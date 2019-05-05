Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zzzzzz написав:А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
хочу посмотреть, у кого именно хватит сил разрушить эту монополию и протекционизм. особенно если ДТЭК выйдет на IPO.
Yuri_T *порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники. Здесь можно быть недовольным безосновательному привязыванию-записи в сторонники.
Но использование категорий, имеющих уже проплаченность, работу на минстець или рашку -- это уже иная весовая категория. Точнее минстець даже не из этой оперы)) Минстець - это абсолютно не ольгино.
Поэтому я недавно и пытался узнать у модератора дозволенные границы, рамки. Оскорбления (нарушения) конечно были, есть и будут, но рамки-то должны быть. По ругательствам есть -- попробуй кто тут матом крыть... А вот оскорблять-заявлять в преступлении (тяжелом преступлении) - госизмене (работе на врага) --- как два пальца об асфальт.
Относительно же украинофобии, то если критика имеет цель изменить в сторону улучшения (чтобы уровень коррупции понизился и т.д.), то какая же это фобия? Украинофоб желает Украине ухудшений...
zzzzzz написав:А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
хочу посмотреть, у кого именно хватит сил разрушить эту монополию и протекционизм. особенно если ДТЭК выйдет на IPO.
Да,это будет серьезный вызов для новой власти. Особенно если еще учесть что он сконцентрировал 48% облэнерго. Механизмы конечно есть, и все в рамках Антимонопольного закона, но будет ли на это политическая воля, это вопрос. С тарифами можно бороться проще, разрешить импорт э.э.
detroytred написав:Yuri_T *порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.
Как раз нет. *бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок. *фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник".
Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч
А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
Да, спасибо, что подняли тему. На тепловой э/э коррупция не меньше. К слову, 60 долларов за тонну угля - это тоже далеко не себестоимость.
Более половины российского импорта - "реверс" угля из ОРДЛО, который ростовские компании Ахметова покупают у сепаратистов по 37-39 долларов за тонну, включая логистику (напомню, что у ДТЭК Энерго львиная доля активов находилась в зоне АТО/ООС).
Соответственно, при плохом варианте (если те активы Ахметов потерял) - в маржу ДТЭК смело добавляем разницу между 60 и 38 долларами. А если он сохранил свое влияние, то еще и внутри 38 долларов присутствует маржа.
Такой вот он Роттердам плюс Из Луганска в Киев через Ростов...
detroytred написав:Yuri_T *порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.
Как раз нет. *бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок. *фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник".
ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан. вроде нормальное определение? что б не было неопределённости. без оскорблений.
Faceless Тогда есть и такой важный момент: *порохобот* - раз уж несет смысл о плате (хотя я, признаюсь, считал иначе; не задумывался, видя, как используют данный термин), то и тогда не идёт ни в какое сравнение с платой от врага. Ведь по большому счёту Минстець или даже просто личные провластные организации -- это же ведь наши рiдненькi украинские силы. А ворожi --- совсем иная весовая категория.
zРадио написав:А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО! http://www.er.gov.ua/doc.php?f=4746
4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!!
Застав дурня Богу молитись - він і голову побє..... Може за Полярним Колом Зелена енергетика і створює електроенергію 24 години в день.... Але в Україні прийнято вважати що віддача йде 8 годин ( ранкове і вечірнє сонце внаслідок великого кута віддачі(паспортної) не дасть)+ треба врахувати хмарні дні коли віддача 10-15% від оптимальної.... От і виходить В методичках написано 180 000 євро * 24 години * 365 днів=1,577 млрд євров рік а в реалі 180 000 євро * 8 годин * 320 днів =0,460 млрд євро в рік...
Така мала й проста брехня з різницею в 4 рази... Але свого ця брехня досягнула , емоційний фон (негативний) створено.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69