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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:44
такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать
Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить
Всем удачи!
Все буде добре!
Україна понад усе! Хай щастить
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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baran
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Додано: Нед 05 тра, 2019 20:50
baran написав:
такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить
Всем удачи!
Все буде добре!
Україна понад усе! Хай щастить
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Нед 05 тра, 2019 20:52
baran написав:
такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать
Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить
Всем удачи!
Все буде добре!
Україна понад усе! Хай щастить
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 05 тра, 2019 20:54
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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