вот реально этот автор мог бы подобную свою глупейшую манипуляцию *объяснить* тому проценту, например, военнослужащих, проголосовавших за ЗЕ?

Глупость космического уровня...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:48

У кого есть время очень неплохое интервью с Андреем Богданом, раскрывает многие тайны предвыборной компании Зеленского.
Трамп посмотрел дебаты на стадионе Олимпийском ))

https://www.youtube.com/watch?v=sIHl3DTIdAc
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:02

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:...В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма

стандартная поведенческая модель.
её же использовали, когда граждане страны писали миллионы доносов в нквд. лет 80-85 назад. напевая "мы рождены, чтоб...". не так давно.

Сравните сколько раз так стандартно вели себя, указывая на проплаченность, ольгинство-минстець и т.д. разные стороны.

Разница-то ведь колоссальна!

То есть с одной стороны это была реально стандартная модель поведения, а с другой -- не более, чем защитный троллинг.


Зачем далеко-то ходить?
Тут недавно будивельнык этому целые посты посвящал.
Размышления о ворогах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:03

  budivelnik написав:При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.

зачем писать глупости о Швеции? при населении около 10 млн. человек потребление газа всего около 1 млрд. м3, т.е. примерно 100 м3 в год на одного жителя страны - это в разы меньше потребления газа на 1 жителя Украины...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:22

  Yuri_T написав:стандартная поведенческая модель.
её же использовали, когда граждане страны писали миллионы доносов в нквд. лет 80-85 назад. напевая "мы рождены, чтоб...". не так давно.


Вот бы статистику доносов модератору посмотреть по основным пользователям ветки.

Думаю, мы бы много интересного узнали о псевдо-патриотах, видящих в любом альтернативном мнении врагов народа и руку кремля :mrgreen:

Faceless, Ирина, прошу вас - страна имеет право знать своих героев!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:26

  detroytred написав:То есть с одной стороны это была реально стандартная модель поведения, а с другой -- не более, чем защитный троллинг.

замечали, что всех, абсолютно всех сторонников Порошенко/противников Зеленского здесь называли "порохобот"?
и обычные граждане Украины, пишущие или по-необходимости или по призванию, и поганые ольгинские сволочи, типа критикуса.
это происходит потому, что обозначенная поведенческая модель не позволяет на длинной дистанции дискуссии видеть иные цвета, кроме белого и черного. об этом как раз писал Фейслес.

что касается меня. из всех сторонников Зеленского/критиков Порошенко на этой ветке называл ольгинцами лишь несколько человек. которые, в свете моего личного понимания, украинофобы в самом прямом смысле слова.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:30

  zРадио написав:Вот бы статистику доносов модератору посмотреть по основным пользователям ветки.

а это кто?
вы слишком умны и простым людям вас сложно понимать.
рекомендую расшифровывать свои определения, чтобы ответственным модераторам как можно точнее выполнять ваши пожелания.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:33

  zРадио написав:
  ЛАД написав:zРадио
Больше всего мне понравилось объяснение этого тем, что в результате повышается стоимость эл.-энергии для населения.
Как будто ахметовские станции к этому не приводят. :)


Ага :mrgreen: Но главное, что большинство это проглотило так же, как проглотило "рыночные тарифы для борьбы с коррупцией" на газ и уголь.

Истинный смысл месседжа ("это наша корова и мы ее доим") поняли лишь те 11 тыс предпринимателей, которые остаются с носом и кредитами. Ну и еще пару тысяч специалистов рынка и смекалистых обывателей.

А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО!
http://www.er.gov.ua/doc.php?f=4746

4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!!

Зображення

А вот еще вам.
Вот график цен на энергетический уголь.
https://www.economicdata.ru/futures.php ... 1iExKnHmkQ
В апреле цена была ниже $60 за тонну. Это примерно равно цене июля-августа 2016 года. С поправкой на курс доллар/гривна.

Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч
Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч

А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
Живите своим умом!
zzzzzz
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