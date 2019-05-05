Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я так и думал. Тоже интересно. Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое?
Скорее похоже на паранойю - во всем, что не совпадает с собственным мнением, видеть заказуху. В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
Faceless написав:...В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
стандартная поведенческая модель. её же использовали, когда граждане страны писали миллионы доносов в нквд. лет 80-85 назад. напевая "мы рождены, чтоб...". не так давно.
Кожна людина, що проголосувала за Зеленського свідомо чи підсвідомо погодилася бути хохлом і жити в країні-проститутці в обмін на зниження комуналки і цін в магазинах. Кожна людина з цих 73% перетнула дуже важливу психологічну границю і свідомо чи підсвідомо відмовилася від державних цінностей.
Faceless написав:...В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
стандартная поведенческая модель. её же использовали, когда граждане страны писали миллионы доносов в нквд. лет 80-85 назад. напевая "мы рождены, чтоб...". не так давно.
Сравните сколько раз так стандартно вели себя, указывая на проплаченность, ольгинство-минстець и т.д. разные стороны.
Разница-то ведь колоссальна!
То есть с одной стороны это была реально стандартная модель поведения, а с другой -- не более, чем защитный троллинг.
Зачем далеко-то ходить? Тут недавно будивельнык этому целые посты посвящал. Размышления о ворогах.
budivelnik написав:При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.
зачем писать глупости о Швеции? при населении около 10 млн. человек потребление газа всего около 1 млрд. м3, т.е. примерно 100 м3 в год на одного жителя страны - это в разы меньше потребления газа на 1 жителя Украины...
detroytred написав:То есть с одной стороны это была реально стандартная модель поведения, а с другой -- не более, чем защитный троллинг.
замечали, что всех, абсолютно всех сторонников Порошенко/противников Зеленского здесь называли "порохобот"? и обычные граждане Украины, пишущие или по-необходимости или по призванию, и поганые ольгинские сволочи, типа критикуса. это происходит потому, что обозначенная поведенческая модель не позволяет на длинной дистанции дискуссии видеть иные цвета, кроме белого и черного. об этом как раз писал Фейслес.
что касается меня. из всех сторонников Зеленского/критиков Порошенко на этой ветке называл ольгинцами лишь несколько человек. которые, в свете моего личного понимания, украинофобы в самом прямом смысле слова.
Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч
А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.