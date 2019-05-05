Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Yuri_T *порохоботы* - это из той же серии, что и *зефилы*. То есть просто сторонники.
Как раз нет. *бот - намёк именно на то, что оппонент либо "на работе" либо вообще некий скрипт. Всегда и без исключений несёт негативный и оскорбительный оттенок. *фил же - совершенно безобидный и нейтральный, непосредственно может переводится как "сторонник".
ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан. вроде нормальное определение? что б не было неопределённости. без оскорблений.
Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами". Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.
Faceless написав: ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан. вроде нормальное определение? что б не было неопределённости. без оскорблений.
Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами". Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.
Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.
ну раз уже, даже после офиц. оглашения результатов выборов, есть неясность, давайте введём термин порохофан. вроде нормальное определение? что б не было неопределённости. без оскорблений.
Далеко не все из проголосовавших за Порошенко на выборах, являются его "фанами". Лучше бы попробовали внять аргументам, чем придумывать, какой ярлык навесить.
Порошенко навешал на себя более чем достаточно, но всё пытаются навесить на зе.[/quote]Все или всё? Вы опять пишете штампами. При чем тут "навешать". Аргументов уже прозвучало предостаточно, кто был способен и хотел услышать - услышал