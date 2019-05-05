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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 тра, 2019 18:46
Faceless написав: ЛАД написав: baran написав:
я пост не удалял
Я так и думал. Тоже интересно.
Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое?
Скорее похоже на паранойю - во всем, что не совпадает с собственным мнением, видеть заказуху. В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
Упаси бог!
Кстати, я к нему отношусь тоже критически. Но пока о нем ничего не пишу - подожду действий.
И обратите внимание, я до последнего дня перед выборами и, по-моему, даже после писал о рисках, связанных с Зеленским.
А заметка, на кот. Вы дали ссылку, в общем-то, не о нём, а об избирателях, о народе, о причинах такого голосования.
P.s. кстати, и оскорблений в сторону Порошенко, вроде, не допускал. Да и о терминологии - "порохоботы" почти всегда писал в кавычках за неимением подходящего термина. И достаточно редко писал без кавычек уже в совершенно явных случаях.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 05 тра, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 05 тра, 2019 18:59
Разговор Трампа с Путиным уже обсудили? Какие мнения?
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Додано: Нед 05 тра, 2019 19:03
zzzzzz написав:
Так что, инагурация будет 19 или нет ?)
вероятней всего что нет...
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Додано: Нед 05 тра, 2019 19:06
zРадио написав:
Почему удалили содержательные посты с кучей расчетов?!
Прошу вернуть! Можно - на ветку энергоносителей
Поддерживаю!
И будивельныка туда же!
В контексте ветки:
Перезапуск НКРЕКУ, антимонопольного комитета и судебной реформы - главная проверка искренности намерений Зе защитить своих и не только своих избирателей.
Правда, не уверен, что Зе и команда отнесут это к компетенции президента...
Пока режим молчания самого преЗедента продолжается. Видимо, ждёт инаугурации. Ну и мы подождём.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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