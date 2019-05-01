Додано: Нед 05 тра, 2019 20:31

Когда дорогая редакция вернет "лайки" в этой ветке?

Или посты из этой ветки в "недельном ТОПе" сильно мешали?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин