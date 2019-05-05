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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2806280728082809 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 124 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 32 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 124 Додано: Нед 05 тра, 2019 17:06 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: Faceless написав: detroytred написав: Yuri_T

*порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.



Как раз нет.

*бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок.

*фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник". Как раз нет.*бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок.*фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник".



ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.

вроде нормальное определение?

что б не было неопределённости.

без оскорблений. ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.вроде нормальное определение?что б не было неопределённости.без оскорблений.



Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".

Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить. Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить. Faceless

Модератор Повідомлень: 24623 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5808 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 17:10 zzzzzz написав: С тарифами можно бороться проще, разрешить импорт э.э. С тарифами можно бороться проще, разрешить импорт э.э.



У ДТЭК и на рынке передачи э/э по сетям высокая концентрация - более 32 млрд кВт/ч. Так что импорт, боюсь, не выход - будут саботировать.



Что касается выхода ДТЭК на IPO - не смешите, Yuri_T. Назовите хоть один публичный актив Ахметова с листингом на зарубежных площадках. Тут нужна прозрачность, комплаенс, соблюдение ТЦО и пр., а от чего из этого хотя бы частично сможет отказаться Ринат, делая сегодня на связах с государством миллиарды?



Дисконтирование Украины и всех ее активов все равно не позволит получить высокую оценку стоимости. Ну а листинг на украинских биржах не дает преимуществ крупному бизнесу от слова "никаких" - у олигархов, владельцев этих бизнесов, своих собственных денег больше, чем у всего населения суммарно. Да и не знает это население никаких финансовых инструментов, кроме депозитов и инвеста в новострои. Их смехотворные объемы фондирования просто не нужны.



Напоследок прогноз по развитию ситуации - не приструнит Ахметова команда Зе. Выбор у них невелик - либо конфликт с влиятельнейшим олигархом родом из 90-х (с соответствующиими понятиями и методами работы), либо доля в профите.



Энергетический рынок продолжит быть главной кормовой базой и для олигархов, и для власти У ДТЭК и на рынке передачи э/э по сетям высокая концентрация - более 32 млрд кВт/ч. Так что импорт, боюсь, не выход - будут саботировать.Что касается выхода ДТЭК на IPO - не смешите,. Назовите хоть один публичный актив Ахметова с листингом на зарубежных площадках. Тут нужна прозрачность, комплаенс, соблюдение ТЦО и пр., а от чего из этого хотя бы частично сможет отказаться Ринат, делая сегодня на связах с государством миллиарды?Дисконтирование Украины и всех ее активов все равно не позволит получить высокую оценку стоимости. Ну а листинг на украинских биржах не дает преимуществ крупному бизнесу от слова "никаких" - у олигархов, владельцев этих бизнесов, своих собственных денег больше, чем у всего населения суммарно. Да и не знает это население никаких финансовых инструментов, кроме депозитов и инвеста в новострои. Их смехотворные объемы фондирования просто не нужны.Напоследок прогноз по развитию ситуации - не приструнит Ахметова команда Зе. Выбор у них невелик - либо конфликт с влиятельнейшим олигархом родом из 90-х (с соответствующиими понятиями и методами работы), либо доля в профите.Энергетический рынок продолжит быть главной кормовой базой и для олигархов, и для власти zРадио

Повідомлень: 2181 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 17:12

Не сомневаюсь, что предвыборная компания Зеленского войдёт во все учебники политических наук, и ее будут тщательно изучать во многих странах мира.



https://www.youtube.com/watch?v=Tj342ysB84Y Андрей Илларионов:Не сомневаюсь, что предвыборная компания Зеленского войдёт во все учебники политических наук, и ее будут тщательно изучать во многих странах мира. freeze 4 Повідомлень: 11368 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3551 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 17:16 Faceless написав: 19yuriy91 написав: Faceless написав:

ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.

вроде нормальное определение?

что б не было неопределённости.

без оскорблений. ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.вроде нормальное определение?что б не было неопределённости.без оскорблений.



Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".

Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить. Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.

Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе. Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе. 19yuriy91 Повідомлень: 2004 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 17:17 budivelnik написав: zzzzzz написав: zРадио написав: А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО!

http://www.er.gov.ua/doc.php?f=4746



4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!! А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО!4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!! Застав дурня Богу молитись - він і голову побє.....

