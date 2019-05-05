Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Yuri_T *порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.
Как раз нет. *бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок. *фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник".
ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан. вроде нормальное определение? что б не было неопределённости. без оскорблений.
Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами". Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.
zzzzzz написав:С тарифами можно бороться проще, разрешить импорт э.э.
У ДТЭК и на рынке передачи э/э по сетям высокая концентрация - более 32 млрд кВт/ч. Так что импорт, боюсь, не выход - будут саботировать.
Что касается выхода ДТЭК на IPO - не смешите, Yuri_T. Назовите хоть один публичный актив Ахметова с листингом на зарубежных площадках. Тут нужна прозрачность, комплаенс, соблюдение ТЦО и пр., а от чего из этого хотя бы частично сможет отказаться Ринат, делая сегодня на связах с государством миллиарды?
Дисконтирование Украины и всех ее активов все равно не позволит получить высокую оценку стоимости. Ну а листинг на украинских биржах не дает преимуществ крупному бизнесу от слова "никаких" - у олигархов, владельцев этих бизнесов, своих собственных денег больше, чем у всего населения суммарно. Да и не знает это население никаких финансовых инструментов, кроме депозитов и инвеста в новострои. Их смехотворные объемы фондирования просто не нужны.
Напоследок прогноз по развитию ситуации - не приструнит Ахметова команда Зе. Выбор у них невелик - либо конфликт с влиятельнейшим олигархом родом из 90-х (с соответствующиими понятиями и методами работы), либо доля в профите.
Энергетический рынок продолжит быть главной кормовой базой и для олигархов, и для власти
Faceless написав: ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан. вроде нормальное определение? что б не было неопределённости. без оскорблений.
Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами". Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.
Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.
zРадио написав:А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО! http://www.er.gov.ua/doc.php?f=4746
4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!!
Застав дурня Богу молитись - він і голову побє..... Може за Полярним Колом Зелена енергетика і створює електроенергію 24 години в день.... Але в Україні прийнято вважати що віддача йде 8 годин ( ранкове і вечірнє сонце внаслідок великого кута віддачі(паспортної) не дасть)+ треба врахувати хмарні дні коли віддача 10-15% від оптимальної.... От і виходить В методичках написано 180 000 євро * 24 години * 365 днів=1,577 млрд євров рік а в реалі 180 000 євро * 8 годин * 320 днів =0,460 млрд євро в рік...
Така мала й проста брехня з різницею в 4 рази... Але свого ця брехня досягнула , емоційний фон (негативний) створено.
Ну и манипулятор!!!
А ветровая? Где я писал, что 1 ГВт/ч у Ахметова будет исключительно на СЭС??? Покажи - ты, умник!
Почитай публичную стратегию ДТЭК - на их сайте есть! Там четко записано - порфтель активов альтернативной энергетики суммарной мощностью 1 ГВт/ч в 2020-м!
PS: вечно не разберется и лезет без понимания матчасти! Учетка-выскочка
PPS: да, и сам факт воровства его же денег будивельника не сильно парит. Важно доказать, что имеют его всего лишь на на пол-шишечки, а не по самые гланды Умора...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 05 тра, 2019 17:28, всього редагувалось 2 разів.
ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан. вроде нормальное определение? что б не было неопределённости. без оскорблений.
Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами". Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.
Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.[/quote]Все или всё? Вы опять пишете штампами. При чем тут "навешать". Аргументов уже прозвучало предостаточно, кто был способен и хотел услышать - услышал
zРадио написав:А между тем, 1 ГВт зеленой э/э, который будет у Ахметова через год, по текущему тарифу 0,18 евро опускает бюджет на 180 тыс евро ЕЖЕЧАСНО! http://www.er.gov.ua/doc.php?f=4746
4,32 млн евро в день! 30,24 млн евро в неделю!! 129,6 млн евро в месяц!!! 1,577 млрд евро в год!!!!
Застав дурня Богу молитись - він і голову побє..... Може за Полярним Колом Зелена енергетика і створює електроенергію 24 години в день.... Але в Україні прийнято вважати що віддача йде 8 годин ( ранкове і вечірнє сонце внаслідок великого кута віддачі(паспортної) не дасть)+ треба врахувати хмарні дні коли віддача 10-15% від оптимальної.... От і виходить В методичках написано 180 000 євро * 24 години * 365 днів=1,577 млрд євров рік а в реалі 180 000 євро * 8 годин * 320 днів =0,460 млрд євро в рік...
Така мала й проста брехня з різницею в 4 рази... Але свого ця брехня досягнула , емоційний фон (негативний) створено.
Ну и манипулятор!!! А ветровая? Где я писал, что 1 ГВт/ч у Ахметова будет исключительно на СЭС??? Покажи - ты, умник!
В ольгіно написали що Ахметов це цар вітрів в якого вітер дує постійно і цілодобово і виключно з номінальною потужністю його вітроелектростанцій? Що у вас там в московії курять?
zРадио написав:Почитай публичную стратегию ДТЭК - на их сайте есть! Там четко записано - порфтель активов альтернативной энергетики суммарной мощностью 1 ГВт/ч в 2020-м!
І в мене мотор в машини потужністю в 100Квт - а середнє використання десь на рівні в 10-15..., вхідна потужність на лічильнику в мене на кафе - 17 Квт , а середнє використання 3 Квт....
zРадио написав:PS: вечно не разберется и лезет без понимания матчасти! Учетка-выскочка
Ну і хто з нас не розібрався ?
zРадио написав:PPS: да, и сам факт воровства его же денег будивельника не сильно парит. Важно доказать, что имеют его всего лишь на на пол-шишечки, а не по самые гланды Умора...
Факт крадіжки встановлюються не на підставі методичок для ледів-зедів-детів-єдів... А на підставі судових рішень Це у вас в педерації як пуйло сказало - так суд і вирішив, а у нас Президенти судів побоюються....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69