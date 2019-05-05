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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2807280828092810>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:06

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:
  Faceless написав:
detroytred написав:Yuri_T
*порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.

Как раз нет.
*бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок.
*фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник".


ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.
вроде нормальное определение?
что б не было неопределённости.
без оскорблений. :)


Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".
Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:12

Андрей Илларионов:
Не сомневаюсь, что предвыборная компания Зеленского войдёт во все учебники политических наук, и ее будут тщательно изучать во многих странах мира.

https://www.youtube.com/watch?v=Tj342ysB84Y
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:16

  Faceless написав:
19yuriy91 написав:
  Faceless написав:
ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.
вроде нормальное определение?
что б не было неопределённости.
без оскорблений. :)


Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".
Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.

Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:25

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:
  Faceless написав:
19yuriy91 написав:[quote="4660185:Faceless"]

ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан.
вроде нормальное определение?
что б не было неопределённости.
без оскорблений. :)


Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами".
Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.

Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.[/quote]Все или всё?
Вы опять пишете штампами. При чем тут "навешать". Аргументов уже прозвучало предостаточно, кто был способен и хотел услышать - услышал
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:35

  Faceless написав:
19yuriy91 написав:
  Faceless написав:

Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.
Все или всё?
Вы опять пишете штампами. При чем тут "навешать". Аргументов уже прозвучало предостаточно, кто был способен и хотел услышать - услышал



именно так - "всё", выдуманный негатив на зе, выдуманный позитив на по.

но Вы правы, что - кто был способен и хотел услышать - услышал.
и в то же время - порохоботы и зефилы....
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:14

  freeze написав:У кого есть время очень неплохое интервью с Андреем Богданом, раскрывает многие тайны предвыборной компании Зеленского.
Трамп посмотрел дебаты на стадионе Олимпийском ))

Раскрывает ? тайны ? Трамп смотрел дебаты ? Ещё и на канале NewsOne.
Тьфу, конспирология на марше.
Вы так агитировали на честность. Какая честность ? ложь, трындеж и провокация.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:15

  freeze написав:Андрей Илларионов:
Не сомневаюсь, что предвыборная компания Зеленского войдёт во все учебники политических наук, и ее будут тщательно изучать во многих странах мира.

https://www.youtube.com/watch?v=Tj342ysB84Y

Конечно будут изучать, но не как пример, а как контрпример
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:33

  pesikot написав:
  freeze написав:Андрей Илларионов:
Не сомневаюсь, что предвыборная компания Зеленского войдёт во все учебники политических наук, и ее будут тщательно изучать во многих странах мира.

https://www.youtube.com/watch?v=Tj342ysB84Y

Конечно будут изучать, но не как пример, а как контрпример


Как пел Высоцкий, родишься баобабом и будешь баобабом целый год.

Если не в курсе Зеленский выиграл на выборах. Будут изучать этот момент.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:43

  freeze написав:
Если не в курсе Зеленский выиграл на выборах.


некоторые до сих пор живут в параллельной реальности.
их порох так и ведёт в ..... ну куда то там :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:46

Почему удалили содержательные посты с кучей расчетов?!

Прошу вернуть! Можно - на ветку энергоносителей
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 05 тра, 2019 18:47, всього редагувалось 2 разів.
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