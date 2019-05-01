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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2808280928102811>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:46

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  baran написав:я пост не удалял

Я так и думал. Тоже интересно.
Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое?
Скорее похоже на паранойю - во всем, что не совпадает с собственным мнением, видеть заказуху. В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма

Упаси бог!
Кстати, я к нему отношусь тоже критически. Но пока о нем ничего не пишу - подожду действий.
И обратите внимание, я до последнего дня перед выборами и, по-моему, даже после писал о рисках, связанных с Зеленским.
А заметка, на кот. Вы дали ссылку, в общем-то, не о нём, а об избирателях, о народе, о причинах такого голосования.

P.s. кстати, и оскорблений в сторону Порошенко, вроде, не допускал. Да и о терминологии - "порохоботы" почти всегда писал в кавычках за неимением подходящего термина. И достаточно редко писал без кавычек уже в совершенно явных случаях.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 тра, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:59

Re: Політичні дискусії

Разговор Трампа с Путиным уже обсудили? Какие мнения?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 19:03

  zzzzzz написав:Так что, инагурация будет 19 или нет ?)

вероятней всего что нет...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 19:06

  zРадио написав:Почему удалили содержательные посты с кучей расчетов?!

Прошу вернуть! Можно - на ветку энергоносителей


Поддерживаю!
И будивельныка туда же!

В контексте ветки:

Перезапуск НКРЕКУ, антимонопольного комитета и судебной реформы - главная проверка искренности намерений Зе защитить своих и не только своих избирателей.

Правда, не уверен, что Зе и команда отнесут это к компетенции президента...

Пока режим молчания самого преЗедента продолжается. Видимо, ждёт инаугурации. Ну и мы подождём. :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 19:27

  Очкарик написав:Пока режим молчания самого преЗедента продолжается. Видимо, ждёт инаугурации. Ну и мы подождём. :mrgreen:

В мене вже таке враження що "режим молчания" продовжиться і після інавгурації.
То ми чекали першого туру, потім чекали 2 туру, потім чекали оголошення результатів, чекаємо далі...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 19:53

Валерий Соловей / Особое мнение // 01.05.19

https://www.youtube.com/watch?v=faT7iuJ_jFg

с 28-й по 34-ю о нас
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:31

Когда дорогая редакция вернет "лайки" в этой ветке?
Или посты из этой ветки в "недельном ТОПе" сильно мешали?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:35

"зробимо їх разом!" ©®™

... не знаю як ви, а я настільки повірив/довірився Зе, що вже крім набитих гривнедепостовпців, заліз одним чималим гривнедепо на РІК!(нерозривне) :shock:
....і стратегію свою змінив: замість того, щоб до середини літа сформувати свій портфель 95/5 дол/грн, я схиляюсь до 30/70 дол/грн! :shock:

.... от що значіть ВІРА У КРАЩЕ МАЙБУТНЄ!!! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:37

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Когда дорогая редакция вернет "лайки" в этой ветке?
Или посты из этой ветки в "недельном ТОПе" сильно мешали?
:idea:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:42

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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