Додано: Нед 05 тра, 2019 16:41

Yuri_T

*порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.

Здесь можно быть недовольным безосновательному привязыванию-записи в сторонники.



Но использование категорий, имеющих уже проплаченность, работу на минстець или рашку -- это уже иная весовая категория.

Точнее минстець даже не из этой оперы)) Минстець - это абсолютно не ольгино.



Поэтому я недавно и пытался узнать у модератора дозволенные границы, рамки.

Оскорбления (нарушения) конечно были, есть и будут, но рамки-то должны быть.

По ругательствам есть -- попробуй кто тут матом крыть...

А вот оскорблять-заявлять в преступлении (тяжелом преступлении) - госизмене (работе на врага) --- как два пальца об асфальт.



Относительно же украинофобии, то если критика имеет цель изменить в сторону улучшения (чтобы уровень коррупции понизился и т.д.), то какая же это фобия?

Украинофоб желает Украине ухудшений...