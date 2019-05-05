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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2806280728082809>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:40

  zzzzzz написав:А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.

хочу посмотреть, у кого именно хватит сил разрушить эту монополию и протекционизм.
особенно если ДТЭК выйдет на IPO.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:41

Yuri_T
*порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.
Здесь можно быть недовольным безосновательному привязыванию-записи в сторонники.

Но использование категорий, имеющих уже проплаченность, работу на минстець или рашку -- это уже иная весовая категория.
Точнее минстець даже не из этой оперы)) Минстець - это абсолютно не ольгино.

Поэтому я недавно и пытался узнать у модератора дозволенные границы, рамки.
Оскорбления (нарушения) конечно были, есть и будут, но рамки-то должны быть.
По ругательствам есть -- попробуй кто тут матом крыть...
А вот оскорблять-заявлять в преступлении (тяжелом преступлении) - госизмене (работе на врага) --- как два пальца об асфальт.

Относительно же украинофобии, то если критика имеет цель изменить в сторону улучшения (чтобы уровень коррупции понизился и т.д.), то какая же это фобия?
Украинофоб желает Украине ухудшений...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:44

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.

хочу посмотреть, у кого именно хватит сил разрушить эту монополию и протекционизм.
особенно если ДТЭК выйдет на IPO.

Да,это будет серьезный вызов для новой власти. Особенно если еще учесть что он сконцентрировал 48% облэнерго.
Механизмы конечно есть, и все в рамках Антимонопольного закона, но будет ли на это политическая воля, это вопрос.
С тарифами можно бороться проще, разрешить импорт э.э.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:48

  Cler написав:
  budivelnik написав:При цьому варто не забувати що Швеція холодніша країна , а тому при всіх однакових параметрах - шведи використають газу більше ніж ми.

зачем писать глупости


ну зачем же лишать удовольствия?
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:50

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:Yuri_T
*порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.

Как раз нет.
*бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок.
*фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник".
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:51

  zzzzzz написав:А вот еще вам.
Вот график цен на энергетический уголь.
https://www.economicdata.ru/futures.php ... 1iExKnHmkQ
В апреле цена была ниже $60 за тонну. Это примерно равно цене июля-августа 2016 года. С поправкой на курс доллар/гривна.

Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч
Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч

А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.


Да, спасибо, что подняли тему. На тепловой э/э коррупция не меньше. К слову, 60 долларов за тонну угля - это тоже далеко не себестоимость.

Более половины российского импорта - "реверс" угля из ОРДЛО, который ростовские компании Ахметова покупают у сепаратистов по 37-39 долларов за тонну, включая логистику (напомню, что у ДТЭК Энерго львиная доля активов находилась в зоне АТО/ООС).

Соответственно, при плохом варианте (если те активы Ахметов потерял) - в маржу ДТЭК смело добавляем разницу между 60 и 38 долларами. А если он сохранил свое влияние, то еще и внутри 38 долларов присутствует маржа.

Такой вот он Роттердам плюс :mrgreen: Из Луганска в Киев через Ростов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:57

  Faceless написав:
detroytred написав:Yuri_T
*порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.

Как раз нет.
*бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок.
*фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник".


ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.
вроде нормальное определение?
что б не было неопределённости.
без оскорблений. :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:58

Faceless
Тогда есть и такой важный момент: *порохобот* - раз уж несет смысл о плате (хотя я, признаюсь, считал иначе; не задумывался, видя, как используют данный термин), то и тогда не идёт ни в какое сравнение с платой от врага.
Ведь по большому счёту Минстець или даже просто личные провластные организации -- это же ведь наши рiдненькi украинские силы.
А ворожi --- совсем иная весовая категория.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:58

Так что, инагурация будет 19 или нет ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:06

  zzzzzz написав:
  zРадио написав:А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО!
http://www.er.gov.ua/doc.php?f=4746

4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!!
Застав дурня Богу молитись - він і голову побє.....
Може за Полярним Колом Зелена енергетика і створює електроенергію 24 години в день....
Але в Україні прийнято вважати що віддача йде 8 годин ( ранкове і вечірнє сонце внаслідок великого кута віддачі(паспортної) не дасть)+ треба врахувати хмарні дні коли віддача 10-15% від оптимальної....
От і виходить
В методичках написано
180 000 євро * 24 години * 365 днів=1,577 млрд євров рік
а в реалі
180 000 євро * 8 годин * 320 днів =0,460 млрд євро в рік...

Така мала й проста брехня з різницею в 4 рази...
Але свого ця брехня досягнула , емоційний фон (негативний) створено.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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