Може за Полярним Колом Зелена енергетика і створює електроенергію 24 години в день....

Але в Україні прийнято вважати що віддача йде 8 годин ( ранкове і вечірнє сонце внаслідок великого кута віддачі(паспортної) не дасть)+ треба врахувати хмарні дні коли віддача 10-15% від оптимальної....

От і виходить

В методичках написано

180 000 євро * 24 години * 365 днів=1,577 млрд євров рік

а в реалі

180 000 євро * 8 годин * 320 днів =0,460 млрд євро в рік...



Така мала й проста брехня з різницею в 4 рази...

Але свого ця брехня досягнула , емоційний фон (негативний) створено. Може за Полярним Колом Зелена енергетика і створює електроенергію 24 години в день....Але в Україні прийнято вважати що віддача йде 8 годин ( ранкове і вечірнє сонце внаслідок великого кута віддачі(паспортної) не дасть)+ треба врахувати хмарні дні коли віддача 10-15% від оптимальної....От і виходитьВ методичках написано180 000 євро * 24 години * 365 днів=1,577 млрд євров ріка в реалі180 000 євро * 8 годин * 320 днів =0,460 млрд євро в рік...Така мала й проста брехня з різницею в 4 рази...Але свого ця брехня досягнула , емоційний фон (негативний) створено.



Ну и манипулятор!!!



А ветровая? Где я писал, что 1 ГВт/ч у Ахметова будет исключительно на СЭС??? Покажи - ты, умник!



Почитай публичную стратегию ДТЭК - на их сайте есть! Там четко записано - порфтель активов альтернативной энергетики суммарной мощностью 1 ГВт/ч в 2020-м!



PS: вечно не разберется и лезет без понимания матчасти! Учетка-выскочка



PPS: да, и сам факт воровства его же денег будивельника не сильно парит. Важно доказать, что имеют его всего лишь на на пол-шишечки, а не по самые гланды Умора... Ну и манипулятор!!!А ветровая? Где я писал, что 1 ГВт/ч у Ахметова будет исключительно на СЭС??? Покажи - ты, умник!Почитай публичную стратегию ДТЭК - на их сайте есть! Там четко записано - порфтель активов альтернативной энергетики суммарной мощностью 1 ГВт/ч в 2020-м!PS: вечно не разберется и лезет без понимания матчасти! Учетка-выскочкаPPS: да, и сам факт воровства его же денег будивельника не сильно парит. Важно доказать, что имеют его всего лишь на на пол-шишечки, а не по самые гландыУмора... Востаннє редагувалось zРадио в Нед 05 тра, 2019 17:28, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 2181 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 17:25 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: Faceless написав: 19yuriy91 написав: [quote="4660185:Faceless"]



ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.

вроде нормальное определение?

что б не было неопределённости.

без оскорблений. [quote="4660185:Faceless"]ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.вроде нормальное определение?что б не было неопределённости.без оскорблений.



Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".

Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить. Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.

Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.[/quote]Все или всё?

Вы опять пишете штампами. При чем тут "навешать". Аргументов уже прозвучало предостаточно, кто был способен и хотел услышать - услышал Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.[/quote]Все или всё?Вы опять пишете штампами. При чем тут "навешать". Аргументов уже прозвучало предостаточно, кто был способен и хотел услышать - услышал Faceless

Модератор Повідомлень: 24623 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5808 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 17:33 Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 05 тра, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 2004 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 17:35 Faceless написав: 19yuriy91 написав: Faceless написав:

Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе. Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе. Все или всё?

Вы опять пишете штампами. При чем тут "навешать". Аргументов уже прозвучало предостаточно, кто был способен и хотел услышать - услышал Все или всё?Вы опять пишете штампами. При чем тут "навешать". Аргументов уже прозвучало предостаточно, кто был способен и хотел услышать - услышал





именно так - "всё", выдуманный негатив на зе, выдуманный позитив на по.



но Вы правы, что - кто был способен и хотел услышать - услышал.

