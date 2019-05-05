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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2807280828092810 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 124 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 32 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 40 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 124 Додано: Нед 05 тра, 2019 18:46 Faceless написав: ЛАД написав: baran написав: я пост не удалял я пост не удалял

Я так и думал. Тоже интересно.

Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое? Я так и думал. Тоже интересно.Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое? Скорее похоже на паранойю - во всем, что не совпадает с собственным мнением, видеть заказуху. В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма Скорее похоже на паранойю - во всем, что не совпадает с собственным мнением, видеть заказуху. В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма

Упаси бог!

Кстати, я к нему отношусь тоже критически. Но пока о нем ничего не пишу - подожду действий.

И обратите внимание, я до последнего дня перед выборами и, по-моему, даже после писал о рисках, связанных с Зеленским.

А заметка, на кот. Вы дали ссылку, в общем-то, не о нём, а об избирателях, о народе, о причинах такого голосования.



P.s. кстати, и оскорблений в сторону Порошенко, вроде, не допускал. Да и о терминологии - "порохоботы" почти всегда писал в кавычках за неимением подходящего термина. И достаточно редко писал без кавычек уже в совершенно явных случаях. Упаси бог!Кстати, я к нему отношусь тоже критически. Но пока о нем ничего не пишу - подожду действий.И обратите внимание, я до последнего дня перед выборами и, по-моему, даже после писал о рисках, связанных с Зеленским.А заметка, на кот. Вы дали ссылку, в общем-то, не о нём, а об избирателях, о народе, о причинах такого голосования.P.s. кстати, и оскорблений в сторону Порошенко, вроде, не допускал. Да и о терминологии - "порохоботы" почти всегда писал в кавычках за неимением подходящего термина. И достаточно редко писал без кавычек уже в совершенно явных случаях. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 тра, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12985 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 18:59 Re: Політичні дискусії Разговор Трампа с Путиным уже обсудили? Какие мнения? investorkiev Повідомлень: 166 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 19:03 zzzzzz написав: Так что, инагурация будет 19 или нет ?) Так что, инагурация будет 19 или нет ?)

вероятней всего что нет... вероятней всего что нет... Cler

Повідомлень: 2755 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 19:06 zРадио написав: Почему удалили содержательные посты с кучей расчетов?!



Прошу вернуть! Можно - на ветку энергоносителей Почему удалили содержательные посты с кучей расчетов?!Прошу вернуть! Можно - на ветку энергоносителей



Поддерживаю!

И будивельныка туда же!



В контексте ветки:



Перезапуск НКРЕКУ, антимонопольного комитета и судебной реформы - главная проверка искренности намерений Зе защитить своих и не только своих избирателей.



Правда, не уверен, что Зе и команда отнесут это к компетенции президента...



Пока режим молчания самого преЗедента продолжается. Видимо, ждёт инаугурации. Ну и мы подождём. Поддерживаю!И будивельныка туда же!В контексте ветки:Перезапуск НКРЕКУ, антимонопольного комитета и судебной реформы - главная проверка искренности намерений Зе защитить своих и не только своих избирателей.Правда, не уверен, что Зе и команда отнесут это к компетенции президента...Пока режим молчания самого преЗедента продолжается. Видимо, ждёт инаугурации. Ну и мы подождём.

Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.UPD Очкарик Повідомлень: 2757 З нами з: 06.03.14 Подякував: 798 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2807280828092810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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