и в то же время - порохоботы и зефилы.... именно так - "всё", выдуманный негатив на зе, выдуманный позитив на по.но Вы правы, что - кто был способен и хотел услышать - услышал.и в то же время - порохоботы и зефилы.... 19yuriy91 Повідомлень: 2004 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 17:44 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО!

http://www.er.gov.ua/doc.php?f=4746



4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!! А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО!4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!! Застав дурня Богу молитись - він і голову побє.....

Може за Полярним Колом Зелена енергетика і створює електроенергію 24 години в день....

Але в Україні прийнято вважати що віддача йде 8 годин ( ранкове і вечірнє сонце внаслідок великого кута віддачі(паспортної) не дасть)+ треба врахувати хмарні дні коли віддача 10-15% від оптимальної....

От і виходить

В методичках написано

180 000 євро * 24 години * 365 днів=1,577 млрд євров рік

а в реалі

180 000 євро * 8 годин * 320 днів =0,460 млрд євро в рік...



Така мала й проста брехня з різницею в 4 рази...

Але свого ця брехня досягнула , емоційний фон (негативний) створено. Може за Полярним Колом Зелена енергетика і створює електроенергію 24 години в день....Але в Україні прийнято вважати що віддача йде 8 годин ( ранкове і вечірнє сонце внаслідок великого кута віддачі(паспортної) не дасть)+ треба врахувати хмарні дні коли віддача 10-15% від оптимальної....От і виходитьВ методичках написано180 000 євро * 24 години * 365 днів=1,577 млрд євров ріка в реалі180 000 євро * 8 годин * 320 днів =0,460 млрд євро в рік...Така мала й проста брехня з різницею в 4 рази...Але свого ця брехня досягнула , емоційний фон (негативний) створено.

Ну и манипулятор!!!

А ветровая? Где я писал, что 1 ГВт/ч у Ахметова будет исключительно на СЭС??? Покажи - ты, умник! Ну и манипулятор!!!А ветровая? Где я писал, что 1 ГВт/ч у Ахметова будет исключительно на СЭС??? Покажи - ты, умник! В ольгіно написали що Ахметов це цар вітрів в якого вітер дує постійно і цілодобово і виключно з номінальною потужністю його вітроелектростанцій?

Що у вас там в московії курять?

zРадио написав: Почитай публичную стратегию ДТЭК - на их сайте есть! Там четко записано - порфтель активов альтернативной энергетики суммарной мощностью 1 ГВт/ч в 2020-м! Почитай публичную стратегию ДТЭК - на их сайте есть! Там четко записано - порфтель активов альтернативной энергетики суммарной мощностью 1 ГВт/ч в 2020-м! І в мене мотор в машини потужністю в 100Квт - а середнє використання десь на рівні в 10-15..., вхідна потужність на лічильнику в мене на кафе - 17 Квт , а середнє використання 3 Квт....

zРадио написав: PS: вечно не разберется и лезет без понимания матчасти! Учетка-выскочка PS: вечно не разберется и лезет без понимания матчасти! Учетка-выскочка Ну і хто з нас не розібрався ?

zРадио написав: PPS: да, и сам факт воровства его же денег будивельника не сильно парит. Важно доказать, что имеют его всего лишь на на пол-шишечки, а не по самые гланды Умора... PPS: да, и сам факт воровства его же денег будивельника не сильно парит. Важно доказать, что имеют его всего лишь на на пол-шишечки, а не по самые гландыУмора... Факт крадіжки встановлюються не на підставі методичок для ледів-зедів-детів-єдів...

А на підставі судових рішень

Це у вас в педерації як пуйло сказало - так суд і вирішив, а у нас Президенти судів побоюються.... В ольгіно написали що Ахметов це цар вітрів в якого вітер дує постійно і цілодобово і виключно з номінальною потужністю його вітроелектростанцій?Що у вас там в московії курять?І в мене мотор в машини потужністю в 100Квт - а середнє використання десь на рівні в 10-15..., вхідна потужність на лічильнику в мене на кафе - 17 Квт , а середнє використання 3 Квт....Ну і хто з нас не розібрався ?Факт крадіжки встановлюються не на підставі методичок для ледів-зедів-детів-єдів...А на підставі судових рішеньЦе у вас в педерації як пуйло сказало - так суд і вирішив, а у нас Президенти судів побоюються.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20836 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2806280728082809 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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